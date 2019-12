Παραμονή Πρωτοχρονιάς στην πλατεία Συντάγματος με ένα μεγάλο πάρτι

View this post on Instagram

#ChristmasInAthens | #NewYearsEve | Η πιο λαμπερή Παραμονή Πρωτοχρονιάς που έγινε ποτέ στην Αθήνα! 31 Δεκεμβρίου 2019 | Πλατεία Συντάγματος | Οι εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο δήμος Αθηναίων, το πρόγραμμα των οποίων επιμελούνται ο @opanathens και η @technopolis_athens ολοκληρώνεται με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο στις 31 Δεκεμβρίου, στην πλατεία Συντάγματος. Εκεί, στις 22.00, θα αποχαιρετήσουμε το 2019 και θα υποδεχτούμε με αισιοδοξία τη νέα χρονιά, σε ένα μαγευτικό show, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα με πολλή μουσική, κέφι, χορό, φώτα, πυροτεχνήματα και λάμψη! Οικοδεσπότες της βραδιάς ο Θέμης Γεωργαντάς και η Νάντια Μπουλέ που θα καλέσουν στη σκηνή τον δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, για να αλλάξουμε μαζί το χρόνο. Τη μουσική θα αναλάβουν οι ΜΕΛΙSSES, η πιο επιτυχημένη μπάντα της ελληνικής μουσικής, διάσημη για τις ζωντανές εμφανίσεις της, με περισσότερα από 10 χρόνια ενεργής παρουσίας στο χώρο και περισσότερα από 1.000 lives. Ο χαρισματικός front man, Χρήστος Μάστορας, και η παρέα του θα μας παρασύρουν σε ένα ξέφρενο πάρτι που θα θυμόμαστε σίγουρα και μετά το 2020! Μαζί τους on stage θα βρεθούν –πιο λαμπερές από ποτέ- η Ήβη Αδάμου, η Demy και η Josephine, ενώ τους καλλιτέχνες θα πλαισιώσει η βραβευμένη ομάδα γενικής γυμναστικής Wolves σε ένα φαντασμαγορικό πρόγραμμα. Το πάρτι όμως δεν τελειώνει εδώ… Στη συνέχεια, τη σκυτάλη αναλαμβάνει ο Dj Pitsi με ένα άκρως δυναμικό dj set! Σας περιμένουμε, λοιπόν, να γιορτάσουμε μαζί την πιο λαμπερή νύχτα του χρόνου στην πιο λαμπερή Αθήνα που έγινε ποτέ! **Οι ΜΕΛΙSSES προσφέρουν την αμοιβή τους από την εμφάνισή τους στη συναυλία για την Υποδοχή του 2020 για την ενίσχυση του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ). @melisses_official / @xmastoras / @demy_official / @iviadamou_ / @josephinewendel / @djpitsi / @themisgeorgantas /@nadiaboule /@wolves_teamm #cityofathens #αθηνα #christmasevents #christmasholidays #christmasinthecity #show #music #performance #concert #livemusic #djset #party #holidayseason #capitalcity #europe #experience #inspiration #fun #loveathens #bestcity #christmasmagic #christmasvibes #newyear #happyfaces #goodvibes #partypeople #merrychristmas