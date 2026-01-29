Σε διαρροή προπανίου για σχεδόν ένα μήνα από τις υπόγειες σωληνώσεις του εργοστασίου «Βιολάντα», οφείλεται σύμφωνα με την αυτοψία της πυροσβεστικής η έκρηξη και φωτιά που οδήγησε στο θάνατο τις πέντε γυναίκες.

Στο ίδιο πρώτο πόρισμα αναφέρεται ότι η έκρηξη πυροδοτήθηκε από σπινθήρα στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό αν και τα αίτια διερευνώνται ακόμη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού με νέες σκαπτικές εργασίες και σε άλλα σημεία ώστε να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της διαρροής.

Μπαλάκι οι ευθύνες

Στο μεταξύ, καταθέσεις εργαζομένων αναφέρουν ότι μύριζαν για μέρες το αέριο που διαρρέονταν από τις σωληνώσεις και είχαν ενημερώσει τους προϊσταμένους τους, χωρίς ωστόσο κανείς να το λαβει σοβαρά υπόψη.

Ο υπεύθυνος βάρδιας που συνελήφθη ανέφερε ότι κάποιοι εργαζόμενοι τον είχαν ενημερώσει για την περίεργη μυρωδιά και αυτός ενημέρωσε με τη σειρά του τον υπεύθυνο παραγωγής.

Αλλά και ο τεχνικός ασφαλείας, που επίσης συνελήφθε, ανέφερε πως δεν γνωρίζει τίποτα καθώς κανείς δεν τον είχε ενημερώσει σχετικά.

Όσο για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ανέφερε όταν είχε βρεθεί στις εγκαταστάσεις είχε μυρίσει και αυτός μια μυρωδιά -όχι έντονη- αλλά πίστεψε πως ήταν η αποχέτευση.

Αυτό το μπαλάκι ευθυνών μεταξύ των υπευθύνων αλλά και το γιατί κανείς δεν έκανε τίποτα, είναι το κύριο αντικείμενο της προανάκρισης που διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τα στελέχη της ΔΑΕΕ, παρουσία εισαγγελέα που παρακολουθεί τις έρευνες, έσκαψαν χθες κατά μήκος του σωλήνα, ο οποίος περνάει κάτω από υπόγειο αποθηκευτικό χώρο, σε ένα τμήμα από την έξω πλευρά του κτιρίου και διαπίστωσαν ότι το χώμα είναι νωπό, λόγω της διαρροής του αερίου.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία το δίκτυο σωληνώσεων πρέπει να επιθεωρείται σε μηνιαία βάση, για πιθανές διαρροές, από πιστοποιημένο φορέα, η μελέτη πυρασφάλειας πρέπει να επικαιροποιείται 3 χρόνια και η επιθεώρησή αισθητήρων ανά 6 μήνες.

Σήμερα οι κηδείες των 3 γυναικών

Κι ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, οι οικογένειες των τριών γυναικών που έχασαν τη ζωή τους κηδεύουν τους ανθρώπους τους.

Η εξόδιος ακολουθία για την 65χρονη Αναστασία Νάσιου θα ψαλεί στον τόπο καταγωγής της στις 11:00 στο Γριζάνο Τρικάλων, για την 56χρονη Σταυρούλα Μπουκουβάλα στις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης στη Καρδίτσα και για την Αγάπη Μπουνόβα στις 16:00 στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων.

Την Παρασκευή θα γίνουν οι άλλες δύο κηδείες