Αν πρόκειται να το ρίξουμε στο ποτό για να αποσυμπιεστούμε στις γιορτές, ας διαβάσουμε το παρακάτω

Πέρα από το χανγκόβερ, το αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ψυχικής υγείας, ηπατικά προβλήματα και διαταραχές στον ύπνο - για να μην αναφέρουμε: ακόμη και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ (μόνο) κατά τη διάρκεια των διακοπών μπορεί να είναι επιζήμια για την υγεία κάποιου. Αφού έγραψα για το ποτό για χρόνια (ως την καθημερινή μου δουλειά) και βρέθηκα για χρόνια σε πάρτι (για δουλειά και διασκέδαση), βρέθηκα έναν μήνα χωρίς ποτό ― και τότε έγραψα για τα οφέλη. Το βιβλίο μου, «The Dry Challenge: How to Lose the Booze for Dry January, Sober October, and Any Other Free Month», αναφέρεται στο πώς μπορούμε να σταματήσουμε το αλκοόλ για 29-31 ημέρες, ακόμα κι αν έχουμε διακοπές, γιορτές ή γεγονότα που μας προκαλούν άγχος στο ημερολόγιό μας.