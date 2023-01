Πώς να πούμε ευγενικά σε έναν επισκέπτη ότι έχει έρθει η ώρα να πάει σπίτι του

Ιδανικά, ας ξεκαθαρίσουμε ό,τι πρέπει από πριν κι όχι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης

Αν έχουμε ήδη αργήσει, ας ξεκινήσουμε να αφήνουμε κάποια υπονοούμενα...

... Και την επόμενη φορά ας ξεκαθαρίσουμε τα όριά μας από την αρχή

«Αν η οικογένεια θέλει να μείνει μαζί μας και υπάρχουν κι άλλα μέλη της οικογένειας κοντά, ας τους ζητήσουμε να μας απαλλάξουν από το βάρος των φιλοξενουμένων του σπιτιού», λέει η ψυχοθεραπεύτρια Τίνα Τεσίνα, συγγραφέας του «I Ends With You: Grow Up and Out of Dysfunction». «Δεν είμαστε ξενοδοχείο. Δεν πληρώνουν για το δωμάτιο. Δεν χρειάζεται να είμαστε ευγενικοί αν η διαμονή τους στο σπίτι μας είναι άβολη».