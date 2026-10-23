Η Ντακότα Τζόνσον στην ταινία «Το Ημερολόγιο της Βέριτι»

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το κοινό δείχνει διστακτικό στην επιστροφή στις χειμερινές κινηματογραφικές αίθουσες, με το ελληνικό box office να καταγράφει σημαντικές απώλειες κατά το τετραήμερο 15-18 Οκτωβρίου.

Η ελληνική κωμωδία «Η Βαλίτσα» και η περιπέτεια «Street Fighter» δεν κατάφεραν να προσελκύσουν το αναμενόμενο κοινό, ενώ η ταινία «Θυσία» του Ρομέν Γαβράς είχε χαμηλή απόδοση.

Το θρίλερ «Το Ημερολόγιο της Βέριτι» κατέλαβε την πρώτη θέση στο top 10, ξεπερνώντας την ταινία τρόμου «Η Άλλη Μαμά».

Στα αξιοσημείωτα της περιόδου καταγράφεται η άνοδος του ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ» στην πέμπτη θέση της κατάταξης εισιτηρίων.

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Διστακτικό δείχνει το κοινό να επιστρέψει στις χειμερινές αίθουσες, μετά το κλείσιμο και των τελευταίων θερινών, καθώς το ελληνικό box office, του τετραημέρου 15/18 Οκτωβρίου, κατέγραψε απώλειες, από το ήδη παρατεταμένο μέτριο φθινοπωρινό ξεκίνημα.

Η ελληνική κωμωδία «Η Βαλίτσα», για την οποία υπήρχε η εκτίμηση ότι μπορούσε να φέρει στις αίθουσες ένα μέρος από το ευρύ κοινό, που διψάει για διασκέδαση και γέλιο, έμεινε στα απολεσθέντα της εβδομάδας, ενώ οι φανατικοί της δυναμικής αμερικάνικης περιπέτειας και του δημοφιλούς βιντεογκέιμ, «Street Fighter», προτίμησαν δικαιολογημένα τις κονσόλες τους. Τα δυο φιλμ, αμφότερα, κινήθηκαν γύρω στις 5.000 εισιτήρια (σε 84 αίθουσες το πρώτο και σε 49 το δεύτερο), ενώ εκτός του τοπ-10 βρέθηκε το ενδιαφέρον θρίλερ «Η Πτώση της Φάλαινας» με 3.000 εισιτήρια.

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Το τελευταίο φιλμ του Ρομέν Γαβράς, «Θυσία», γυρισμένο στην Ελλάδα και με ελκυστικό καστ, έμεινε σχεδόν στα αζήτητα, κάνοντας μόλις 1.327 εισιτήρια σε 35 αίθουσες, ενώ πολύ χαμηλά κινήθηκαν και τα δυο παιδικά animation «Ο Ασχημογλυκούλης» και «Μπαλωματούλης».

Έτσι, το Top 3 παρέμεινε το ίδιο, με τη διαφορά ότι το θρίλερ «Το Ημερολόγιο της Βέριτι» προσπέρασε ελαφρώς την ταινία τρόμου «Η Άλλη Μαμά» και ανέβηκε στην πρώτη θέση, ενώ σταθερά στην τρίτη θέση παρέμεινε η περιπέτεια «Στην Καρδιά του Δάσους», με τον Μπραντ Πιτ.

Στα αξιοσημείωτα, η άνοδος του ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ», που έφτασε στην 5η θέση του Top 10 και οι 3.000 που πήγαν να δουν το ποιητικού ύφους τρίωρο δράμα του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι «Έτσι Ξαφνικά», αν και έμεινε εκτός της πρώτης δεκάδας.

Ελληνικό Box Office 15-18/10

1. «Το Ημερολόγιο της Βέριτι», 10.368 εισιτήρια (σε 54 αίθουσες πανελλαδικά) και 69.530 συνολικά μέχρι 21/10.

2. «Άλλη Μαμά», 8.826 εισιτήρια (σε 52 αίθουσες) και 40.003 συνολικά.

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3. «Στην Καρδιά του Κτήνους», 7.646 εισιτήρια (σε 44 αίθουσες) και 83.984 συνολικά.

4. «Street Fighter», 5.054 εισιτήρια (σε 49 αίθουσες) και 7.432 συνολικά.

5. «Naza», 4.653 εισιτήρια (σε 16 αίθουσες) και 19.382 συνολικά.

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6. «Ο Ασχημογλυκούλης», 4.605 εισιτήρια (σε 50 αίθουσες) και 4.828 συνολικά.

7. «Η Βαλίτσα», 4.494 εισιτήρια (σε 84 αίθουσες) και 6.644 συνολικά.

8. «Minions & Τέρατα», 4.166 εισιτήρια (σε 44 αίθουσες) και 226.675 συνολικά.

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9. «Ξεχασμένο Νησί», 4.090 εισιτήρια (σε 56 αίθουσες) και 10.418 συνολικά.

10. «Ντίγκερ», 4.074 εισιτήρια (σε 23 αίθουσες) και 31.724 συνολικά.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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