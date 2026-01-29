Μέσα σε βαρύ πένθος και αμέτρητα «γιατί», συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο «αντίο» στις τρεις από τις πέντε εργαζόμενες που σκοτώθηκαν στην πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Στον ναό Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων κηδεύτηκε η Αγάπη Μπουνόβα.

Ο γιος της Αγάπης τόνισε στον επικήδειο λόγο του ότι «δεν επρόκειτο για ατύχημα, όπως συχνά λέγεται για να κλείνουν βιαστικά οι πληγές, αλλά για αποτέλεσμα αμέλειας, αδιαφορίας και ενεργειών που δεν έγιναν όπως όφειλαν».

Πηγή φωτογραφιών: EUROKINISSI

Υπογράμμισε ακόμη πως «η Αγάπη Μπουνόβα δεν “έφυγε” απλώς· της στέρησαν τη ζωή, όπως και στις τέσσερις συναδέλφους της». Όπως σημείωσε, παρά τον άδικο τρόπο με τον οποίο χάθηκε, «η Αγάπη δεν έσβησε και δεν μπορεί να σβήσει, γιατί ζει μέσα μας». «Σήμερα δεν βρισκόμαστε εδώ μόνο για να πενθήσουμε», πρόσθεσε, «αλλά για να την ευχαριστήσουμε για όσα μας προσέφερε, για την αγάπη που δίδαξε χωρίς λόγια και για το παράδειγμα μιας γυναίκας που στάθηκε όρθια, αγάπησε βαθιά και ήταν παρούσα σε κάθε πτυχή της ζωής μας». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα παιδιά της, στον σύντροφό της και στο εγγόνι της, «που θα μεγαλώσει με το όνομά της σαν ευλογία και με την ιστορία της γιαγιάς της ως δύναμη».

«Μαμά, σου πήραν άδικα τη ζωή αλλά δεν θα αφήσουμε να πάρουν τη μνήμη σου. Η αγάπη σου είναι ακόμα εδώ, ζει μέσα μας, ζει στα παιδιά σου, ζει στο εγγόνι σου που θα μεγαλώσει γνωρίζοντας ότι είχε μια γιαγιά που την αγαπούσε απέραντα ακόμα και αν δεν προλάβατε όσα θα έπρεπε. Θα μιλάμε για εσένα, θα σε θυμόμαστε, θα αγαπάμε όπως μας έμαθες και θα προσέχουμε ο ένας τον άλλο. Δεν θα σε ξεχάσουμε, θα σε κουβαλάμε στις πράξεις μας, στις αποφάσεις μας, στον τρόπο που αγαπάμε τους ανθρώπους μας. Σε αποχαιρετούμε χωρίς να σε βλέπουμε αλλά σε νιώθουμε παντού. Καλό σου ταξίδι μαμά. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή σου. Η φωτιά δεν μπόρεσε να κάψει αυτό που ήσουν γιατί η αγάπη η δική σου δεν καίγεται. Η αγάπη η δική σου μένει για πάντα ζωντανή», κατέληξε.

Αύριο οι συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στις άλλες δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη-Καραγιάννη, κηδεύεται αύριο Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στον ναό Αγίου Δημητρίου Φιλύρας Τρικάλων. Επίσης τελείται στα Τρίκαλα η κηδεία της Ελένης Κατσαρού, στον ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.