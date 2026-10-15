Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνομιλεί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών. Οι «27» αναζητούν συμβιβασμό για την ενεργειακή ακρίβεια, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καλείται να καθορίσει την πολιτική κατεύθυνση για τα πρόσθετα μέτρα που θα εξετάσει η Κομισιόν. 15 Οκτωβρίου 2026. REUTERS/Yves Herman

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα πρότεινε αλλαγές στα συμπεράσματα για την ενεργειακή ακρίβεια, μετά από παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης.

Οι ηγέτες των κρατών μελών αναγνώρισαν ότι η αστάθεια στη Μέση Ανατολή επιβαρύνει την ευρωπαϊκή οικονομία και στηρίζουν τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ομάδα χωρών με τη στήριξη της Ελλάδας και της Ιταλίας εκφράζει αντιδράσεις σχετικά με το σύστημα τιμολόγησης εκπομπών άνθρακα ETS2 και τον κοινωνικό του αντίκτυπο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για τη χρηματοδότηση στοχευμένων παρεμβάσεων υπέρ των ευάλωτων νοικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των είκοσι επτά κρατών μελών συνεχίζονται με στόχο την επίτευξη συμβιβασμού για το τελικό κείμενο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής.

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Αλλαγές στα συμπεράσματα που αφορούν τις προτάσεις για την ενεργειακή ακρίβεια πρότεινε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, καθώς οι «27» συνεχίζουν τη διαπραγμάτευση για τα μέτρα αντιμετώπισης των υψηλών τιμών ενέργειας. Είχε προηγηθεί η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι το προσχέδιο δεν ανταποκρίνεται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, οι ηγέτες θα επανέλθουν στις προτεινόμενες αλλαγές μετά τη συζήτηση για τις παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες.

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Όπως έγινε γνωστό οι «27» διαμόρφωσαν κοινή αντίληψη ότι η αστάθεια στη Μέση Ανατολή επηρεάζει σημαντικά τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, επιβαρύνοντας νοικοκυριά, επιχειρήσεις και την ευρωπαϊκή οικονομία, ενώ τόνισαν ότι ο επερχόμενος χειμώνας αναμένεται να ασκήσει πρόσθετες πιέσεις.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι ηγέτες στήριξαν τα μέτρα που έχει ήδη παρουσιάσει η Κομισιόν και αναγνώρισαν την ανάγκη βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων. Παράλληλα, επιβεβαίωσαν ότι παραμένουν αμετάβλητοι οι στόχοι για την ενεργειακή μετάβαση, τη στρατηγική αυτονομία, τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού και την ανάπτυξη εγχώριων πηγών ενέργειας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα πρόσθετα μέτρα, η αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) και ο σχεδιασμός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως ανέφερε Ευρωπαίος αξιωματούχος, η αναθεώρηση του ETS βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, αλλά η σημερινή συγκυρία καθιστά τη συζήτηση πιο επείγουσα. Την ανάγκη επανεξέτασης βασικών χαρακτηριστικών του συστήματος έθεσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρέμβασή του στη Σύνοδο.

Σύμφωνα με νεότερες διπλωματικές πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται επίσης στο χρονοδιάγραμμα και στα μέτρα που θα κληθεί να παρουσιάσει η Κομισιόν. Οι τέσσερις χώρες του Βίσεγκραντ –Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία και Σλοβακία–, με τη στήριξη της Ελλάδας και της Ιταλίας, αντιδρούν στα σχέδια για το ETS2, το δεύτερο σύστημα τιμολόγησης των εκπομπών άνθρακα, που αφορά τα καύσιμα για τις οδικές μεταφορές και τη θέρμανση των κτιρίων και προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή από το 2028. Παράλληλα, οι χώρες του Βίσεγκραντ ζητούν αλλαγές στον μηχανισμό στήριξης της ευρωπαϊκής αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών, ενώ θέτουν και ζήτημα κοινωνικών επιπτώσεων από το ETS2.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του ισχύοντος δημοσιονομικού πλαισίου, ώστε να χρηματοδοτηθούν προσωρινά και στοχευμένα μέτρα για ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τα πρόσθετα δημόσια έσοδα λόγω του πληθωρισμού.

«Πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητά μας να το πράξουμε», τόνισε, ζητώντας παράλληλα επανεξέταση βασικών χαρακτηριστικών του ETS.

Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται με στόχο να διαμορφωθεί συμβιβασμός για το τελικό κείμενο των συμπερασμάτων.