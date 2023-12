Γιορτινά πάρτι: Ο δεκάλογος της σωστής συμπεριφοράς για να μας ξανακαλέσουν

andresr via Getty Images

«Όταν είμαστε καλεσμένοι σε ένα γιορτινό πάρτι, αυτό σημαίνει ότι ο οικοδεσπότης θέλει να είμαστε παρόντες στη χαρά του», εξηγεί στην HuffPost η Νταϊάν Γκότσμαν, συγγραφέας του βιβλίου «Μοντέρνα εθιμοτυπικά για μια καλύτερη ζωή» και ιδρύτρια του The Protocol School of Texas. « Με άλλα λόγια, ο οικοδεσπότης μας καλεί στο πάρτι του, επειδή πιστεύει ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε στο ”παρεάκι” με το κέφι και τους καλούς μας τρόπους », συμπληρώνει η ειδικός.

Ως προσκεκλημένοι τι (δεν) πρέπει να κάνουμε λοιπόν:

Δεν φέρνουμε κανέναν έξτρα καλεσμένο, προτού ρωτήσουμε τον διοργανωτή

«Αν βγαίνουμε σοβαρά με κάποιον και οι οικοδεσπότες δεν το γνώριζαν όταν μας απηύθυναν την πρόσκληση, φροντίζουμε να τους ενημερώσουμε εκ των προτέρων και να εξετάσουμε από κοινού το ενδεχόμενο να μας συνοδεύσει το ταίρι μας στο πάρτι. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που επιθυμούμε να φέρουμε τον σκύλο ή το παιδί μας. Η απροειδοποίητη είσοδος με έναν απρόσκλητο επισκέπτη, ίσως φέρει τον οικοδεσπότη σε δύσκολη θέση», προειδοποιεί η Τζάκι Τόμσον, ιδρύτρια του From the Inside-Out School of Etiquette.