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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης διέψευσε οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση των συστημάτων ανακύκλωσης της εταιρείας ΤΕΧΑΝ.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι τελεί σε αναστολή δικηγορικού λειτουργήματος από τον Ιούλιο του 2019 και δεν λαμβάνει αμοιβές από τη συγκεκριμένη εταιρεία.

Η δικηγορική εταιρεία, στην οποία ήταν εταίρος, δεν είχε καμία συμμετοχή σε θέματα ανακύκλωσης ή δημόσιους διαγωνισμούς της ΤΕΧΑΝ.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε τις αναφορές στο όνομά του ως απόπειρα ποινικοποίησης της επαγγελματικής δραστηριότητας και προανήγγειλε προσφυγή στη δικαιοσύνη.

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Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την εμπλοκή της δικηγορικής εταιρείας «Αθανασίου – Γεραπετρίτης και Συνεργάτες» στην υπόθεση με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» της ΤΕΧΑΝ, διαψεύδοντας οποιαδήποτε συμμετοχή και υπογραμμίζοντας ότι από τον Ιούλιο του 2019 «τελώ σε αναστολή δικηγορικού λειτουργήματος»

«Η δικηγορική εταιρεία δεν είχε καμία συμμετοχή σε εκπροσώπηση που αφορά στους κάδους ανακύκλωσης ούτε είχε την οποιαδήποτε συνεργασία με οποιονδήποτε για θέματα ανακύκλωσης. Η συνεργασία της δικηγορικής εταιρείας με την εταιρεία TΕΧΑΝ αφορούσε θέματα ιδιωτικού δικαίου που καμία σχέση δεν έχουν με δημόσιους διαγωνισμούς», σημειώνει επίσης.

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Ολόκληρη η ανακοίνωση του Γιώργου Γεραπετρίτη

Σχετικά με δημοσιεύματα και ανακοίνωση από κοινοβουλευτικό κόμμα, που αναφέρονται στο όνομά μου, σε υπόθεση που βρίσκεται υπό δικαστική κρίση, διευκρινίζω τα ακόλουθα.

Ήδη από τον Ιούλιο του 2019 τέλω σε αναστολή δικηγορικού λειτουργήματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Δεν έχω καμία απολύτως συμμετοχή στη δικηγορική εταιρεία στην οποία ήμουν εταίρος έως τότε, ούτε έχω λάβει στον χρόνο που μεσολάβησε οποιοδήποτε μέρισμα ή αμοιβή από αυτήν. Η δικηγορική εταιρεία δεν είχε καμία συμμετοχή σε εκπροσώπηση που αφορά στους κάδους ανακύκλωσης ούτε είχε την οποιαδήποτε συνεργασία με οποιονδήποτε για θέματα ανακύκλωσης. Η συνεργασία της δικηγορικής εταιρείας με την εταιρεία TΕΧΑΝ αφορούσε θέματα ιδιωτικού δικαίου που καμία σχέση δεν έχουν με δημόσιους διαγωνισμούς. Συνεπώς, κανένα θέμα δικηγορικής δεοντολογίας δεν τίθεται, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων, για τη σύνταξη γνωμοδότησης για παντελώς άσχετο θέμα. Η γνωμοδότηση, για την οποία γίνεται αναφορά σε δημοσιεύματα, δεδομένου ότι θεωρητικά κανείς δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της δικογραφίας, δόθηκε από την κατεξοχήν ειδήμονα στα θέματα δικαίου των εταιρειών και ανταγωνισμού Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Γαρυφαλλιά Αθανασίου, σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο της προκήρυξης και κατακύρωσης των εν λόγω διαγωνισμών. Η απόπειρα ποινικοποίησης της άσκησης επαγγέλματος, καθώς και η σύνδεση του ονόματος μου ενόσω δεν τελώ από οκταετία σε οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο και τον χρόνο που αυτή λαμβάνει χώρα. Τα ερωτήματα αυτά καθίστανται ακόμη πιο επιτακτικά για δύο λόγους. Πρώτον, φέρεται ότι το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραπέμπει σχετικά με τη σύνταξη της γνωμοδότησης, ως μη όφειλε, σε δικηγορική εταιρεία, ενόσω η γνωμοδότηση είναι απολύτως προσωπική και προέρχεται πάντοτε και μόνο από εξειδικευμένο νομικό, εν προκειμένω την Καθηγήτρια Αθανασίου. Και, δεύτερον, κάνει αναφορά -και μάλιστα δύο φορές- ανακριβώς σε δικηγορική εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», επωνυμία ήδη τραπείσα από το 2019 σε «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ». Ακόμη και αν πρόκειται για αμέλεια, οι ουσιαστικές αυτές ανακρίβειες εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες για την ακεραιότητα συνολικά του πορίσματος. Είναι αυτονόητο ότι οποιοσδήποτε υπαινιγμός δημιουργεί ψευδείς εντυπώσεις θα αντιμετωπιστεί καθ´ οιουδήποτε ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων με τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης εξέδωσε την ανακοίνωση καθώς είχε προηγηθεί δημοσίευση του ΠΑΣΟΚ στην οποία αναφερόταν μεταξύ άλλων: «Τα όσα έρχονται καθημερινά στο φως της δημοσιότητας θέτουν μείζον ζήτημα πολιτικής ευθύνης για τη διαφάνεια, την ακεραιότητα των θεσμών και τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος.Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποφεύγει τη λογοδοσία και θα βρεθεί προ των ευθυνών της».

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