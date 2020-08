Στο YouTube πλέον το θρυλικό τζαμάρισμα Λου Ριντ - Τζον Μέλενκαμπ

Όσοι το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου του 1987 βρέθηκαν στο νάιτ κλαμπ «Bluebird» στο Μπλούμινγκτον της Ιντιάνα, δεν είχαν ιδέα ότι θα ήταν μάρτυρες σε μια ιστορική στιγμή στην ιστορία της ροκ μουσικής: εκτάκτως, ο Τζον Μέλενκαμπ - γνωστός, προηγουμένως, ως Τζόνι ή Τζον Κούγκαρ - θα παρουσίαζε ένα σόου με την μπάντα του και κάποια στιγμή ο Λου Ριντ που ήταν κάτω ανέβηκε στη σκηνή για ένα παρατεταμένο τζαμάρισμα σε τραγούδια από τη σόλο καριέρα του και από τα χρόνια του στους Velvet Underground.

Τριάντα τρία χρόνια μετά, αυτό το τζαμάρισμα εμφανίστηκε στο YouTube. Το βίντεο εκινά με τον Μέλενκαμπ και το συγκρότημά του να παίζουν επιτυχίες σαν τα «Small Town» και «Paper in Fire». Στο 16ο λεπτό ανεβαίνει ο Ριντ και το πλήθος, κάτω, τρελαίνεται. Λου Ριντ και Τζον Μέλενκαμπ έπαιξαν μαζί «Walk on the Wild Side», «Sweet Jane», «Rock & Roll» και «I Love You, Suzanne». Προς το τέλος - αλλά το βίντεο δεν έχει καταγράψει αυτές τις συγκινητικές στιγμές - ανέβηκε πάνω και ο Τζον Πράιν να παίξει μαζί τους.

Μέσα στο πλήθος ήταν και ο Γκλεν Γκας, καθηγητής της ιστορίας της ροκ στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα, που μετά ακολούθησε τον Λου Ριντ σ′ ένα δρομάκι, του είπε ότι δίδασκε στους φοιτητές του για τους Velvet Underground, έγραψε τον αριθμό του τηλεφώνου του σ′ ένα σπιρτόκουτο και τον προσκάλεσε να έρθει να τους μιλήσει. Όπως σημειώνει το Rolling Stone, την επομένη ο Ριντ τηλεφώνησε στον Γκας, αποδεχόμενος την πρόσκληση. «Είπε ότι δεν είχε ξανακάνει κάτι τέτοιο στο παρελθόν. Ήταν νευρικός, έβλεπες ότι έτρεμε σ′ όλη τη διαδρομή προς την τάξη. Φοβόταν ότι θα έμπαινε μέσα κι όλοι θα είχαν στραμμένα πάνω του τα βλέμματά τους» είπε, για εκείνη την ημέρα στην «Indiana Daily Student» το 2017, ο Γκας. Αλλά τα πράγματα εξελίχθηκαν με το να απολαμβάνει την εμπειρία ο Λου Ριντ και να μένει μιάμιση ώρα στην τάξη! Όνειρο που έγινε πραγματικότητα για έναν καθηγητή της ιστορίας της ροκ, όνειρο που έγινε πραγματικότητα με τη δημοσιοποίηση, τώρα, του βίντεο της συναυλίας.

Δείτε το βίντεο: