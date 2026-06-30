Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αγόρασε μετοχές της εταιρείας Axon Enterprise αξίας πέντε εκατομμυρίων δολαρίων, δύο εβδομάδες πριν η Υπηρεσία Μετανάστευσης συνάψει συμβόλαιο προμηθειών με την ίδια επιχείρηση.

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε τις καταγγελίες περί σύγκρουσης συμφερόντων, υποστηρίζοντας ότι τις επιχειρήσεις του προέδρου διαχειρίζονται αποκλειστικά τα παιδιά του και τρίτοι συνεργάτες.

Μετά την ανακοίνωση του συμβολαίου της Υπηρεσίας Μετανάστευσης, η τιμή της μετοχής της Axon κατέγραψε σημαντική άνοδο, ξεπερνώντας το ποσοστό του 34% μέσα σε μία εβδομάδα.

Το Γραφείο Κυβερνητικής Δεοντολογίας των ΗΠΑ εξετάζει περισσότερες από 3.700 συναλλαγές του προέδρου, παρόλο που η ομοσπονδιακή νομοθεσία εξαιρεί τους Αμερικανούς προέδρους από τους νόμους περί ποινικής σύγκρουσης συμφερόντων.

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Την φήμη του προέδρου που αποτελεί το απόλυτο παράδειγμα πολιτικής διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει φροντίσει όσο είναι πρόεδρος των ΗΠΑ, να κλείνει επικερδής συμφωνίες εκατομμυρίων δολαρίων για τις επιχειρήσεις του, χρησιμοποιώντας πληροφορίες εκ των έσω.

Κάτι ανάλογο, έκανε και πρόσφατα, όταν αγόρασε μετοχές αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων της Axon Enterprise, μια εταιρείας που κατασκευάζει Taser, κάμερες που τοποθετούνταιστις στολές σωμάτων ασφαλείας και λογισμικά της αστυνομείας, μόλις δύο εβδομάδες πριν η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων, η περιβόητη ICE, κλείσει πενταετές συμβόλαιο 220 εκατομμυρίων δολαρίων.

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Στις 10 Φεβρουαρίου του 2026, ο Τραμπ αγόρασε μετοχές της Axon αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με ομοσπονδιακά οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, και στις 24 Φεβρουαρίου, η ICE δημοσίευσε διαγωνισμό για την προμήθεια περίπου 17.800 νέα Taser, μαζί με απεριόριστα φυσίγγια.

Ηθική και αθέμιτος ανταγωνισμός

Για τη νέα υπόθεση αθέμιτου ανταγωνισμού που βγαίνει στη δημοσιότητα, (μετά τις δεκάδες συμφωνίες που έχουν κλείσει οι επιχειρήσεις Τραμπ με Σαουδάραβες λίγες μέρες πριν την επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στη χώρα) ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι τις επιχειρήσεις διαχειρίζονται τα παιδιά του και τρίτες εταιρείες, όχι ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Δεν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων», δήλωσε η εκπρόσωπος Άννα Κέλι στο CNBC, χαρακτηρίζοντας τον έλεγχο για την υπόθεση ως κατευθυνόμενη από τους Δημοκρατικούς.

Ωστόσο, η υπόθεση αυτή δεν είναι μια τυχαία περίπτωση καθώς το Γραφείο Κυβερνητικής Δεοντολογίας των ΗΠΑ, έχει στα συρτάρια του περισσότερες από 3.700 περίεργες συναλλαγές του Αμερικανού προέδρου, με το συνολικό ποσό για κάθε μία από αυτές να παραμένει ασαφές.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, οι Αμερικανοί πρόεδροι εξαιρούνται από τον νόμο περί ποινικής σύγκρουσης συμφερόντων που ισχύει για τους περισσότερους αξιωματούχους της εκτελεστικής εξουσίας.

Στην προκύρηξη που δημοσίευσε η ICE δεν αναφέρει συγκεκριμένα ότι πρόκειται για προμήθεια taser, καθώς η Axon παράγει περίπου το 90% των Taser στις ΗΠΑ σύμφωνα με την επενδυτική εταιρεία Brown Advisory, αλλά ότι ζητά «όπλα αγώγιμης ενέργειας» φωτογραφίζοντας ουσιαστικά την Axon.

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Παρότι οι νομικοί συμβουλοι των επιχειρήσεων Τραμπ, κατάφεραν να καλύψουν τα ίχνη τους, υποστηρίζοντας τώρα ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Τραμπ συμμετείχε ή γνώριζε τη διαδικασία προμηθειών» οι επικριτές του υποστηρίζουν, ότι η Axon γνώριζε ότι ο Τραμπ είναι μέτοχός της.

Εκτοξεύτηκαν οι μετοχές

«Το πρόβλημα σε αυτή την υπόθεση είναι ότι ο Τραμπ αγόρασε μια εταιρεία, η αξία της οποίας μπορεί να εκτοξευτεί εάν η δική του κυβέρνηση σκληρύνει την νομοθεσία για τη μετανάστευση», δήλωσε στο CNBC ο Jordan Libowitz, αντιπρόεδρος επικοινωνίας της Citizens for Responsibility and Ethics στην Ουάσινγκτον, που ερευνά την κυβερνητική ηθική.

Μετά από από τη συμφωνία, οι μετοχές της Axon σημείωσαν άνοδο πάνω από 22% τον μήνα ενω την εβδομάδα που ακολούθησε την ειδοποίηση της ICE, η μετοχή της εταιρείας αυξήθηκε άνω του 34%.

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Παράλληλα, η συμφωνία έχει εκτοξεύσει την αγορά των Taser της Axon, καταγράφοντας ήδη ρεκόρ ζήτησης, με την εταιρεία να ανακοινώνει τα δύο τελευταία τρίμηνα, τα υψηλότερα έσοδα που είχε ποτέ φτάνοντας τα 796,7 εκατομμύρια δολάρια στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, αυξημένα κατά 39% σε σχέση με το 2024 και 807,3 εκατομμύρια δολάρια μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2026.