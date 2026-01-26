Ενώπιον του Εισαγγελέα οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας, ο 46χρονος που ομολόγησε πως σκότωσε τον πατέρα του.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Πρόκειται για μερικά από τα βαρύτερα αδικήματα που προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αμέσως μετά το έγκλημα και κατά τη σύλληψή του, ο άνδρας απειλούσε ότι θα σκοτώσει και τα δύο αδέλφια του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σκότωσα τους γονείς μου – θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου».

Οι απειλές του προκάλεσαν έντονη ανησυχία στους αστυνομικούς, καθώς πρόκειται για άτομο με βεβαρημένο παρελθόν και σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

Ο 46χρονος είχε δολοφονήσει τη μητέρα του το 2014, πράξη για την οποία καταδικάστηκε σε κάθειρξη 16 ετών, ωστόσο αποφυλακίστηκε το 2018 με περιοριστικούς όρους.

Γιατί αποφυλακίστηκε το 2018

Ο δράστης είχε προφυλακιστεί στις 28 Μαρτίου 2014 για τη δολοφονία της μητέρας του και καταδικάστηκε σε πρώτο και δεύτερο βαθμό σε κάθειρξη 16 ετών, (όχι ισόβια) ποινή που του επιβλήθηκε καθώς το δικαστήριο αναγνώρισε ότι έπασχε από ψυχική νόσο.

Κατά τη διάρκεια της έκτισης της ποινής του στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, ο 46χρονος αξιοποίησε τις διατάξεις του νόμου 4489/2017, ο οποίος αποτελούσε συνέχεια του λεγόμενου «νόμου Παρασκευόπουλου».

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της εποχής, κάθε ημέρα νοσηλείας και κράτησης στο Ψυχιατρείο υπολογιζόταν ως δύο ημέρες εκτιθείσας ποινής, με αποτέλεσμα η πραγματική του παραμονή για 4 έτη και 1 μήνα να λογιστεί ως έκτιση 8 ετών και 2 μηνών.

Αξίζει να σημειωθεί ένα εντυπωσιακό νομικό οξύμωρο που περιείχε ο συγκεκριμένος νόμος. Ενώ το άρθρο 4 εξαιρούσε ρητά από τα ευεργετήματα όσους εξέτιαν ποινές για ανθρωποκτονία, άρθρο του ίδιου νόμου, εφόσον εξέτισαν ποινή πριν από την έναρξη ισχύος του, έδινε δικαίωμα αποφυλάκισης και σε όσους είχαν καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, εφόσον είχαν ήδη εκτίσει ένα μεγάλο μέρος της ποινής τους με τον ευεργετικό υπολογισμό.

Αυτό το «παράθυρο» επέτρεψε στον 46χρονο να περάσει την πύλη της εξόδου στις 4 Μαΐου 2018, με αναστολή του υπολοίπου της ποινής του, η οποία ανερχόταν σε σχεδόν 8 έτη.

Το πλέον συγκλονιστικό στοιχείο αποτυπώνεται στη διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, η οποία εκδόθηκε λίγο πριν την αποδέσμευσή του. Στο έγγραφο σημειώνεται με απόλυτη σαφήνεια ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος κρίθηκε «επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του», γεγονός που οδήγησε στην αυθημερόν μεταγωγή του για νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο.

Ωστόσο, το νομοθετικό πλαίσιο υπερίσχυσε της ιατρικής και εισαγγελικής διαπίστωσης περί επικινδυνότητας. Μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας του, ο δράστης αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους, οι οποίοι μάλιστα θα ολοκληρώνονταν σε μόλις έναν μήνα από σήμερα, στις 27 Φεβρουαρίου 2026.

