Έφοδο στο σπίτι του ιδιοκτήτη του εργοστασίου της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα πραγματοποίησαν μέλη της ομάδας «Ρουβίκωνας», γράφοντας συνθήματα και ανεβάζοντας βίντεο στα social media.

Πληθαίνουν τα ερωτήματα για την ασφάλεια στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» μετά την φονική έκρηξη και την πυρκαγιά που οδήγησαν στον θάνατο πέντε εργαζομένων.

Πολύμηνη διαρροή προπανίου οδήγησε στην φονική έκρηξη στο εργαστάσιο Βιολάντα, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις στις οποίες προέβη ο Διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ της Πυροσβεστικής, Υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος. Όπως αναφέρθηκε, διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την περιοχή της έκρηξης.

Οι διαπιστώσεις οδήγησαν στη σύλληψη τριών ατόμων: Του ιδιοκτήτη και δύο στελεχών της εταιρείας. Αφέθηκαν ελεύθεροι το απόγευμα της Τετάρτης, αφού κατέθεταν για τέσσερις ώρες.

Σύμφωνα επίσης με μαρτυρίες, εργαζόμενες είχαν παραπονεθεί για οσμή γκαζιού το τελευταίο διάστημα στις εγκαταστάσεις.