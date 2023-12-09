Μαγειρεύουμε μοσχαρίσια σπάλα λεμονάτη με κονιάκ, μπαχαρικά και μελωμένα καρότα για το κυριακάτικο τραπέζι.

Θα προσθέσουμε κρεμμύδια ξερά, χυμό λεμόνι, ζωμό κρέατος, δάφνη, καπνιστή πάπρικα, μοσχοκάρυδο, μπαχάρι και κύμινο.

Για γλυκό δοκιμάζουμε το ελληνικό τσίζκεϊκ, μια γλυκιά μυζηθρόπιτα.

Καλή όρεξη.

Μοσχαρίσια σπάλα λεμονάτη με κονιάκ, μπαχαρικά και μελωμένα καρότα

Μερίδες: 4 Προετοιμασία: 20′ Μαγείρεμα: 1 ώρα και 45′

Υλικά

1 κιλό μοσχαρίσια σπάλα, χωρίς κόκαλο, κομμένη σε κύβους των 2-2½ εκ.

100 ml ελαιόλαδο

2 ξερά κρεμμύδια, σε μικρά καρέ

1 φύλλο δάφνης

3 μπαχάρια σπόροι, κοπανισμένοι

½ κ.γ. μοσχοκάρυδο τριμμένο

100 ml κονιάκ

50 ml λεμόνι χυμό

600 ml ζωμό κρέατος ή νερό

1 κ.γ. πάπρικα σε σκόνη – κατά προτίμηση καπνιστή

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

για τα μελωμένα καρότα

500 γρ. καρότα, σε φέτες πάχους 1 εκ.

50 ml ελαιόλαδο

1 κ.σ. μέλι

½ κ.γ. κύμινο σε σκόνη

Εκτέλεση

Σε μια φαρδιά και ρηχή κατσαρόλα, με βαρύ πυθμένα, ζεσταίνουμε το μισό λάδι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και σοτάρουμε τα κρεμμύδια για 5 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν. Τα βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα και τα στραγγίζουμε σε χαρτί κουζίνας.

Ρίχνουμε στην κατσαρόλα το υπόλοιπο λάδι και όταν κάψει σοτάρουμε τα κομμάτι του κρέατος, τα οποία έχουμε αλατοπιπερώσει, για 6-7 λεπτά, ανακατεύοντας προσεχτικά, μέχρι να ροδίσουν από όλες τις μεριές. Προσθέτουμε τα σοταρισμένα κρεμμύδια, τη δάφνη, τα μπαχάρια, το μοσχοκάρυδο και ανακατεύουμε για 1 λεπτό, μέχρι να σκορπίσουνν το άρωμα τους.

Σβήνουμε με το κονιάκ και προσθέτουμε το χυμό λεμόνι και το ζωμό ή το νερό, φροντίζοντας το υγρό να καλύπτει το κρέας κατά τα 2/3. Αν χρειαστεί συμπληρώνουμε λίγο ακόμα. Ρίχνουμε την πάπρικα, αλάτι, πιπέρι και όταν κοχλάσει, χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγομαγειρεύουμε για περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά, μέχρι το κρέας να μαλακώσει, αλλά να μείνει ζουμέρο.

για τα μελωμένα καρότα

Σε μέτρια κατσαρόλα, κατά προτίμηση με βαρύ πάτο, βάζουμε τα καρότα, το λάδι, το μέλι, το κύμινο, αλάτι, πιπέρι και 1 φλιτζάνι νερό. Το ζεσταίνουμε σε πολύ δυνατή φωτιά, με σκεπασμένη κατσαρόλα.

Όυαν πάρουν μια βράση, μετριάζουμε τη φωτιά, ξεσκεπάζουμε και σιγομαγειρεύουμε για 6-7 λεπτά, μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά και τα καρότα να μαλακώσουν, αλλά να κρατάνε λίγο.

Συνεχίζουμε το μαγείρεμα για 2-3 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν ελαφρώς και αποσύρουμε από τη φωτιά.

για το στήσιμο

Μόλις το κρέας είναι έτοιμο, προσθέτουμε τα καρότα, ανακατεύουμε προσεκτικά και σερβίρουμε αμέσως.

Συνοδεύουμε με απλό πιλάφι, πατάτες τηγανητές ή πουρέ πατάτας, αρωματισμένο με κύμινο.

Tip

Αντι για κύμινο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ξερό κόλιανδρο σε σκόνη.

για τον ζωμό κρέατος

Ρίχνουμε σε μια κατσαρόλα 3-4 κόκαλα από μοσχάρι που έχουμε ζητήσει από τον χασάπη ή 1 κομμάτι κρέατος για βραστό, 2 κ.σ. ξερό θυμάρι, 2 δαφνόφυλλα, 1 ξερό κρεμμύδι – στα τέσσερα, 2 καρότα σε ροδέλες, 1 πράσο σε ροδέλες και τα βράζουμε σε 3 λίτρα νερό για περίπου 1 ώρα.

Σουρώνουμε το ζωμό και τον αφήνουμε στο ψυγείο γαι 2 ώρες τουλαχιστον, ώστε να παγώσει στην επιφάνεια το λίπος, το οποίο θα αφαιρέσουμε μετά.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #66» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.

Γλυκιά μυζηθρόπιτα

Μερίδες: 12-14 Προετοιμασία: 45′ Ψήσιμο: 50′ Υλικά 250 γρ. βούτυρο αγελαδινό 450 γρ. ζάχαρη λευκή κρυσταλλική 1 κιλό μυζήθρα ανάλατη 1 σφηνάκι κονιάκ (περίπου 50 ml) 60 gr. κορν φλάουρ 6 αυγά, χωρισμένοι οι κρόκοι από τα ασπράδια 1 λεμόνι, χυμό και ξύσμα 150 γρ. αμύγδαλα λευκά, τριμμένα στο μούλτι, σε σκόνη για το σερβίρισμα μέλι και κανέλα Εκτέλεση Βάζουμε τη μυζήθρα, σε δόσεις, στο μπλέντερ και χτυπάμε ώστε να πολτοποιηθεί καλά και να αποκτήσει λεία υφή. Χτπάμε στον κάδο του μίξερ, με το σύρμα ή σε ένα μπολ με το μίξερ χειρός, τα ασπράδια, με 100 γρ. ζαχαρη σε μέτρια ταχύτητα, μέχρι να σχηματιστεί μια σφιχτή μαρέγκα. Μεταφέρουμε τη μαρέγκα σε ένα μπολ και καθαρίζουμε τον κάδο του μίξερ. Βάζουμε το βούτυρο και την υπόλοιπη ζαχαρη και χτυπάμε με το «φτερό» μέχρι να ενωθούν. Χωρίς να σταματήσουμε το χτύπημα, ρίχνουμε έναν-έναν τους κρόκους. Συνεχίζοντας το χτύπημα, προσθέτουμε με τη σειρά τη μυζήθρα, την αμυγδαλόσκονη, το κορν φλάουρ, το ξύσμα – χυμό λεμόνι και το κονιάκ. Στο τέλος προσθέτουμε τη μαρέγκα και τη «διπλώνουμε» μέσα στο μείγμα με απαλές κινήσεις με μια σπάτουλα. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 °C. Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε ένα ταψί διαμέτρου 24-26 εκ και ψήνουμε για 50 λεπτά. για το σερβίρισμα Σερβίρουμε σε κομμάτια με μέλι και κανέλα. Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #72» σε συνταγή Στέλιου Παρλιάρου.