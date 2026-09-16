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Οι επερχόμενες εκλογές, εντέλει, θα κρίνουν την Συνταγματική Αναθεώρηση. Και αυτό καθώς ουδεμία έκπληξη προέκυψε και στην δεύτερη ψηφοφορία επί των 33 προτάσεων της «γαλάζιας»πλειοψηφίας αφού καμία δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών έτσι ώστε αυτές να κριθούν αναθεωρητέες με απλή πλειοψηφία στη Βουλή που θα προκύψει από τις επερχόμενες εκλογές. Έτσι, λοιπόν, πλέον απαιτείται στην επόμενη Βουλή αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών για να προχωρήσουν οι αλλαγές στο Σύνταγμα.

Η «ακτινογραφία» της δεύτερης ψηφοφορίας

Τα «ναι» κυμάνθηκαν για ακόμη μια φορά από 158 έως 161, ενώ το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών» στα άρθρα εκείνα που θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν τις προτάσεις της ΝΔ. Από την ονομαστική ψηφοφορία απείχαν τέσσερις ανεξάρτητοι βουλευτές. Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην «γαλάζιος» Μάριος Σαλμάς, ο προερχόμενος από τους «Σπαρτιάτες» Γιάννης Κόντης αλλά και ο προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ Μπουρχάν Μπαράν, ο οποίος είχε συμμετάσχει στην πρώτη ψηφοφορία της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

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Το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια υπερψήφισαν συνολικά 160 βουλευτές, 95 βουλευτές καταψήφισαν, ενώ 38 δήλωσαν «παρών».

Το άρθρο 30 για τη μία και μόνη εξαετή θητεία του προέδρου της Δημοκρατίας το ψήφισαν 158 βουλευτές, 134 βουλευτές το καταψήφισαν, ενώ η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε – εκ νέου – «παρών», όπως είχε επιλέξει, δηλαδή, και στην πρώτη ψηφοφορία.

Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών το ψήφισαν 159 βουλευτές, 96 βουλευτές καταψήφισαν, ενώ 38 βουλευτές δήλωσαν «παρών».

Το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης συγκέντρωσε 159 θετικές ψήφους, καταψηφίστηκε από 94 βουλευτές ενώ «παρών» δήλωσαν 40 βουλευτές.

Αναφορικά με το άρθρο 103 για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων το ψήφισαν 161 βουλευτές, ενώ 132 βουλευτές καταψήφισαν.