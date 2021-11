Δεκαπέντε τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C για να αποφύγουμε την γρίπη

Olena Rudo via Getty Images/500px Plus

Αν και τα πορτοκάλια είναι συνήθως το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό μας όταν σκεφτόμαστε τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C , την θρεπτική αυτή ουσία την βρίσκουμε εύκολα και σε πολλές άλλες.

Και αυτό είναι καλό, καθώς η βιταμίνη C είναι ζωτικής σημασίας για διάφορες βασικές λειτουργίες του οργανισμού μας όπως, η παραγωγή κολλαγόνου έτσι ώστε οι πληγές να μπορούν να επουλωθούν, η απορρόφηση σιδήρου αλλά και να διατηρήσουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα ισχυρό.

Αυτές είναι 15 τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, που προτείνουν οι διατροφολόγοι .

Πορτοκάλια

Irena Sowinska via Getty Images

Ενώ τα πορτοκάλια είναι γνωστά για την υψηλή περιεκτικότητά τους σε βιταμίνη C, είναι επίσης μια καλή πηγή διαλυτών ινών, οι οποίες μπορούν να μειώσουν τη χοληστερόλη μας, λέει η καθηγήτρια Υγείας και Αποκατάστασης της σχολής Σάρτζεντ στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης (Boston University’s Sargent College of Health and Rehabilitation Sciences), Τζόαν Σέιλτζ Μπλέικ.