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Η ίδια προέτρεψε το κοινό να δείχνει κατανόηση και στήριξη σε όσους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, αποφεύγοντας βιαστικά συμπεράσματα για τους γύρω τους.

Παράλληλα, η Βικτώρια Δέλλα αναφέρθηκε στη στάση της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία μιλούσε δημόσια για την περιπέτεια της υγείας της για να προσφέρει δύναμη σε άλλες γυναίκες.

Τέλος, διέψευσε κατηγορηματικά τις ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τα αίτια θανάτου της μητέρας της, καθησυχάζοντας όσες γυναίκες είχαν ανησυχήσει από τη λανθασμένη πληροφόρηση.

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Το δικό της μήνυμα για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, αλλά και τη σημασία της κατανόησης και της στήριξης όσων αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, θέλησε να στείλει η Βικτώρια Δέλλα, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Με αφορμή τον Οκτώβριο, που είναι αφιερωμένος στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα μίλησε για τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος χωρίς αυτές να είναι εμφανείς στους γύρω του.

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Όπως επισήμανε, δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα για τους άλλους χωρίς να γνωρίζουμε τι περνούν, καθώς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν γνωρίζουμε πάντα τι μπορεί να κρύβεται πίσω από ένα χαμόγελο, μια σιωπή και μια καθημερινή συνήθεια».

Η δημόσια εξομολόγηση της Γωγώς Μαστροκώστα για τον καρκίνο του μαστού

Στο βίντεό της, η Βικτώρια Δέλλα αναφέρθηκε και στη στάση που είχε επιλέξει να κρατήσει η μητέρα της, Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία είχε μιλήσει δημόσια για την προσωπική της εμπειρία με τον καρκίνο του μαστού, επιδιώκοντας να βοηθήσει και άλλες γυναίκες που περνούσαν αντίστοιχες δοκιμασίες.

Όπως εξήγησε, η μητέρα της ήθελε μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις της να προσφέρει δύναμη και κουράγιο σε όσες γυναίκες αντιμετώπιζαν την ασθένεια, υπενθυμίζοντάς τους ότι δεν ήταν μόνες.

Η ίδια θυμήθηκε πως, όταν ήταν μικρότερη, είχε βρεθεί αρκετές φορές μπροστά σε συζητήσεις της μητέρας της για το συγκεκριμένο θέμα, χωρίς τότε να μπορεί να αντιληφθεί πλήρως τη σημασία των όσων έλεγε και έκανε.

Η διευκρίνιση της Βικτώριας για τον θάνατο της μητέρας της

Η Βικτώρια Δέλλα θέλησε, παράλληλα, να ξεκαθαρίσει ένα σημαντικό ζήτημα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της μητέρας της, διαψεύδοντας πληροφορίες που, όπως είπε, προκάλεσαν ανησυχία και φόβο σε γυναίκες που είχαν ενημερωθεί για την περιπέτεια της υγείας της.

«Η μαμά μου δεν έφυγε από τη ζωή εξαιτίας του καρκίνου του μαστού», τόνισε, εξηγώντας ότι θέλησε να κάνει τη συγκεκριμένη διευκρίνιση κυρίως για να καθησυχάσει όσες αναστατώθηκαν από τις ψευδείς πληροφορίες που κυκλοφόρησαν.

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου 2026, ύστερα από μια πολυετή και δύσκολη περιπέτεια με την υγεία της. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα, την κόρη τους, Βικτώρια, καθώς και αγαπημένα της πρόσωπα.