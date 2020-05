Αστέρια του Χόλιγουντ που άφησαν την διασημότητα για να ξεκινήσουν μια εντελώς διαφορετική ζωή

Δεν είναι λίγοι οι διάσημοι που προτίμησαν την ήρεμη ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας από ηθοποιούς που έγιναν πριγκίπισσες μέχρι παρουσιαστές που γερουσιαστές!

1. Κάμερον Ντίαζ

Ποια ήταν στο Χόλιγουντ: Για δύο δεκαετίες μετά το ντεμπούτο της στο hit The 1994 του 1994 , η Κάμερον παρέμεινε ως ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του Χόλιγουντ, εξίσου έμπειρη σε κωμωδίες όπως «Υπάρχει κάτι για τη Μαρία» και σε δράματα όπως το «Vanilla Sky». Ήταν επίσης ένας μία από τους Άγγελους του Τσάρλι καθώς και η φωνή Fiona στο «Shrek».

Γιατί έφυγε: Η Κάμερον εμφανίστηκε τελευταία φορά στην οθόνη το 2014 με την ταινία «Annie». Το 2018 ανακοίνωσε ότι αποσύρεται , αργότερα λέγοντας : «Δεν μου λείπει η ηθοποιία» και ότι της αρέσει να έχει χρόνο για τον εαυτό της. Έγινε επίσης πρόσφατα μητέρα, καλωσορίζοντας μια κόρη, την Ράντινξ, τον Δεκέμβριο.

2. Ρικ Μόρανις

Ποιος ήταν στο Χόλιγουντ: Ο Ρικ ήταν ένα από τα στέρια τηςι κωμωδίας στη δεκαετία του ’80, ξεκινώντας από την καναδική κωμική εκπομπή SCTV και στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε ταινίες (συχνά μαζί με τον Στιβ Μάρτιν όπως Ghostbusters , Spaceballs , Parenthood , The Flintstones και το Honey, I Shrunk the Kids.

Γιατί έφυγε: Δυστυχώς, η σύζυγος του Ρικ, Άν, πέθανε από καρκίνο το 1991 σε ηλικία 35 ετών, αφήνοντας τον Ρικ πίσω με δύο παιδιά. Έτσι, ο Ρικ άφησε σύντομα το Χόλιγουντ για να επικεντρωθεί στην ανατροφή των παιδιών του. Δεν έχει εμφανιστεί στη μεγάλη οθόνη από τότε (αν και έχει κάνει περιστασιακά φωνητικούς ρόλους) .Το 23χρονο κενό του βέβαια μπορεί να τελειώσει σύντομα. Υπάρχουν σχέδια για να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα ταινία Honey, I Shrunk the Kids με τίτλο Shrunk , με τον Τζος Γκαντ, να παίζει τον γιο του.

3. Ντολόρες Χαρτ

Ποια ήταν στο Χόλιγουντ: Η Ντολόρες έγινε γνωστή στην μεγάλη οθόνη το 1957, όταν έπαιξε τον ρόλο της αγαπημένης του Έλβις Πρίσλεϋ στο Loving You . Υπήρξε πρωταγωνίστρια σε 9 ακόμη ταινίες, όπως το Where the Boys Are

Γιατί έφυγε: Όσο απίστευτο και να ακούγεται, το 1964 η 24χρονη τότε σταρ ανακοίνωσε πως αποσύρεται για να γίνει καλόγρια! Μπήκε στο μοναστήρι Regina Laudis στο Κονέκτικατ, όπου ζει ακόμα.

4. Αλ Φράνκεν

Ποιος ήταν στο Χόλιγουντ: Ο Άλ Φρανκέν έγραψε και εμφανιζόταν το Saturday Night Live για τρεις ολόκληρες δεκαετίες, φτάνοντας στο αποκορύφωμα της φήμης του στη δεκαετία του ’90.

Γιατί έφυγε: Στις αρχές της δεκαετίας του ’00, ο Αλ ξεκίνησε καριέρα ως πολιτικός ραδιοφωνικός οικοδεσπότης και ήταν γερουσιαστής των ΗΠΑ, εκπρόσωπος της πολιτείας της Μινεσότα, από το 2009 έως το 2018.

5. Κάριν Παρσόνς

Ποια ήταν στο Χόλιγουντ: Η Κάριν πρωταγωνίστησε ως Χίλαρι Μπανκς μαζί με τον Γουίλ Σμιθ στην κλασσική κωμική σειρά της δεκαετίας του ’90 The Fresh Prince of Bel-Air . Πρωταγωνίστησε επίσης σε κωμωδίες όπως η Major Payne του 1995.

