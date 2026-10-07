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Ένα απίστευτο επεισόδιο σημειώθηκε στην Ιερά Οδό το πρωί της Τετάρτης (07.10.2026) όταν 55χρονος οδηγός επιτέθηκε με τσεκούρι σε 49χρονο οδηγό ΙΧ, σκορπώντας τον τρόμο στο κέντρο της Αθήνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή στη συμβολή της Ιεράς Οδού με την οδό Σπύρου Πάτση περίπου στις 11 το πρωί, όταν ο οδηγός ενός λευκού αγροτικού οχήματος κατέβηκε από το αυτοκίνητό του και διαπληκτίστηκε με τον 49χρονο οδηγό.

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Στη συνέχεια επέστρεψε στο όχημά του, πήρε ένα τσεκούρι και επιτέθηκε στον 50χρονο, τραυματίζοντάς τον. Μετά την επίθεση, ο δράστης επέστρεψε στο αυτοκίνητό του και έκρυψε το τσεκούρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άντρες διαπληκτίστηκαν για την προτεραιότητα.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.