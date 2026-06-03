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ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ (AP) — Ένα νέο φάρμακο σε μορφή χαπιού βοήθησε άτομα με προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος να ζήσουν περισσότερο, ανέφεραν ερευνητές την Κυριακή, αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες για τις από καιρό αναγκαίες καλύτερες θεραπείες για έναν από τους πιο θανατηφόρους τύπους καρκίνου.

«Αν και δεν θεραπεύει τον καρκίνο, αποτελεί ένα πολύ μεγάλο βήμα προς τα εμπρός», δήλωσε ο Δρ Ζεβ Γουέινμπεργκ, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες, ο οποίος συνέβαλε στην καθοδήγηση της μελέτης.

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Σύμφωνα με άρθρο του AP, το φάρμακο ονομάζεται daraxonrasib και αναστέλλει μια μεταλλαγμένη πρωτεΐνη που τροφοδοτεί την ανάπτυξη του όγκου σε περισσότερο από το 90% των περιπτώσεων καρκίνου του παγκρέατος — ένας στόχος που είχε ξεφύγει από τη θεραπεία για δεκαετίες.

Τα ημερήσια χάπια σχεδόν διπλασίασαν το χρόνο επιβίωσης, με λιγότερες σοβαρές παρενέργειες, σε μια μελέτη στην οποία χορηγήθηκε τυχαία το πειραματικό φάρμακο ή περισσότερη χημειοθεραπεία σε 500 ασθενείς των οποίων ο μεταστατικός, ή εξαπλωμένος, καρκίνος είχε σταματήσει να ανταποκρίνεται σε προηγούμενη θεραπεία. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο New England Journal of Medicine και παρουσιάστηκαν την Κυριακή στο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας στο Σικάγο.

Όσοι έλαβαν daraxonrasib έζησαν κατά μέσο όρο 13,2 μήνες, σε σύγκριση με 6,7 μήνες για όσους έλαβαν χημειοθεραπεία. Αν και αυτό μπορεί να φαίνεται ως μια μικρή βελτίωση, ο Δρ. Γουέινμπεργκ είπε ότι ήταν το πρώτο φάρμακο που έδειξε ουσιαστικό πλεονέκτημα έναντι της χημειοθεραπείας.

«Έχοντας θεραπεύσει καρκίνο του παγκρέατος για 16 χρόνια, πραγματικά άρχισα να κλαίω» όταν είδα για πρώτη φορά τα αποτελέσματα της μελέτης, δήλωσε η Δρ Ράκνα Σροφ του Κέντρου Καρκίνου του Πανεπιστημίου της Αριζόνα, η οποία δεν συμμετείχε στην έρευνα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης της ASCO. Την εντυπωσίασε το γεγονός ότι «οι ασθενείς συνέχισαν αυτή τη θεραπεία επειδή τους παρείχε διαρκές και σημαντικό όφελος».

Ο Δρ Μπράιαν Βόλπιν, του Ινστιτούτου Καρκίνου Dana-Farber, παρουσίασε τα ευρήματα την Κυριακή. Είπε ότι το φάρμακο θα πρέπει να γίνει «ένα νέο πρότυπο θεραπείας» για τον μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος που έχει υποβληθεί σε προηγούμενη θεραπεία, προσθέτοντας ότι οι ερευνητές θα διερευνήσουν επίσης τη χρήση του σε πρώιμο στάδιο της νόσου, μεταξύ άλλων για να δουν αν η συρρίκνωση του όγκου θα μπορούσε να επιτρέψει σε περισσότερους ασθενείς να είναι υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση.

Η εταιρεία Revolution Medicines χρηματοδότησε τη μελέτη και η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων. (FDA).

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Αν περπατάμε μ’ αυτό τον τρόπο, μειώνουμε τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, καρκίνου και άνοιας

Εν τω μεταξύ, οποιοσδήποτε μπορεί να αναπτύξει έμφραγμα, καρκίνο ή άνοια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο. Αν και δεν υπάρχει ένας τρόπος να εγγυηθεί κανείς οριστικά ότι δεν θα αναπτύξουμε αυτές τις καταστάσεις, παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, όπως η υγιεινή διατροφή, η άσκηση, η διακοπή του καπνίσματος και άλλα μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη τους. Ειδικότερα, οι ειδικοί λένε ότι το τακτικό περπάτημα μπορεί να μας βοηθήσει να μειώσουμε τον κίνδυνο αυτών των τριών απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων, ειδικά αν κάνουμε ένα συγκεκριμένο πράγμα όταν περπατάμε.

Σύμφωνα με νέα έρευνα που παρουσιάστηκε σε δύο δημοσιεύσεις στα περιοδικά JAMA Internal Medicine και JAMA Neurology, η οποία εξέτασε δεδομένα παρακολούθησης φυσικής κατάστασης από σχεδόν 80.000 άτομα, όσοι επιτάχυναν το ρυθμό βημάτων τους ανά λεπτό κέρδισαν περισσότερα από τις καθημερινές τους βόλτες. Με άλλα λόγια, ανεξάρτητα από το πόσα βήματα κάνουμε σε μια μέρα, μπορούμε να κερδίσουμε περισσότερα οφέλη για την υγεία κάνοντας τα με ταχύτερο ρυθμό.

Στην πραγματικότητα, τα άτομα που περπατούσαν με γρήγορο ρυθμό (που ορίζεται ως 80 έως 100 βήματα το λεπτό) για 30 λεπτά την ημέρα είχαν 25 τοις εκατό μικρότερο κίνδυνο ανάπτυξης καρδιακής νόσου ή καρκίνου, 30 τοις εκατό χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας και 35 τοις εκατό χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από κάθε αιτία, σε σύγκριση με εκείνους που περπατούσαν με χαμηλότερο μέσο ρυθμό.

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Με πληροφορίες από: Associated Press, JAMA Internal Medicine ,JAMA Neurology