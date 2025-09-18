Η «ιστορική» -όπως χαρακτηρίστηκε- δεύτερη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία, αποκαλύπτει δύο βασικά συμπεράσματα. Ότι η βασίλισσα Ελισάβετ αντιπαθούσε τον Αμερικανό πρόεδρο, τον οποίο είχε χαρακτηρίσει αγενή και ότι ο γιός της Κάρολος, εστιάζει στις επιχειρηματικές συναλλαγές ακολουθώντας μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση.

Κι αυτό, γιατί η επίσκεψη Τραμπ συνοδεύεται αυτή τη φορά από το μεγαλύτερο επενδυτικό πακέτο που έχει γίνει ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο ύψους 150 δισ. λιρών (204 δισ. δολάρια), σε μια δύσκολη οικονομικά εποχή για τη χώρα, με υψηλό πληθωρισμό στο 3,8%, μεγάλη ακρίβεια και ανεργία.

Από τα 150 δισεκατομμύρια λίρες, τα 90 δισ. λίρες ήταν μια δέσμευση της εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων Blackstone για επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο μεσα στην επόμενη δεκαετία. Αυτό προστέθηκε στα 10 δισεκατομμύρια λίρες που η εταιρεία δεσμεύτηκε για να δημιουργήσει ένα κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι υπόλοιπες επενδύσεις, αφορούν 3,9 δισεκατομμύρια λίρες από την επενδυτική εταιρεία Prologis και 1,5 δισεκατομμύριο λίρες από την τεχνολογική εταιρεία Palantir.

Η κυβέρνηση των Εργατικών του Στάρμερ, ανακοίνωσε ότι το επενδυτικό πακέτο θα δημιουργήσει 7.600 νέες θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας σε τομείς όπως η καθαρή ενέργεια και οι βιοεπιστήμες.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε μάλιστα τον Τραμπ «φίλο» ο οποίος θα μπορούσε «να βοηθήσει στη διαμόρφωση του μέλλοντος του Ηνωμένου Βασιλείου για τις επόμενες γενιές και θα βελτιώσει την κατάσταση των ανθρώπων σε όλη τη χώρα».

«Αυτές οι επενδύσεις αποτελούν απόδειξη της οικονομικής ισχύος της Βρετανίας και ένα έντονο μήνυμα ότι η χώρα μας είναι ανοιχτή, φιλόδοξη και έτοιμη να ηγηθεί» υπογράμμισε ο Στάρμερ.

Πηγές της Downing Street ανέφεραν στον Guardian, ότι τα 150 δισεκατομμύρια λίρες σε επενδύσεις είναι υψηλότερα από το ποσό των επενδύσεων που έγιναν στη χώρα ολόκληρο το 2024 γεγονός που κάνει τον πρωθυπουργόι «πολύ αισιόδοξο» επειδή ξεπέρασε τις προσδοκίες.

Άνθρακας οι «χρυσές επενδύσεις»;

Όμως οι «επικές επενδύσεις» δέχθηκαν ένα τεράστιο πλήγμα εκ των έσω, από τον Νικ Κλεγκ, πρώην αναπληρωτή πρωθυπουργό που κατείχε έναν από τις υψηλότερες θέσεις στη Meta μέχρι πριν απο λίγους μήνες, που περιέγραψε τη συμφωνία μαμούθ ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου ως «μερικά απρόσεκτα δευτερόλεπτα από τη Σίλικον Βάλεϊ».

Μιλώντας στο συνέδριο της Βασιλικής Τηλεοπτικής Εταιρείας στο Κέιμπριτζ, ο Κλεγκ είπε για τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας ότι «χρειάζονται ούτως ή άλλως αυτούς τους πόρους υποδομής για να χτίζουν κέντρα δεδομένων σε όλο τον κόσμο. Ίσως να πιέστηκαν λίγο για να τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα με την επίσημη επίσκεψη αυτής της εβδομάδας, αλλά είναι μια απαραίτητη επένδυση για τις Αμερικανικές εταιρείες κι όχι νίκη της Βρετανίας».

Οι επικριτές υποστηρίζουν ακόμη, ότι η τεχνολογική συμφωνία δεν στηρίζει ιδιαίτερα την εγχώρια τεχνολογική βιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου ενώ αφήνουν να εννοηθεί ότι υπάρχουν «κρυφές παραχωρήσεις» από την βρετανική κυβέρνηση στις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας σε θέματα ρύθμισης και φορολογίας.

Η επίσκεψη Τραμπ πάντως, σημαδεύτηκε από έντονες διαδηλώσεις πάνω από 5.000 ατόμων σε Λονδίνο και Γουίνδσορ, σε μια πολιτικά δύσκολη περίοδο για την κυβέρνηση Στάρμερ, στον απόηχο του οικονομικού σκανδάλου της αναπληρώτριας πρωθυπουργού Άντζελας Ρέινερ, και την απομάκρυνση του πρέσβη του στις ΗΠΑ, που εμπλέκεται με την υπόθεση Εμπστάιν.

«Όλα αυτά, εγείρουν ερωτήματα για την πολιτική του κρίση και την ικανότητά του να οδηγήσει το κόμμα του στις επόμενες εκλογές» σχολιάζει ο Guardian.

