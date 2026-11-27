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Τη θλίψη του για την απώλεια της Μάγδας Τσαγγάνη εξέφρασε ο Αργύρης Αγγέλου μέσα από τα social media. Ο ηθοποιός, ο οποίος είχε συνεργαστεί μαζί της στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Σαββατογεννημένες», όπου εκείνη υποδυόταν τη μητέρα του, θέλησε να την αποχαιρετήσει δημόσια.

Ο Αργύρης Αγγέλου δημοσίευσε σε Instagram story μια φωτογραφία της αγαπημένης ηθοποιού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Τη συνόδευσε με τη φράση «Αντίο μαμά», αναφερόμενος στον τηλεοπτικό δεσμό που είχαν αποκτήσει μέσα από τη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη, στην οποία ο ίδιος ενσάρκωνε τον γιο της.

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