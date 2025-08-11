Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία θα πρέπει να παραχωρήσουν εδάφη η μία στην άλλη για να τερματιστεί ο πόλεμος και ότι οι συνομιλίες του με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν θα έχουν ως στόχο να διερευνήσουν τις πιθανότητες μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.

Ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Λευκό Οίκο ότι οι συνομιλίες του με τον Πούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα θα είναι μια «συνάντηση διερεύνησης» για να διαπιστωθεί αν ο Πούτιν είναι διατεθειμένος να συνάψει συμφωνία. Είπε ότι θα μπορούσε να καταλάβει μέσα σε δύο λεπτά αν είναι δυνατή η επίτευξη προόδου ή όχι.

«Θα πάω να μιλήσω στον Βλαντιμίρ Πούτιν και θα του πω ότι πρέπει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να τον τερματίσει», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι μια μελλοντική συνάντηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και θα μπορούσε να καταλήξει σε μια τριμερή συνάντηση με τον ίδιο και τον Πούτιν. Είπε ότι θα μιλήσει με τους Ευρωπαίους ηγέτες αμέσως μετά τις συνομιλίες του με τον Πούτιν και ότι στόχος του είναι η ταχεία κατάπαυση του πυρός στον αιματηρό σύγκρουση.

Ο Τραμπ έχει μιλήσει στο παρελθόν για ανταλλαγές εδαφών, αλλά ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία έχουν δείξει ενδιαφέρον να παραχωρήσουν εδάφη η μία στην άλλη ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν ότι σημαντικές παραχωρήσεις στη Ρωσία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα ασφάλειας για τη Δύση στο μέλλον.

Η Ουκρανία προσπαθεί να απωθήσει τους Ρώσους εισβολείς από τότε που ξεκίνησε ο μεγαλύτερος και πιο αιματηρός πόλεμος στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Φεβρουάριο του 2022. Η Ρωσία δικαιολογεί τον πόλεμο με το επιχείρημα ότι η στροφή της Ουκρανίας προς τη Δύση αποτελεί απειλή για την ασφάλειά της.

Η Ρωσία κατέχει σήμερα περίπου το ένα πέμπτο του ουκρανικού εδάφους, ενώ η Ουκρανία δεν κατέχει σχεδόν κανένα ρωσικό έδαφος.

"I was a little bothered by the fact that Zelenskyy was saying I have to get constitutional approval. He has approval to go to war and kill everybody, " says Trump, completely ignoring the fact that russia invaded Ukraine!

RUSSIA INVADED UKRAINE!



Ο Τραμπ δήλωσε: «Θα γίνουν κάποιες ανταλλαγές εδαφών».

«Το ξέρω αυτό από τη Ρωσία και από τις συνομιλίες με όλους, προς όφελος της Ουκρανίας», είπε. Ανέφερε ότι η Ρωσία έχει καταλάβει κάποια «πολύ σημαντικά εδάφη», αλλά «θα προσπαθήσουμε να ανακτήσουμε μέρος αυτών των εδαφών».

