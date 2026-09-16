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Aίσιο τέλος στην περιπέτεια υγείας που ταλαιπώρησε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, καθώς ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης με τη Μπορούσια Ντόρτμουντ την Τετάρτη (16/9)

Υπενθυμίζεται ότι ο Καρέτσας είχε αποχωρήσει με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο στην αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League, στο επίσημο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του στη διοργάνωση.

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😍 Kos ist wieder beim Team! Nach individuellen Einheiten zu Wochenbeginn ist Kosta Karetsas am heutigen Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen! 🤩 pic.twitter.com/mBDcQs563E — Borussia Dortmund (@BVB) September 16, 2026

Το περιστατικό είχε προκαλέσει ανησυχία, με τον 18χρονο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Μολονότι η γερμανική ομάδα δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ενημέρωση αναφορικά με τα ακριβή αίτια της αδιαθεσίας του, οι πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές έκαναν λόγο για πρόβλημα που συνδεόταν με αφυδάτωση.

Μετά από ένα διάστημα κατά το οποίο ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ο νεαρός άσος ανέβασε σταδιακά ρυθμούς και την Τετάρτη (16/9) προπονήθηκε για πρώτη φορά μαζί με την υπόλοιπη ομάδα της Βεστφαλίας.

Πλέον, ο Καρέτσας τίθεται ξανά στη διάθεση του Νίκο Κόβατς και αναμένεται να είναι στην αποστολή της Μπορούσια για την αναμέτρηση του Σαββάτου απέναντι στη Στουτγκάρδη, αφήνοντας οριστικά πίσω του την ανησυχία των προηγούμενων ημερών.