Στις σοβαρότερες εχθροπραξίες εδώ και 20 χρόνια έχουν εμπλακεί οι δύο μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις, Ινδία και Πακιστάν, που διατηρούν επί μακρόν ανοιχτούς λογαριασμούς, αν και επί του παρόντος αυτές περιορίζονται ως επί το πλείστον στις περιοχές του Κασμίρ που αμφότερες ελέγχουν και διεκδικούν. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 41 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περίπου 100 έχουν τραυματιστεί.

Η Ινδία επιτέθηκε πυραύλους στο Πακιστάν και το Πακιστανικό Κασμίρ αργά το βράδυ της Τρίτης και το Πακιστάν αναφέρει τώρα πως κατέρριψε πέντε ινδικά μαχητικά αεροσκάφη -αν και πηγές στην Ινδία κάνουν λόγω για συντριβή τεσσάρων- ενώ μαίνονται ανταλλαγές πυρών πυροβολικού στα αμφισβητούμενα σύνορα στο Κασμίρ.

Το Δελχί, κάνει λόγο «επικεντρωμένη, μετρημένη και μη-κλιμακούμενη» επίθεση τονίζοντας πως δεν έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του πακιστανικού στρατού αφού στόχευε μόνο πυρήνες τρομοκρατών.

Το Ισλαμαμπάντ κάνει λόγο για «άνανδρη επίθεση» και «πράξη πολέμου» ενώ επικαλέστηκε το άρθρο 51 του Χάρτη του ΟΗΕ κάνοντας λόγο για δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Όπως τονίζετια δύναται να απαντήσει «σε χρόνο, τόπο και τρόπο που θα επιλέξει» για να εκδικηθεί την απώλεια αμάχων και την «παραβίαση» της κυριαρχίας του. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν «πλήρη εξουσιοδότηση» να πραγματοποιήσουν «αντίστοιχες ενέργειες».

Το Δελχί έπληξε συνολικά εννέα πακιστανικές τοποθεσίες στις οποίες υπήρχαν «υποδομές τρομοκρατών» μερικές από τις οποίες, όπως επιμένει, συνδέονται με την επίθεση ισλαμιστών που υποστηρίζονται από το Πακιστάν σε Ινδουιστές τουρίστες. Η επίθεση σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στο ινδικό Κασμίρ και κόστισε τη ζωή 25 ανθρώπων. Το Υπ.Άμυνας της Ινδίας ανακοίνωσε το πρωί πως επιχείρηση ήταν επιτυχής και οι στόσοι «εξουδετερώθηκαν».

Το Ισλαμαμπάντ κάνει λόγο για «άνανδρη επίθεση» σε έξι τοποθεσίες στο Πακιστάν και στο πακιστανικό Κασμίρ με 24 αλλεπάλληλα χτυπήματα που προκάλεσαν τον θάνατο 26 ανθρώπων-μεταξύ των οποίων ένα κοριτσάκι τριών ετών-ενώ 46 τραυματίστηκαν.

Ο δε Πακιστανός, Μαλαουάνα Μασουντ Αζχάρ, χαρακτηρισμένος ως τρομοκράτης από τον ΟΗΕ δήλωσε πως 10 μέλη της οικογένειας του σκοτώθηκαν από την επίθεση σε τζαμί στο Μπαχαουαλπούρ στο Πακιστάν. H τρομοκρατική οργάνωση της οποίας ηγείται (JeM) ήταν υπεύθυνη για επίθεση αυτοκτονίας τον Φεβρουάριο του 2019 στο ινδικό Κασμίρ, στην οποία σκοτώθηκαν 40 στρατιώτες ενώ οδήγησε για μια ακόμη φορά Ινδία και Πακσιτά στα πρόθυρα πολέμου.

Οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν επίσης από την πλευρά τους ότι τουλάχιστον 15 άτομα σκοτώθηκαν και 43 τραυματίστηκαν εν μέσω των συνεχιζόμενων ανταλλαγών πυρών του πυροβολικού, κατά μήκος της λεγόμενης γραμμής ελέγχου —των de facto συνόρων της Ινδίας και του Πακιστάν— στο Κασμίρ.

Νωρίτερα, πηγή προσκείμενη στην ινδική αστυνομία ανέφερε πως τα πυρά συνεχίζονταν κατά μήκος μεγάλου μέρους της γραμμής ελέγχου.

Επίσης, μέσα στη νύχτα, δημοσιογράφοι άκουγαν μεγάλες εκρήξεις στα περίχωρα της Σριναγκάρ, μεγάλη πόλη του τομέα του Κασμίρ υπό ινδικό έλεγχο, όχι μακριά από το αρχηγείο των ινδικών ενόπλων δυνάμεων στην ζώνη.

«Η Ινδία έχει επιδείξει σημαντική αυτοσυγκράτηση στην επιλογή των στόχων και της μεθόδου εκτέλεσης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ινδικό υπουργείο άμυνας.

«Όλες αυτές οι εμπλοκές έγιναν ως αμυντικό μέτρο…Το Πακιστάν παραμένει ένα πολύ υπεύθυνο κράτος. Ωστόσο, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση της τιμής, της ακεραιότητας και της κυριαρχίας του Πακιστάν, με κάθε κόστος», σχολίασε ο εκπρόσωπος των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων.

Pakistan has destroyed the Indian (6) Mahar Battalion Headquarters.



The Indian 6 Mahar unit is located in occupied Kashmir, directly across from the Leepa Valley in Azad Kashmir.#Pakistan #IndiaPakistanTensions pic.twitter.com/l6dfrENqHj