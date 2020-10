Ελληνική αγροτική επένδυση στην Αίγυπτο

Barbara Rich via Getty Images

Τη δημιουργία πορτοκαλεώνων στην Αίγυπτο – σε έκταση που η κυβέρνηση της χώρας θα παραχωρήσει προκειμένου να καλλιεργηθεί και αναπτυχθεί- επιδιώκει ο ελληνικός όμιλος Orange Be Global, ο οποίος ασχολείται κυρίως με την εκχύμωση και πώληση της πρώτης ύλης χυμού και παραγώγων πορτοκαλιού σε μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες.

Ο ελληνικός όμιλος που ξεκίνησε από τη Σπάρτη με τη μορφή οικογενειακής επιχείρησης παραγωγής φυσικών χυμών επιδίωξε την καθετοποίηση της δημιουργώντας πρώτη ύλη για τρίτους ενώ τώρα επεκτείνεται στη συμβολαιακή γεωργία αλλά και στο πρότζεκτ φύτευσης δικών της καλλιεργειών, προκειμένου να μειώσει αφενός το κόστος αλλά και αν ελέγξει την ποιότητα.

Ήδη ο όμιλος έχει παραγωγικές εγκαταστάσεις σε Ελλάδα, Αίγυπτο, Βραζιλία και Ολλανδία, ενώ εκτός από πορτοκάλια που είναι το βασικό προϊόν που επεξεργάζεται, οι εταιρίες του ομίλου OBG χυμοποιούν όλα τα εσπεριδοειδή, αλλά επίσης ρόδι και σταφύλι, ενώ πιο πρόσφατα ξεκίνησε την χυμοποίηση τομάτας. Επίσης στα σχέδια της εταιρίας βρίσκεται η χυμοποίηση ανανά και μάνγκο στο εργοστάσιο της Βραζιλίας.

Στην Ελλάδα, το εργοστάσιο που βρίσκεται στη Λακωνία φέρει τον διακριτικό τίτλο «The Orange Factory», και χυμοποιεί με την πρακτική του Toll Processing. Πρόκειται για διαδικασία κατά την οποία η εγκατάσταση αντί να χυμοποιεί αγορασμένα πορτοκάλια, προσφέρει υπηρεσίες σε εκείνους που θέλουν να στύψουν τον καρπό τους και να τον διαθέσουν όπως εκείνοι επιθυμούν σε όποια συσκευασία επιλέξουν. Έτσι, το The Orange Factory, δίνει στους πορτοκαλοπαραγωγούς την δυνατότητα να έχουν τον πλήρη έλεγχο της παραγωγής, του τρόπου διάθεσης, αλλά και της τιμής του προϊόντος τους. Επίσης στην Αργολίδα, ο όμιλος OBG διατηρεί σύγχρονο συσκευαστήριο πορτοκαλιών, στο οποίο για το 2021 προγραμματίζεται να επενδυθεί 1,4 εκατ. ευρώ.

Στην Αίγυπτο, το εργοστάσιο που λειτουργεί είναι μία πλήρως καθετοποιημένη μονάδα χυμοποίησης που εγκαινιάστηκε το 2015. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα οδήγησε και σε επαφές με την αιγυπτιακή λ

κυβέρνηση, οδηγώντας στο σχεδιασμό της επένδυσης New Valley View. Αφορά στην παραχώρηση προς την Orange Be Global 220.000 στρεμμάτων στη αιγυπτιακή περιφέρεια New Valley, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα πρότυπο αγροτοβιομηχανικό πάρκο που θα αναπτύξει σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας, καθώς επίσης και ένα αγροτοεκπαιδευτικό κέντρο που θα στοχεύσει στην αύξηση της απασχόλησης στην περιοχή.

Συνολικά ο όμιλος OBG πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 57 εκατ.ευρώ το 2019, ενώ επεξεργάζεται 150.000 τόνους πορτοκαλιού το χρόνο. Τα αποτελέσματα για το 2020 αναμένεται να κλείσουν χαμηλότερα κατά 22% ως απόρροια της υγειονομικής κρίσης, υψηλότερα όμως από τις αρχικές προβλέψεις του ομίλου.