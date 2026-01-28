Πληθαίνουν τα ερωτήματα για την ασφάλεια στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα μετά την φονική έκρηξη και την πυρκαγιά που οδήγησαν στον θάνατο πέντε εργαζομένων.

Πολύμηνη διαρροή προπανίου οδήγησε στην φονική έκρηξη στο εργαστάσιο Βιολάντα, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις στις οποίες προέβη ο Διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ της Πυροσβεστικής, Υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος. Όπως αναφέρθηκε, διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την περιοχή της έκρηξης.

Advertisement

Advertisement

Από τα ευρήματα προέκυψε ύπαρξη πάγου στις σωληνώσεις της δεξαμενής των 5.000 λίτρων, στοιχείο που υποδηλώνει πρόσφατη λειτουργία αυτής. Η διασύνδεση των δεξαμενών πραγματοποιείτο μέσω υπόγειων σωληνώσεων, οι οποίες διέρχονταν κάτω από ασφαλτοστρωμένο χώρο και εισέρχονταν στο ισόγειο τμήμα του κτιρίου, τροφοδοτώντας τους φούρνους.

Κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων με χρήση αζώτου, διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια τομής και εκσκαφής σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους. Η διαρροή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου. Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης και οδήγησε σε έκρηξη.

Οι διαπιστώσεις οδήγησαν στη σύλληψη τριών ατόμων: Του ιδιοκτήτη και δύο στελεχών της εταιρείας. Αφέθηκαν ελεύθεροι το απόγευμα της Τετάρτης, αφού κατέθεταν για τέσσερις ώρες.

Εικόνες από τον χώρο της τραγωδίας βλέπουν συνέχεια το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, ο ιδιοκτήτης φέρεται να δήλωσε στους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής ότι δεν είχε αντιληφθεί πως υπήρχε διαρροή προπανίου, θεωρώντας ότι η έντονη οσμή που αναφερόταν από εργαζόμενους προερχόταν από τις αποχετεύσεις των εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα επίσης με μαρτυρίες, εργαζόμενες είχαν παραπονεθεί για οσμή γκαζιού το τελευταίο διάστημα στις εγκαταστάσεις.

Advertisement

Ένα χρόνο πριν είχε γίνει έλεγχος στην εταιρεία από αρμόδια κλιμάκια που κατέληξαν σε συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων ανέφερε ότι «έγιναν παρατηρήσεις σε σχέση με θερμική καταπόνηση με τις διεξόδους διαφυγής και με το αν λειτουργεί σύστημα που μπορεί να ανιχνεύσει πιθανή διαρροή υγραερίων που δουλεύουν οι φούρνοι. Εμείς πόρισμα δεν έχουμε στα χέρια μας, το έχουμε ζητήσει και θέλουμε να δούμε και αν έγινε επανέλεγχος».

Σύμφωνα με το Star, η Πυροσβεστική που διενεργεί την έρευνα έχει ζητήσει την έκθεση των ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών) για όσα διαπίστωσαν στο πεδίο λίγες ώρες μετά την έκρηξη. Όπως αναφέρθηκε, τα ΤΕΕΜ διαπίστωσαν λίγες ώρες μετά την έκρηξη, στο σχέδιο δεν υπάρχουν ανιχνευτές, οι σωληνώσεις δε θα έπρεπε να είναι κάτω από το χώμα, αλλά στην επιφάνεια, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί τυχόν διαρροή και οι εξωτερικές δεξαμενές δεν θα έπρεπε να βρίσκονται σε τέτοια απόσταση από το σημείο διοχέτευσης στο εργοστάσιο, αλλά πιο κοντά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star, κατά τα έργα ασφαλτόστρωσης που έγιναν εντός του χώρου του εργοστασίου εκτιμάται ότι τρυπήθηκε κάποια σωλήνα προπανίου, η οποία διοχέτευε το αέριο από εξωτερικό χώρο προς το εσωτερικό και συγκεκριμένα σε αδήλωτο υπόγειο.

Advertisement

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η πυροσβεστική εντόπισε τη διαρροή σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, σταθμό να φέρνει στο φως της δημοσιότητας φωτογραφίες του επίμαχου σημείου. Μάλιστα, σε ένα σημείο διακρίνεται ότι το χώμα έχει κίτρινο χρώμα, καθώς το προπάνιο έχει θειάφι που επιβεβαιώνει ουσιαστικά τη διαρροή, καθώς στο προπάνιο προστίθεται μια χημική ένωση που βασίζεται στο θείο για να μυρίζει. Μάλιστα, έγινε πείραμα με άζωτο, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες για να είναι σίγουροι για το συμπέρασμα της διαρροής, ενώ διέκοψαν το σκάψιμο καθώς υπήρχε κίνδυνος νέας έκρηξης και θα συνεχίσουν την Πέμπτη.

Παράλληλα, τα έως στιγμής ευρήματα (απομένει το τελικό πόρισμα) καταδεικνύουν τα εξής: στο επικαιροποιημένο σχέδιο πυρασφάλειας που είχε υποχρέωση να καταθέσει και κατέθεσε η εταιρεία τον Νοέμβριο του 2025 γίνεται αναφορά σε 4 υπόγειες δεξαμενές προπανίου, και όχι σε 2 υπέργειες οι οποίες είναι 20ετίας ή 25ετίας, δεν είναι αδειοδοτημένες οι 2 δεξαμενές. Επίσης η έκρηξη έγινε στο υπόγειο, το οποίο όμως δεν είναι αποτυπωμένο στα σχέδια του εργοστασίου, επομένως δεν υπάρχει στα σχέδια της πυρασφάλειας, και ως εκ τούτου δεν υπήρχε ανιχνευτής εντοπισμός διαρροής προπανίου.

Με επιπλέον πληροφορίες από ΕΡΤnews, Star, ΣΚΑΪ

Advertisement