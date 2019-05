Η Eλεν Ντε Τζένερις μιλάει για πρώτη φορά για την σεξουαλική κακοποίηση που δέχτηκε από τον θετό της πατέρα

ASSOCIATED PRESS

Η επερχόμενη εμφάνιση της Έλεν Ντε Τζένερις στην τηλεοπτική εκπομπή του Ντέιβιντ Λέτερμαν στο Netflix με τίτλο «My Next Guest Needs No Introduction», ήδη έχει πυροδοτήσει συζητήσεις, καθώς η δημοφιλής παρουσιάστρια μιλάει δημόσια για την εμπειρία της με τη σεξουαλική κακοποίηση.

Η αγαπημένη κωμικός μίλησε στον Λέτερμαν για την μητέρα της Μπέτυ και αποκάλυψε πως έπασχε από καρκίνο του μαστού και αναγκάστηκε να υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή. Σύμφωνα με το Entertainment Tonight, ο θετός της πατέρας εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση για να την κακοποιήσει σεξουαλικά.

«Όταν έλειπε η μητέρα μου εκτός πόλης ο θετός μου πατέρας μου είπε ότι είχε αισθανθεί έναν όγκο στο στήθος της και έπρεπε να ακουμπήσει τα δικά μου γιατί δεν ήθελε να την αναστατώσει.. Δεν ήξερα τότε ότι τα στήθη διαφέρουν για κάθε γυναίκα, δεν ήξερα τίποτα για το σώμα. Ζητούσε συνέχεια να τα αγγίζει, ξανά και ξανά. Είμαι θυμωμένη με τον εαυτό μου επειδή, ξέρετε, ήμουν πολύ αδύναμη για να αντισταθώ, ήμουν 15 ή 16 χρονών».

Η Ντε Τζένερις είπε μάλιστα ότι εκείνος προσπάθησε να σπάσει μια πόρτα κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού και ότι κατάφερε να δραπετεύσει από έν παράθυρο.

«Είναι πραγματικά μια φρικτή, φρικτή ιστορία και ο μόνος λόγος για τον οποίο πρόκειται να μπω σε λεπτομέρειες είναι επειδή θέλω άλλα κορίτσια να μην αφήσουν ποτέ κανέναν να το κάνει».

Η παρουσιάστρια μίλησε για το παρελθόν της και την σεξουαλική παρενόχληση στην δική της εκπομπή τον Οκτώβριο, λίγο μετά την μαρτυρία της καθηγήτριας Κριστίν Μπλέσει Φορντ για την σεξουαλική επίθεση που δέχτηκε από τον Μπρετ Κάβανο.

