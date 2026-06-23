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Ο πρώην Επίτροπος απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή του και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας.

Ο ίδιος θα απευθυνθεί στην ελληνική Δικαιοσύνη ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, τονίζοντας ότι η συμμετοχή του στην οργάνωση Fight Impunity ήταν θεσμικά εγκεκριμένη.

Συνεργάτες του κ.

Αβραμόπουλου υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή του στο τιμητικό συμβούλιο της οργάνωσης ήταν γνωστή και δηλωμένη στις ευρωπαϊκές και φορολογικές αρχές.

Η πλευρά του πρώην Επιτρόπου επισημαίνει ότι ο ίδιος δεν είχε καμία γνώση ή εποπτεία για τις οικονομικές και διοικητικές λειτουργίες της εν λόγω οργάνωσης.

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Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστεί ο φάκελος που αφορά το ευρωπαϊκό ένταλμα των βελγικών αρχών για Δημήτρη Αβραμόπουλου, στο πλαίσιο της υπόθεσης Qatargate. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο φάκελος έχει ήδη διαβιβαστεί από τον Άρειο Πάγο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και το επόμενο στάδιο είναι η αποστολή του στη Βουλή, λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του πρώην Επιτρόπου.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, από την πλευρά του, διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας και ότι θα απευθυνθεί ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως η υπόθεση και να αποφανθεί η Δικαιοσύνη.

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Η εξέλιξη συνδέεται με επίκεντρο τη δραστηριότητα του πρώην Επιτρόπου στην οργάνωση Fight Impunity ως μέλος του ΔΣ μαζί με άλλες διεθνείς αναγνωρισμένες προσωπικότητες.

«Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ»

Σε δήλωσή του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση.

«Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ», τονίζει, υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή του στο Fight Impunity ήταν γνωστή, δηλωμένη, θεσμικά ελεγμένη, εγκεκριμένη και φορολογημένη.

Ο ίδιος αναφέρει ότι το ζήτημα που επιχειρείται να συνδεθεί με το όνομά του «έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο», σημειώνει ο πρώην Επίτροπος.

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«Δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας»

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ξεκαθαρίζει ότι, παρά τη βουλευτική του ιδιότητα, δεν θα επικαλεστεί ασυλία.

«Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί», αναφέρει.

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Παράλληλα, προειδοποιεί ότι κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός του σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, «είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών», θα αντιμετωπιστεί «με κάθε νόμιμο μέσο».

Τι αναφέρουν συνεργάτες του

Συνεργάτες του Δημήτρη Αβραμόπουλου επιμένουν ότι η συμμετοχή του στην οργάνωση ήταν πλήρως γνωστή στις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.

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Όπως αναφέρουν, ο πρώην Επίτροπος συμμετείχε σε ένα τιμητικό συμβουλευτικό σχήμα, σε οργάνωση που τότε παρουσιαζόταν με θεσμικό και ανθρωπιστικό σκοπό. Υπογραμμίζουν επίσης ότι η σχέση του με το Fight Impunity είχε γνωστοποιηθεί και εγκριθεί επισήμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ η σχετική αποζημίωση είχε δηλωθεί στις ελληνικές φορολογικές αρχές.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δεν είχε ρόλο στη χρηματοδότηση της ΜΚΟ, ούτε γνώση ή εποπτεία των εσωτερικών οικονομικών ή διοικητικών λειτουργιών της.

Κατά την πλευρά του πρώην Επιτρόπου, η μεταγενέστερη ποινική εμπλοκή του Αντόνιο Παντσέρι δεν μπορεί να μεταβάλει τον χαρακτήρα της σχέσης που είχε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος με την οργάνωση κατά την προηγούμενη περίοδο.

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Όπως είχε ήδη διευκρινιστεί από την πλευρά του πρώην Επιτρόπου από το 2022, για τη συμμετοχή του στη συγκεκριμένη οργάνωση λάμβανε μηνιαία αμοιβή ύψους 5.000 ευρώ. Τις οποίες και δήλωσε κανονικά στο πόθεν έσχες του

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