Γιατί έφυγε: Αφού πρωταγωνίστησε στην κωμωδία The Ladies Man με τους, η Κάριν παντρεύτηκε, απέκτησε ένα παιδί και απέκτησε ένα ενδιαφέρον για το γράψιμο. Δημιούργησε το Sweet Blackberry , έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό και έγραψε το παιδικό βιβλίο How High the Moon .

6. Γκρέις Κέλι

Ποια ήταν στο Χόλιγουντ: Στις αρχές της δεκαετίας του ’50, η Γκρέις έγινε ένα τεράστιο αστέρι μετά την εμφάνισή της σε ταινίες που είχαν τεράστια επιτυχία στο box office όπως το High Noon, The Country Girl (για το οποίο κέρδισε βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού στα Academy Awards) αλλά και σε 3 κλασσικές του Alfred Hitchcock: Rear Window,, Dial M for Murder και To Catch a Thief .

Γιατί έφυγε: Το 1955, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, η Γκρέις συναντήθηκε με τον πρίγκιπα του Μονακό, Rainier III. Ένα χρόνο αργότερα, αποσύρθηκε ως ηθοποιός σε ηλικία 26 ετών, παντρεύτηκε τον πρίγκιπα και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής της εκπληρώνοντας τα καθήκοντά της ως πριγκίπισσα του Μονακό.

7. Μπρίτζετ Φόντα

Ποια ήταν στο Χόλιγουντ: Μέλος τρίτης γενιάς της διάσημης οικογένειας Φόντα, η Μπρίτζετ ήταν μια ταλαντούχα και ευχάριστη ηθοποιός που έκανε το όνομά της στη δεκαετία του ’80 και του ’90, σε επιτυχίες όπως οι Singles και η Jackie Brown .

Γιατί έφυγε: Παντρεύτηκε τον συνθέτη Ντάνι Έλφμαν το 2003. Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, τον Όλιβερ, το 2005 και η Μπρίτζετ βοήθησε επίσης να μεγαλώσει τα παιδιά του Ντάνυ από έναν προηγούμενο γάμο και έχει επικεντρωθεί στην οικογενειακή ζωή.

8. Ντάνιελ Ντέι Λούις

Ποιος ήταν στο Χόλιγουντ: Ο ηθοποιός είναι ο μόνος άντρας που έχει κερδίσει τρία βραβεία καλύτερου ηθοποιού Ακαδημίας (για το My Left Foot , There Will Be Blood και το Λίνκολν ).

Γιατί έφυγε: Τον Ιούνιο του 2017, λίγο μετά την υποψηφιότητα του βραβείου Όσκαρ για το Phantom Thread , ο Ντάνιελ ανακοίνωσε πως από εδώ και πέρα δεν θα εργάζεται πλέον ως ηθοποιός, χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.

9. Μέγκαν Μαρκλ

Ποια ήταν στο Χόλιγουντ: Η Meghan εμφανίστηκε σε ταινίες όπως Remember Me πριν πρωταγωνιστήσει ως Ρέιτσελ Ζέιν στο επιτυχημένο νομικό δράμα Suits για επτά σεζόν.

Γιατί έφυγε: Όπως ξέρουμε οι περσσότεροι για την «σύγχρονη σταχτοπούτα», το 2016 η Μέγκαν γνώρισε τον πρίγκιπα Χάρι μέσω κοινών φίλων. Ερωτεύτηκαν, και η Μέγκαν - λίγο πριν παντρευτεί τον Χάρι - άφησε τη σειρά (η οποία συνεχίστηκε για δύο ακόμη σεζόν χωρίς αυτήν). Τώρα η Δούκισσα του Σάσεξ, γέννησε το πρώτο τους παιδί, Άρτσ,ι στις 6 Μαΐου 2019.

10. Γκάρι Γκραντ

Ποιος ήταν στο Χόλιγουντ: Ο Γκάρι ήταν ένας φιλικός, σούπερ σταρ και πρωταγωνιστής σε πολλές κλασικές ταινίες του Χόλιγουντ. Ήταν ιδιαίτερα γνωστός για το Bringing Up Baby και τη δουλειά του με τον Alfred Hitchcock, συμπεριλαμβανομένου του North by Northwest .