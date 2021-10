Τρεις αγαπημένες συνταγές με κολοκύθα, σκέτη απόλαυση

Μόνο που η κολοκύθα είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι εξαιρετική τροφή για το αναοσοποιητικό μας σύστημα. Όπως εξηγεί η διαιτολόγος και ιδρυτής του Once Upon a Pumpkin, Μάγκι Μίχαλτζικ, «Η κολοκύθα είναι γεμάτη βιταμίνη C και A, δύο πολύ σημαντικά θρεπτικά συστατικά για το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Η βιταμίνη C δρα ως ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που βοηθά στην πρόληψη των ασθενειών και η βιταμίνη Α λειτουργεί στην ενίσχυση της ανοσοποιητικής λειτουργίας. Ένα φλιτζάνι κολοκύθα περιέχει πάνω από το 200% των ημερήσιων αναγκών μας σε βιταμίνη Α».