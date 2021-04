Τρία οικονομικά γεύματα σε λιγότερο από 20 λεπτά

Ψάξαμε και βρήκαμε τρεις πολύ πρωτότυπες συνταγές, από το νέο βιβλίο μαγειρικής της Λόρνα Κούπερ, «Feed Your Family For £20 A Week In A Hurry» που θα απολαύσουμε, αφού καλύπτουν και με το παραπάνω τις προϋποθέσεις που θέλουμε.