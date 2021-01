Πέθανε ο Χίλτον Βαλεντάιν των Animals, που απογείωσε το «House of the Rising Sun»

Ο κιθαρίστας και συνιδρυτής του γκρουπ The Animals, Χίλτον Βαλεντάιν, ο μουσικός που συνέθεσε ένα από τα πιο διάσημα riff στην ιστορία της ροκ, την εισαγωγή του «House of the Rising Sun», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 χρονών. Το λαϊκό φολκ τραγούδι, που γνώρισε πολλές διασκευές, απογείωσε η εκδοχή της βρετανικής μπάντας που το έστειλε στη κορυφή τον αμερικανικών, βρετανικών και γαλλικών charts το 1964.

Η δισκογραφική εταιρεία των Animals, ABKCO Music, που κοινοποίησε την είδηση του θανάτου του στο twitter, χαρακτήρισε τον Χίλτον Βαλεντάιν ως «πρωτοπόρο κιθαρίστα που επηρέασε τον ήχο της ροκ για τις επόμενες δεκαετίες».

Ο Βαλεντάιν απέκτησε την πρώτη κιθάρα του σε ηλικία 13 ετών και φοίτησε σε μουσικό γυμνάσιο. Άρχισε να παίζει μουσική σε τοπικά γκρουπάκια και να διαμορφώνει σταδιακά το ύφος του.

Το 1963, μαζί με τον τραγουδιστή Έρικ Μπάρντον, τον μπασίστα Τσας Τσάντλερ, τον οργανίστα Άλαν Πράις και τον ντράμερ Τζον Στιλ ιδρύουν στο Νιούκαστλ τους Animals.

Το συγκρότημα έκανε ακόμη έξι επιτυχίες που έφτασαν στο Top 10 της Βρετανίας, μεταξύ των οποίων τα τραγούδια Don’t Let Me Be Misunderstood και We Gotta Get Out of This Place, κατακτώντας τη διεθνή μουσική σκηνή.