Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η επιλογή του κατάλληλου μαξιλαριού εξαρτάται από τη στάση ύπνου, τη σωματική διάπλαση του ατόμου και τον τύπο του στρώματος που χρησιμοποιείται.

Όσοι κοιμούνται στο πλάι χρειάζονται μαξιλάρι ανάλογο με το πλάτος των ώμων τους, ενώ σε μαλακά στρώματα απαιτείται μικρότερο ύψος μαξιλαριού.

Για όσους κοιμούνται ανάσκελα, το μαξιλάρι πρέπει να υποστηρίζει τη φυσική καμπύλη της σπονδυλικής στήλης χωρίς να πιέζει το κεφάλι προς τα εμπρός.

Ο ειδικός προτείνει τη χρήση διπλωμένης πετσέτας ως πείραμα για τον προσδιορισμό του ιδανικού ύψους που προσφέρει την καλύτερη δυνατή στήριξη στον αυχένα.

Τα επιστημονικά δεδομένα δεν αποδεικνύουν την υπεροχή συγκεκριμένων υλικών, καθώς το ιδανικό μαξιλάρι αποτελεί μια εξατομικευμένη επιλογή βάσει των αναγκών κάθε χρήστη.

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Ένα πολύ ψηλό μαξιλάρι μπορεί να αφήσει τον αυχένα σε άβολη θέση. Το ίδιο όμως μπορεί να συμβεί και με ένα πολύ χαμηλό. Η επιλογή του κατάλληλου μαξιλαριού δεν εξαρτάται μόνο από το αν προτιμάμε πούπουλο, αφρό ή συνθετικές ίνες, αλλά κυρίως από τη στάση στην οποία κοιμόμαστε, τη σωματική μας διάπλαση και το στρώμα μας.

Ο δρ Κρις ΜακΚάρθι, αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Φυσικοθεραπείας του Μάντσεστερ, εξηγεί ότι οι περισσότεροι κοιμούνται κυρίως σε μία από τρεις στάσεις: στο πλάι, ανάσκελα ή μπρούμυτα. Και το ίδιο μαξιλάρι δεν εξυπηρετεί εξίσου καλά τις τρεις θέσεις.

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Αν κοιμόμαστε στο πλάι

Στην προκειμένη περίπτωση, καθοριστικό ρόλο παίζει το πλάτος των ώμων. Σε γενικές γραμμές, όσο φαρδύτεροι είναι οι ώμοι τόσο μεγαλύτερο ύψος χρειάζεται το μαξιλάρι, ώστε να καλύπτει την απόσταση ανάμεσα στο κεφάλι και το στρώμα και ο αυχένας να παραμένει σε όσο το δυνατόν πιο φυσική θέση. Έρευνα για όσους κοιμούνται στο πλάι έχει επίσης δείξει ότι το κατάλληλο ύψος σχετίζεται με τις διαστάσεις του σώματος και ότι η πρόσθετη στήριξη του αυχένα μπορεί να επηρεάσει την ευθυγράμμισή του.

Υπάρχει όμως και ένας ακόμη παράγοντας: το στρώμα. Σε ένα μαλακό στρώμα ο ώμος βυθίζεται περισσότερο και επομένως μπορεί να χρειαζόμαστε χαμηλότερο μαξιλάρι. Σε ένα πολύ σκληρό στρώμα, αντιθέτως, ένας άνθρωπος με φαρδείς ώμους πιθανότατα θα χρειαστεί μεγαλύτερο ύψος.

Τι αλλάζει όταν κοιμόμαστε ανάσκελα

Σε αυτή τη στάση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η φυσική καμπύλη στο πάνω μέρος της σπονδυλικής στήλης. Όσο πιο έντονη είναι, τόσο πιθανότερο είναι να χρειάζεται ένα ελαφρώς ψηλότερο μαξιλάρι. Το ζητούμενο παραμένει να στηρίζονται κεφάλι και αυχένας χωρίς το κεφάλι να ωθείται υπερβολικά προς τα εμπρός.

Ο ΜακΚάρθι είναι περισσότερο επιφυλακτικός με τον ύπνο μπρούμυτα, καθώς ο αυχένας μένει στραμμένος προς τη μία πλευρά επί ώρες, γεγονός που μπορεί να επιβαρύνει μύες και συνδέσμους.

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Το απλό «τεστ της πετσέτας»

Πώς καταλαβαίνουμε όμως αν χρειαζόμαστε ψηλότερο μαξιλάρι; Ο ΜακΚάρθι προτείνει ένα απλό πείραμα. Βάζουμε μια διπλωμένη πετσέτα κάτω από το μαξιλάρι και αλλάζουμε σταδιακά τον αριθμό των διπλώσεων μέχρι να βρούμε το ύψος στο οποίο αισθανόμαστε ότι ο αυχένας στηρίζεται καλύτερα.

Στη συνέχεια μπορούμε να μετρήσουμε περίπου το συνολικό ύψος και να το χρησιμοποιήσουμε ως οδηγό για την επόμενη αγορά μας. Μελέτη σε ανθρώπους με πόνο ή δυσκαμψία στον αυχένα έχει επίσης δείξει ότι η προσεκτική προσαρμογή του ύψους του μαξιλαριού μπορεί να έχει σημασία.

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Όσο για το υλικό, πούπουλο και φτερά βοηθούν στην απομάκρυνση της θερμότητας, αλλά αλλάζουν ευκολότερα σχήμα μέσα στη νύχτα. Ο αφρός και οι συνθετικές ίνες συνήθως διατηρούν καλύτερα τη μορφή τους. Παρά τις υποσχέσεις για «ορθοπεδικά» ή εργονομικά μαξιλάρια, πάντως, τα επιστημονικά δεδομένα δεν αναδεικνύουν έναν αδιαμφισβήτητο νικητή: πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση δεν βρήκε σαφή υπεροχή ενός συγκεκριμένου τύπου, όπως λάτεξ ή αφρού.

Το «τέλειο» μαξιλάρι, επομένως είναι εκείνο που ταιριάζει στη στάση ύπνου, στο σώμα και στο στρώμα του καθενός.

Με πληροφορίες από BBC, National Library of Medicine, Pub Med

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