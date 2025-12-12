Αποεθωτικά είναι τα σχόλια στον διεθνή Τύπο για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Εurogroup.

Εκτός από τον Ελληνα υπουργό Οικονομικών, γίνεται εκτενής αναφορά και στην «επιστροφή» της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή μετά από χρόνια κρίσης και οικονομικής αβεβαιότητας.

«Έλληνας υπουργός αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωομάδας, σηματοδοτώντας την ανάκαμψη μετά από χρόνια κρίσης», σημειώνει το Reuters.

«To Εurogroup αποκτά τον πρώτο Έλληνα επικεφαλής, σε μια στροφή από το παρελθόν της κρίσης» επισημαίνει το Bloomberg. «Αυτό κάνει την άνοδο του Πιερακάκη στην προεδρία του Eurogroup ακόμη πιο συγκινητική. Η Ελλάδα έχει ήδη ανακτήσει την επενδυτική της αξιοπιστία, η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και είναι ένα από τα λίγα κράτη μέλη της ΕΕ που παρουσιάζουν πλεόνασμα στον προϋπολογισμό».

«Η εκδίκηση της Αθήνας: ο Έλληνας Πιεράκακης εκλέγεται επικεφαλής τoυ Eurogroup» τονίζει με νόημα η TV5 Monde. «Δέκα χρόνια μετά την παρολίγο αποχώρηση από την ευρωζώνη, η Ελλάδα παίρνει την εκδίκησή της: ο υπουργός Οικονομικών της, Κυριάκος Πιεράκακης, εξελέγη την Πέμπτη από τους ομολόγους του ως επικεφαλής του οργάνου που τη διοικεί, του Eurogroup» αναφέρει.

«Σε μια εκπληκτική ανατροπή για την Ευρώπη, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών εκλέγεται πρόεδρος του Eurogroup» μεταδίδει στο ίδιο μήκος κύματος το Associated Press.

«Η εκλογή του Κυριάκου Πιερακάκη επισφραγίζει την πολιτική και οικονομική ανάκαμψη της Αθήνας μετά τα τραύματα της κρίσης της ευρωζώνης» σημειώνεται σε δημοσίευμα των Financial Times με τίτλο «Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών εκλέγεται πρόεδρος του Eurogroup»

«Από το Grexit στην προεδρία του Eurogroup: Η ιστορία της ελληνικής ανάκαμψης» τιτλοφορείται το αντίστοιχο άρθρο του Politico.