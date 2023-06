Φρανσουάζ Ζιλό: Πέθανε στα 101 η καταξιωμένη ζωγράφος που αγάπησε κι αργότερα άφησε τον Πικάσο

via Associated Press

Η κόρη της Ζιλό, Αουρέλια Ένγκελ, είπε στο Associated Press ότι η μητέρα της πέθανε στο νοσοκομείο Mount Sinai West αντιμετωπίζοντας προβλήματα με τους πνεύμονες και την καρδιά. «Ήταν μια εξαιρετικά ταλαντούχα καλλιτέχνης και θα εργαστούμε για την κληρονομιά της και τους απίστευτους πίνακες και έργα που μας αφήνει», είπε η Ένγκελ.

Η ίδια η Ζιλό είπε στον Guardian το 2016 ότι «δεν ήταν φυλακισμένη» στη σχέση. «Ήμουν εκεί με τη θέλησή μου και έφυγα με τη θέλησή μου», είπε. Ηταν τότε 94 ετών. «Αυτό του είπα κάποτε, πριν φύγω. Είπα: «Πρόσεχε, γιατί ήρθα όταν ήθελα, αλλά θα φύγω όποτε θέλω.» Μου είπε: «Κανείς δεν αφήνει έναν άντρα σαν εμένα.» Είπα: «Θα δούμε». H Ζιλό έγραψε πολλά βιβλία , το πιο διάσημο από τα οποία ήταν το «Life with Picasso», που γράφτηκε το 1964 με τον συγγραφέα Κάρλτον Λέηκ. Ο θυμωμένος τότε Πικάσο προσπάθησε ανεπιτυχώς να απαγορεύσει τη δημοσίευσή του. «Της επιτέθηκε στο δικαστήριο και έχασε τρεις φορές», είπε η Ένγκελ, 66 ετών, αρχιτέκτονας που πλέον διαχειρίζεται τα αρχεία της μητέρας της.

Αυτή ήταν η χρονιά που γνώρισε τον Πικάσο, τυχαία, όταν με μια φίλη της επισκέφτηκαν ένα εστιατόριο στην Aριστερή Oχθη, σε μια συγκέντρωση στην οποία ήταν και η τότε σύντροφός του, Ντόρα Μάαρ.



«Ήμουν 21 και ένιωθα ότι η ζωγραφική ήταν ήδη όλη μου η ζωή», γράφει στο «Life With Picasso». Όταν ο Πικάσο ρώτησε τη Ζιλό και τη φίλη της με τι ασχολούνταν, η φίλη απάντησε ότι ήταν ζωγράφοι, για να της ανταπαντήσει ο Πικάσο όπως γράφει η Ζιλό: «Αυτό είναι το πιο αστείο πράγμα που έχω ακούσει όλη μέρα. Τα κορίτσια που μοιάζουν με εσάς δεν μπορεί να είναι ζωγράφοι». Οι δυο τους έλαβαν πρόσκληση να επισκεφτούν τον Πικάσο στο στούντιό του και η σχέση άρχισε σύντομα.



Λίγο μετά το τέλος της σχέσης της με τον Πικάσο το 1953, ο Ζιλό επανενώθηκε με έναν πρώην φίλο της, τον καλλιτέχνη Λουκ Σάιμον, και τον παντρεύτηκε το 1955. Απέκτησαν μια κόρη - την Ένγκελ - και χώρισαν το 1962. Το 1970, η Ζιλό παντρεύτηκε τον Τζόνας Σαλκ, τον Αμερικανό ιολόγο και ερευνητή και άρχισε να ζει μεταξύ Καλιφόρνιας και Παρισιού, και αργότερα στη Νέα Υόρκη. Όταν εκείνος πέθανε το 1995, η Ζιλό μετακόμισε πλήρως στη Νέα Υόρκη και πέρασε τα τελευταία της χρόνια στο Upper West Side.



Η τέχνη της έλαβε αναγνώριση με τα χρόνια. Το 2021 το “Paloma à la Guitare” της (1965) πουλήθηκε για 1,3 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία του Sotheby’s. Η δουλειά της έχει παρουσιαστεί σε πολλά εξέχοντα μουσεία, συμπεριλαμβανομένου του Metropolitan Museum of Art και του Museum of Modern Art.



Η ζωή της με τον Πικάσο απεικονίστηκε στην ταινία του 1996 «Surviving Picasso», σε σκηνοθεσία Τζέιμς Άιβορι.



Ο Σάιμον Σω, αντιπρόεδρος του Sotheby’s για τις καλές τέχνες παγκοσμίως, είπε ότι ήταν ευχάριστο να βλέπεις, την περασμένη δεκαετία, τους πίνακες του Ζιλό «να λαμβάνουν την αναγνώριση που πραγματικά τους άξιζε».



Το να βλέπεις τη Φρανσουάζ ως μούσα (για τον Πικάσο) σημαίνει ότι χάνεις το νόημα», έγραψε ο Σω σε ένα e-mail. «Καθιερώθηκε στην πορεία της ως ζωγράφος όταν πρωτογνώρισε τον Πάμπλο. Ενώ το έργο της άρχιζε φυσικά σε διάλογο με το δικό του, η Φρανσουάζ ακολούθησε μια σκληρή πορεία - η τέχνη της, όπως και ο χαρακτήρας της, ήταν γεμάτη χρώμα, ενέργεια και χαρά».