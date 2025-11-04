Στο υπουργείο Εξωτερικών βρέθηκε, μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Μαζί της είχε και μια κόκκινη τσάντα μ’ ένα δώρο που προοριζόταν για τον ΥΠΕΞ Γιώργο Γεραπετρίτη. Την Τετάρτη, η κα Γκίλφοϊλ θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Φωτογραφίες από τη συνάντηση Γκίλφοϊλ-Γεραπετρίτη

Νωρίτερα σήμερα, η κυρία Γκίλφοϊλ παρέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη των καθηκόντων της στην Ελλάδα.