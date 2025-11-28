Η συζήτηση γύρω από την ενίσχυση και την προστασία του ανοσοποιητικού συστήματος είναι κάτι που μας αποσχολεί όλες τις εποχές του χρόνου, πόσο δε μάλλον, την περίοδο των γιορτών. Τα Χριστούγεννα είναι μία εποχή στην οποία ταξιδεύουμε, γευματίζουμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα και γενικά, ερχόμαστε σε επαφή με πολύ κόσμο. Γι’ αυτό και τίθεται συχνά στη συζήτηση το πώς μπορούμε να θωρακίσουμε την υγεία μας από τις διάφορες ασθένειες που κυκλοφορούν, ιδιαίτερα αυτή την εποχή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του CNN, το ανοσοποιητικό σύστημα αποτελεί τη φυσική άμυνα του οργανισμού απέναντι σε ιούς, βακτήρια και άλλα παθογόνα. Όταν λειτουργεί σωστά, μειώνει τον κίνδυνο να κολλήσουμε λοιμώξεις ή να νοσήσουμε σοβαρά, ενώ συνδέεται και με διάφορες χρόνιες παθήσεις.

Μάλιστα, η ιατρός και κλινική αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο George Washington, Λίνα Ουέν, επισημαίνει ότι υπάρχουν τρεις βασικές κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας λατά την περίοδο των γιορτών.

1. Η άσκηση αποτελεί πάντοτε την λύση

Η άσκηση όχι μόνο μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων, όπως είναι ο διαβήτης, ο καρκίνος και οι καρδιακές παθήσεις, αλλά ενεργοποιεί και ενισχύει παράλληλα το ανοσοποιητικό σύστημα. Ο βασικός στόχος που πρέπει να θέσουμε είναι 150 λεπτά την εβδομάδα μέτριας έως υψηλής έντασης άσκηση.

2. Περιορίζουμε τα επεξεργασμένα τρόφιμα

Τα γνωστά σε όλους μας «junk foods» περιέχουν μεγάλες ποσότητες πρόσθετων ουσιών, όπως συντηρητικά, γαλακτωματοποιητές και τεχνητές χρωστικές. Η σύσταση είναι διατροφή βασισμένη σε ολόκληρα, χωρίς επεξεργασία τρόφιμα: λαχανικά, άπαχο κρέας, όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης και ξηρούς καρπούς.

3. Δίνουμε προτεραιότητα στον ύπνο

Η έλλειψη ύπνου προκαλεί αλλαγές στο ανοσοποιητικό που αυξάνουν τον κίνδυνο πολλών ασθενειών.

Άτομα που κοιμούνται λιγότερο από 7 ώρες τη νύχτα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν υψηλή πίεση, διαβήτη και παχυσαρκία.

Όπως αναφέρει και το δημοσίευμα του Cleveland Clinic, αν και οι γιορτινές περίοδοι δυσκολεύουν τον περιορισμό, συνιστάται αποφυγή της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ και τήρηση των κανόνων μέτριας χρήσης: έως δύο ποτά την ημέρα για τους άνδρες, έως ένα ποτό την ημέρα για τις γυναίκες.

Σε κάθε περίπτωση, τα Χριστούγεννα είναι μία ιδανική εποχή να απολαύσουμε ξεκούραστες στιμές με την οικογένεια και τους φίλους μας, λαμβάνοντας βέβαια πάντοτε και τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής.

Με πληροφορίες από CNNHealth, Cleveland Clinic