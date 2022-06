Νέα έρευνα: Η υπερτροφή που μας κρατά σε εγρήγορση και την έχουμε στο ντουλάπι μας

Μελέτη διαπιστώνει ότι το κράνμπερι μας βοηθά να παραμείνουμε οξυδερκείς καθώς μεγαλώνουμε.

Ο συγγραφέας της μελέτης Δρ. Ντέιβιντ Βαζούρ, ανώτερος ερευνητής της Μοριακής Διατροφής στην Ιατρική Σχολή του University of East Anglia, επισημαίνει στο Eat This, Not That! ότι, ενώ τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάζονται πολλά υποσχόμενα, δεν είναι σαφές εάν το κράνμπερι μπορεί να εγγυηθεί την πρόληψη σοβαρών νευρολογικών παθήσεων.