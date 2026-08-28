Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών εργασιών επιβαρύνει τη γνωστική λειτουργία και μειώνει την ποιότητα της απόδοσης, προκαλώντας παράλληλα μεγαλύτερο άγχος στους εργαζομένους.

Η παράλειψη των διαλειμμάτων οδηγεί σε πνευματική κόπωση, ενώ η αποχή από τα ψηφιακά μέσα μετά το πέρας της εργασίας ενισχύει την απαραίτητη ψυχολογική αποκατάσταση.

Οι ατελείωτες λίστες υποχρεώσεων συχνά αυξάνουν το αίσθημα πίεσης, καθιστώντας απαραίτητο τον καθορισμό συγκεκριμένων προτεραιοτήτων για την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου.

Η συνεχής αποδοχή νέων καθηκόντων εξαντλεί τα αποθέματα ενέργειας, γι' αυτό η θέσπιση ορίων κρίνεται απαραίτητη για τη διατήρηση της προσωπικής ψυχικής αντοχής.

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Μερικές φορές, αυτό που θεωρούμε παραγωγικότητα είναι απλώς ένας ακόμη τρόπος να γεμίζουμε την ημέρα μας και να αδειάζουμε από ενέργεια.

Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα τα email, να προλάβουμε κάθε υποχρέωση, να λέμε «ναι» σε όλους και να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Όμως, ορισμένες από τις συνήθειες που έχουμε συνδέσει με την παραγωγικότητα μπορεί τελικά να μας κάνουν λιγότερο αποδοτικούς και περισσότερο εξαντλημένους.

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1. Κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα

Το multitasking μπορεί να μας δίνει την αίσθηση ότι κερδίζουμε χρόνο, όμως στην πραγματικότητα ο εγκέφαλός μας συνήθως μετακινείται διαρκώς από τη μία εργασία στην άλλη. Σύμφωνα με την American Psychological Association αυτή η εναλλαγή έχει γνωστικό κόστος και μπορεί να επηρεάσει τη συγκέντρωση, την απόδοση και την ποιότητα της δουλειάς μας.

Αντί να ανοίγουμε συνεχώς νέα «μέτωπα», είναι προτιμότερο να ολοκληρώνουμε μία εργασία με όσο το δυνατόν λιγότερες διακοπές. Έρευνα σε εργαζομένους έχει επίσης συνδέσει τη συχνή εναλλαγή μεταξύ έργων με μεγαλύτερη διάσπαση και στρες.

2. Παραλείπουμε τα διαλείμματα

Όταν έχουμε πολλά να κάνουμε, το διάλειμμα είναι συχνά το πρώτο πράγμα που θυσιάζουμε. Ωστόσο, η παρατεταμένη συγκέντρωση χωρίς παύσεις μπορεί να οδηγήσει σε πνευματική κόπωση.

Ένα σύντομο διάλειμμα δεν σημαίνει ότι χάνουμε χρόνο· μπορεί να μας βοηθήσει να επιστρέψουμε με περισσότερη ενέργεια και συγκέντρωση. Μελέτες για τα μικρά διαλείμματα στην εργασία έχουν δείξει ότι η διακοπή από την οθόνη και η αλλαγή δραστηριότητας μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της κόπωσης.

3. Φτιάχνουμε ατελείωτες λίστες υποχρεώσεων

Σύμφωνα με το Real Simple μια λίστα μπορεί να μας βοηθήσει να οργανωθούμε. Όταν όμως μετατρέπεται σε έναν τεράστιο κατάλογο με δεκάδες εκκρεμότητες, μπορεί να αυξήσει το αίσθημα ότι δεν θα προλάβουμε ποτέ.

Αντί να καταγράφουμε τα πάντα, μπορούμε να ξεκινάμε με λίγες και συγκεκριμένες προτεραιότητες, ξεχωρίζοντας τι είναι επείγον από ό,τι μπορεί να περιμένει. Η έρευνα για τα «ανοιχτά» και ανολοκλήρωτα καθήκοντα δείχνει ότι αυτά μπορεί να συνεχίσουν να απασχολούν τη σκέψη μας, γι’ αυτό ο σαφής σχεδιασμός των επόμενων βημάτων μπορεί να βοηθήσει.

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4. Είμαστε συνεχώς «σε λειτουργία»

Το να ελέγχουμε email και μηνύματα ακόμη και μετά το τέλος της εργάσιμης ημέρας μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε ότι παραμένουμε παραγωγικοί. Στην πραγματικότητα, όμως, δυσκολεύει την ψυχολογική αποσύνδεση από τη δουλειά.

Σύμφωνα με το Journal of Occupational Health μελέτη σε εργαζομένους διαπίστωσε ότι η συχνή αποστολή email εκτός ωραρίου συνδεόταν με χειρότερη αποκατάσταση από την εργασιακή κόπωση και χαμηλότερη ποιότητα ύπνου.

Γι’ αυτό, όταν τελειώνει η ημέρα, χρειαζόμαστε πραγματικό χρόνο εκτός δουλειάς. Το να είμαστε διαθέσιμοι κάθε στιγμή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είμαστε και πιο αποτελεσματικοί.

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5. Λέμε «ναι» σε όλα

Το να αναλαμβάνουμε συνεχώς νέες υποχρεώσεις μπορεί να μοιάζει με γενναιοδωρία ή προθυμία. Όταν, όμως, λέμε «ναι» ενώ ήδη έχουμε υπερβολικά πολλά να κάνουμε, το κόστος μεταφέρεται στον χρόνο, την ενέργεια και την ψυχική μας αντοχή.

Το Real Simple σημειώνει ότι το να θέτουμε όρια δεν σημαίνει ότι γινόμαστε λιγότερο διαθέσιμοι ή λιγότερο βοηθητικοί. Σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε τι μπορούμε πραγματικά να αναλάβουμε.

Η παραγωγικότητα, τελικά, δεν μετριέται από το πόσα πράγματα χωράμε μέσα σε μία ημέρα. Μερικές φορές, το πιο παραγωγικό που μπορούμε να κάνουμε είναι να συγκεντρωθούμε σε ένα πράγμα, να κάνουμε ένα διάλειμμα, να κλείσουμε το email και να πούμε «όχι» σε κάτι που δεν χωράει πραγματικά στο πρόγραμμά μας.

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Με πληροφορίες από American Psychological Association , Real Simple, Journal of Occupational Health,