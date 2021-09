Εξι συμβουλές για να ξυπνήσουμε αν το μεσημεράκι βαραίνουν τα βλέφαρα στην δουλειά

Όταν αμφιβάλλουμε για το γιατί είμαστε τόσο κουρασμένοι και το κεφάλι μας σφυροκοπά, ας δοκιμάσουμε να πιούμε περισσότερο νερό. Η αφυδάτωση μας κουράζει και οι άνθρωποι στη δουλειά συχνά ξεχνούν να ενυδατωθούν καθισμένοι ή κοιτάζοντας τις οθόνες όλη την ημέρα. Ακόμη και ήπια επίπεδα αφυδάτωσης - απώλεια νερού από το 1% έως 2% - μπορεί να επηρεάσουν την γνωστική απόδοση και να προκαλέσουν κακή συγκέντρωση και βραχυπρόθεσμα προβλήματα μνήμης, καθώς και κακία και άγχος, σύμφωνα με την έρευνα. Ας πιούμε λοιπόν!

2. Ας ανοίξουμε τα φώτα ή ας βγούμε έξω

Εάν αισθανόμαστε νωθρότητα μετά το μεσημέρι, μπορεί να μας βοηθήσει να εκθέσουμε το σώμα μας σε περισσότερο φως. Εάν η έξοδος έξω δεν είναι επιλογή, ας ανάψουμε τα φώτα που εργαζόμαστε. Έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι το πιο έντονο φως μπορεί να βελτιώσει τα συναισθήματα εγρήγορσης και ζωτικότητας.

Αλλά ας βγούμε έξω αν μπορούμε. Ο Πολ Γκλοβίνσκι, κλινικός διευθυντής του St. Peter’s Sleep Center στο Όλμπανι της Νέας Υόρκης και συγγραφέας του βιβλίου «You Get Get Sleepy: Lifestyle-Based Solutions for Insomnia», δηλώνει ότι το εξωτερικό φως είναι πολύ ισχυρότερο από το εσωτερικό... «Οι κιρκάδιοι ρυθμοί μας παρασύρονται καλύτερα από αυτό το δυνατό εξωτερικό φως, αλλά πολλοί από εμάς δεν είμαστε καθόλου έξω κατά τη διάρκεια της ημέρας».

3. Ας κάνουμε έναν σύντομο μεσημεριανό ύπνο - ή αλλιώς «σιέστα»

Αντί να πιεζόμαστε την ώρα της κόπωσης, ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να ξεκουραστούμε για να ολοκληρώσουμε την μέρα μας δυνατά. Απλώς, ας φροντίσουμε να το ρυθμίσουμε σωστά και μην το κάνxουμε περισσότερο από μία ώρα, εκτός αν είμαστε εντάξει με το να μείνουμε ξύπνιοι αργότερα το βράδυ.

«Ορισμένοι τα καταφέρνουν καλά με έναν υπνάκο 20 λεπτών, άλλοι με 30 ή 45 λεπτά», λέει ο Γκλοβίνσκι. «Θα απέφευγα έναν υπνάκο μιας ώρας ή περισσότερο, εκτός εάν κάποιος ζούσε σε μια κουλτούρα σιέστας όπου τα καταστήματα ανοίγουν ξανά, το δείπνο είναι αργά κλπ. Διότι οι μεγάλες σιέστες προκαλούν μετατόπιση του χρόνου του βραδινού ύπνου».

4. Ας μιλήσουμε με κάποιον

Η Άντζελα Καραχρήστος, προπονήτρια καριέρας που εργαζόταν στο παρελθόν στο ανθρώπινο δυναμικό, λέει ότι η απογευματινή της «πτώση» έρχεται κάθε μέρα ακριβώς στις 2 μ.μ. Προσπαθεί να προγραμματίσει συνομιλίες που μπορούν να την κρατήσουν σε εγρήγορση το απόγευμα, κάνοντας περισσότερο «μοναχική» δουλειά το πρωί.

«Μερικές φορές προσπαθώ να επικοινωνήσω με έναν φίλο ή συνάδελφο ή προσπαθώ να προγραμματίσω συναντήσεις εκείνο το διάστημα, ώστε να συμμετέχω σε μια συνομιλία», λέει η Καραχρήστος. «Μία από τις στρατηγικές διαχείρισης του χρόνου μου είναι να κάνω όλη τη δουλειά που πρέπει να κάνω μόνη μου τις πρωινές ώρες. Είμαι ξύπνια και με μεγάλο κίνητρο (για δουλειά) μόλις πιώ τον πρωινό καφέ μου. Αν έχω διαρκείς συναντήσεις το απόγευμα, είμαι ακόμα δεσμευμένη και δουλεύω, αλλά (αυτό) δεν απαιτεί την συγκέντρωση που χρειάζομαι το πρωί.

5. Ας καταναλώσουμε ένα διασκεδαστικό σνακ που να μας δώσει κίνητρο

Αν χρειαζόμαστε μια «ενεργοποίηση», ας φάμε ένα σνακ. Αυτό που τρώμε και πίνουμε μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά για την επίλυση προβλημάτων, την προσοχή και τη μνήμη. Τα «εγκεφαλικά» τρόφιμα όπως το μπρόκολο, τα δημητριακά, οι φακές και τα αυγά, για παράδειγμα, μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της συγκέντρωσης όταν το χρειαζόμαστε περισσότερο.

Και μπορούμε να σκεφτούμε το διάλειμμα που θα κάνουμε για να φάμε το σνακ μας ως κάτι στο οποίο προσβλέπουμε.