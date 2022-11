Οι επιθέσεις σε έργα τέχνης γρίφος για τα μουσεία στην Ευρώπη: Είσοδος χωρίς παλτό και τσάντες;

via Associated Press

Ωστόσο, τα μέτρα δεν λειτούργησαν. Πριν από δέκα ημέρες, μέλη της ομάδας Last Generation μπήκαν στο Μουσείο -επιλέγοντας την ημέρα που η είσοδος ήταν ελεύθερη χάρη στη χορηγία μιας εταιρείας πετρελαίου- και πέταξαν μαύρο υγρό σε ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του Κλιμτ, το «Death and Life» . Το υγρό πέρασε στο μουσείο κρυφά ένας από τους ακτιβιστές, με ένα μπουκάλι νερό το οποίο είχε δέσει με μονωτική ταινία στο στήθος του, όπως εξήγησε ο Βίπλινγκερ.

«Αν ξεκινήσουμε διαδικασίες, όπως η σωματική έρευνα, η ιδέα του τι είναι ένα μουσείο, πεθαίνει»

Το έργο που προστατεύεται από γυαλί, δεν υπέστη ζημιά και ο διευθυντής λέει ότι η ασφάλεια του Μουσείου θα μπορούσε να προλάβει την επίθεση μόνο στην περίπτωση κατά την οποία οι επισκέπτες υποβάλλονταν σε σωματική έρευνα, «όπως στο αεροδρόμιο», προσθέτοντας όμως, ότι δεν ήθελε καν να σκεφτεί αυτήν την προοπτική. «Αν ξεκινήσουμε τέτοιες διαδικασίες, η όλη ιδέα του τι είναι ένα μουσείο, πεθαίνει. Το μουσείο είναι ένας χώρος που πρέπει να είναι πάντα ανοιχτός στο κοινό», αντίληψη που δεν μπορεί να αλλάξει, πρόσθεσε ο Βίπλινγκερ στους The New York Times.

«Αν κάποιος θέλει να επιτεθεί σε ένα έργο τέχνης, θα βρει τρόπο»

Προστατευτικό γυαλί: Υψηλό κόστος, μόνο για πίνακες, αλλά όχι για έργα σύγχρονης τέχνης

Η συγκλονιστική Γκερνίκα του Πικάσο πίσω από γυαλί;

Anadolu Agency via Getty Images

Θέλουμε να «σοκάρουμε τον κόσμο» ώστε να αναλάβει δράση για την κλιματική αλλαγή

Στο δημοσίευμα των The New York Times φιλοξενείται και η άλλη πλευρά. Ο 30χρονος Φλόριαν Βάγκνερ, μέλος της Last Generation που πέταξε το μαύρο μείγμα στον πίνακα του Κλιμτ στο Μουσείο Leopold, δήλωσε τηλεφωνικά ότι γνώριζε προτού κάνει τη διαμαρτυρία ότι το έργο προστατεύεται από γυαλί και ότι έκανε πρόβα πέντε φορές στο σπίτι του τη «δράση», ενώ ήταν πεπεισμένος ότι δεν θα αλλοιώσει τον πίνακα.