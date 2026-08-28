Το δέρμα μπακαλιάρου (Gadus morhua) φαίνεται να συνδέεται με ταχύτερη ανάρρωση και λιγότερες επιπλοκές στη θεραπεία σοβαρών εγκαυμάτων - Πηγή: iSTOCK

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα 465 ασθενών με σοβαρά εγκαύματα, συγκρίνοντας τη χρήση δέρματος μπακαλιάρου με παραδοσιακά συνθετικά υποκατάστατα δέρματος για τη θεραπεία τους.

Οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με δέρμα ψαριού παρουσίασαν ταχύτερη ανάρρωση, παραμένοντας στο νοσοκομείο δώδεκα ημέρες λιγότερο από την ομάδα ελέγχου.

Η χρήση του προϊόντος GraftGuide συσχετίστηκε με σημαντική μείωση των επιπλοκών, καθώς αυτές περιορίστηκαν στο οκτώ τοις εκατό των περιπτώσεων.

Το κολλαγόνο και τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα του δέρματος μπακαλιάρου ενδέχεται να διευκολύνουν την επούλωση των τραυμάτων λειτουργώντας ως προσωρινός σκελετός αποκατάστασης.

Ειδικοί τονίζουν την ανάγκη για περαιτέρω κλινικές δοκιμές, καθώς η παρούσα μελέτη χρηματοδοτήθηκε από την κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.

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Μια απρόσμενη προσέγγιση για τη θεραπεία των σοβαρών εγκαυμάτων δείχνει να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, καθώς το δέρμα του μπακαλιάρου (Gadus morhua) φαίνεται να συνδέεται με ταχύτερη ανάρρωση και λιγότερες επιπλοκές, σύμφωνα με το New Scientist.

Ερευνητές στις ΗΠΑ ανέλυσαν δεδομένα 465 ενηλίκων που νοσηλεύτηκαν σε 49 κέντρα εγκαυμάτων από το 2019 έως το 2025, συγκρίνοντας διαφορετικές μεθόδους προσωρινής κάλυψης των τραυμάτων πριν από τη μεταμόσχευση δέρματος.

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Οι ασθενείς είχαν εγκαύματα που κάλυπταν κατά μέσο όρο το 13% της επιφάνειας του σώματός τους, ενώ στην πλειονότητα των περιπτώσεων επηρεάζονταν περισσότερα από ένα στρώματα του δέρματος. Από αυτούς, 93 έλαβαν θεραπεία με GraftGuide, ένα προϊόν που αποτελείται από ελάχιστα επεξεργασμένο δέρμα άγριου μπακαλιάρου του Ατλαντικού. Οι υπόλοιποι υποβλήθηκαν σε θεραπεία με εγκεκριμένα συνθετικά υποκατάστατα.

Τα αποτελέσματα ήταν αξιοσημείωτα. Όσοι αντιμετωπίστηκαν με το δέρμα ψαριού παρέμειναν στο νοσοκομείο κατά μέσο όρο 23 ημέρες, έναντι 35 ημερών για την ομάδα των συνθετικών υλικών, δηλαδή 12 ημέρες λιγότερες. Παράλληλα, οι επιπλοκές εμφανίστηκαν με περίπου τη μισή συχνότητα: 8% στην ομάδα του GraftGuide έναντι 16% στους ασθενείς που έλαβαν συνθετικά υποκατάστατα.

Doctors sterilize fish skin before using it to treat burns 🐟 pic.twitter.com/GP8CrZ8kpW — Insider (@thisisinsider) January 23, 2018 Παλαιότερο βίντεο σχετικά με το θέμα – Πηγή: X

Πώς μπορεί να βοηθά το δέρμα του μπακαλιάρου

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η δράση του προϊόντος μπορεί να σχετίζεται με τη φυσική σύστασή του. Το δέρμα του μπακαλιάρου περιέχει κολλαγόνο, αλλά και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία φαίνεται να προκαλούν αρχικά μια ελεγχόμενη φλεγμονώδη αντίδραση. Αυτή μπορεί να βοηθά στον περιορισμό της αιμορραγίας και στη συνέχεια να υποχωρεί, επιτρέποντας την ομαλότερη διαδικασία επούλωσης.

Παράλληλα, το δέρμα του μπακαλιάρου παρουσιάζει μικροσκοπικές ομοιότητες με το ανθρώπινο δέρμα και θεωρείται ότι μπορεί να λειτουργήσει ως ένα είδος προσωρινού «σκελετού» για την αποκατάσταση της κατεστραμμένης περιοχής.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα συγκεκριμένα ευρήματα δεν αρκούν ακόμη για να θεωρηθεί η μέθοδος καλύτερη από τις υπάρχουσες θεραπείες. Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από την εταιρεία που παράγει το προϊόν και απαιτούνται άμεσες συγκριτικές κλινικές δοκιμές. Μία τέτοια μελέτη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, εξετάζοντας εάν το δέρμα ψαριού μπορεί να μειώσει την ανάγκη για μεταμοσχεύσεις σε εγκαύματα δεύτερου βαθμού.

(Με πληροφορίες από New Scientist)