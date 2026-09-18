Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο ανθρώπινος οργανισμός επεξεργάζεται διαφορετικά τα φυσικά σάκχαρα των φρούτων σε σύγκριση με τα ελεύθερα σάκχαρα των επεξεργασμένων τροφίμων.

Η φυσική κυτταρική δομή του φρούτου, σε συνδυασμό με τις φυτικές ίνες και το νερό που περιέχει, καθυστερεί την απορρόφηση των σακχάρων.

Η σύγχρονη επιστημονική έρευνα δίνει έμφαση στη σημασία της δομής του τροφίμου, η οποία επηρεάζει τον κορεσμό και τη μεταγευματική γλυκόζη στο αίμα.

Μελέτες υποδεικνύουν ότι τα ολόκληρα φρούτα μπορούν να ωφελήσουν άτομα με διαβήτη, καθώς η επίδρασή τους δεν περιορίζεται μόνο στην περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα μήλο, ένα αχλάδι ή μια μπανάνα περιέχουν ζάχαρη. Το ίδιο όμως συμβαίνει με ένα μπισκότο, μια καραμέλα ή ένα κομμάτι κέικ. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός μας τα αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο; Η απάντηση είναι όχι. Και η εξήγηση δεν βρίσκεται απλά στο είδος της ζάχαρης, αλλά κυρίως στο τρόφιμο μέσα στο οποίο αυτή βρίσκεται.

Τι σημαίνει αυτό; Τα φρούτα περιέχουν φυσικά απλά σάκχαρα, κυρίως φρουκτόζη, γλυκόζη και σακχαρόζη. Μαζί τους, όμως, προσλαμβάνουμε νερό, φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ενώσεις, όπως οι πολυφαινόλες. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι όλα αυτά βρίσκονται μέσα στη φυσική, κυτταρική δομή του φρούτου.

Advertisement

Advertisement

Αυτή η διαφορά είναι τόσο ουσιαστική ώστε αποτυπώνεται και στις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο ΠΟΥ συνιστά τα «ελεύθερα σάκχαρα» να μην ξεπερνούν το 10% της συνολικής ημερήσιας ενεργειακής πρόσληψης και επισημαίνει ότι περαιτέρω περιορισμός κάτω από το 5% μπορεί να προσφέρει πρόσθετα οφέλη.

Στα ελεύθερα σάκχαρα περιλαμβάνονται όσα προστίθενται στα τρόφιμα και στα ροφήματα, καθώς και εκείνα που υπάρχουν φυσικά στο μέλι, στα σιρόπια και στους χυμούς φρούτων. Τα σάκχαρα που βρίσκονται φυσικά μέσα στα ολόκληρα φρούτα δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

Δεν έχει σημασία μόνο τι περιέχει ένα τρόφιμο

Για χρόνια η διατροφική αξία των τροφίμων εξεταζόταν σε μεγάλο βαθμό μέσα από τα επιμέρους συστατικά τους. Η σύγχρονη έρευνα στρέφει ολοένα περισσότερο την προσοχή και στη λεγόμενη «μήτρα του τροφίμου», δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο τα θρεπτικά συστατικά είναι οργανωμένα μέσα στη φυσική δομή του.

Στο ολόκληρο φρούτο, μέρος των σακχάρων βρίσκεται εγκλωβισμένο στα φυτικά κύτταρα και περιβάλλεται από κυτταρικά τοιχώματα. Για να γίνει διαθέσιμο στον οργανισμό, το τρόφιμο πρέπει πρώτα να μασηθεί και στη συνέχεια να διασπαστεί κατά την πέψη. Η δομή αυτή μπορεί να επηρεάσει τόσο την ταχύτητα όσο και τον βαθμό με τον οποίο τα θρεπτικά συστατικά γίνονται διαθέσιμα για απορρόφηση.

Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι φυτικές ίνες. Οι διαλυτές ίνες, όπως η πηκτίνη που περιέχουν μεταξύ άλλων τα μήλα και τα αχλάδια, μπορούν να αυξήσουν το ιξώδες του περιεχομένου του πεπτικού συστήματος και να επιβραδύνουν διαδικασίες που σχετίζονται με την πέψη και την απορρόφηση των υδατανθράκων.

Advertisement

Υπάρχει, όμως, και κάτι ακόμη πιο απλό. Ένα φρούτο χρειάζεται μάσημα, έχει μεγάλο ποσοστό νερού και όγκο και συνήθως απαιτεί περισσότερο χρόνο για να καταναλωθεί. Όλα αυτά συμβάλλουν στον κορεσμό και διαφοροποιούν την εμπειρία της κατανάλωσής του από εκείνη πολλών τροφίμων πλούσιων σε ελεύθερα σάκχαρα.

Το πείραμα με ένα μήλο και ένα μπολ ρύζι

Μια μικρή μελέτη έδειξε παραστατικά πόσο σημαντικό μπορεί να είναι το τρόφιμο ως σύνολο. Δεκαοκτώ υγιείς γυναίκες κατανάλωσαν, σε διαφορετικές περιστάσεις, λευκό ρύζι μόνο του ή αφού προηγουμένως είχαν φάει ένα μήλο.

Advertisement

Όταν το μήλο καταναλώθηκε πριν από το ρύζι, η αύξηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα μετά το γεύμα ήταν σημαντικά μικρότερη.

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι ερευνητές δοκίμασαν επίσης πριν από το ρύζι ένα διάλυμα σακχάρων που αντιστοιχούσε στα σάκχαρα του μήλου. Το αποτέλεσμα δεν ήταν το ίδιο.

Πρόκειται για πολύ μικρή μελέτη και ασφαλώς δεν επιτρέπει γενικεύσεις. Υποδεικνύει, όμως, κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η επίδραση ενός φρούτου δεν εξηγείται απλά και μόνο από τα γραμμάρια γλυκόζης ή φρουκτόζης που αναγράφονται στη διατροφική του ανάλυση.

Advertisement

Τι γνωρίζουμε για τα φρούτα και τον διαβήτη

Η φυσική περιεκτικότητα των φρούτων σε σάκχαρα έχει οδηγήσει οσους προσέχουν τη γλυκόζη του αίματός τους να τα αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη. Τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, ωστόσο, δεν δικαιολογούν τον συλλήβδην αποκλεισμό τους.

Νεότερη μετα-ανάλυση, η οποία δημοσιεύθηκε το 2026 στο American Journal of Medicine, εξέτασε κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους με διαβήτη τύπου 2. Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε προϊόντα ολόκληρων φρούτων και δεν συμπεριέλαβαν τους χυμούς. Η ανάλυση πέντε μελετών με συνολικά 245 συμμετέχοντες έδειξε μικρή αλλά στατιστικά σημαντική βελτίωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και της γλυκόζης νηστείας.

Advertisement

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και τα αποτελέσματα χρειάζονται επιβεβαίωση από μεγαλύτερες μελέτες. Έχουν όμως ιδιαίτερη σημασία επειδή δεν συνάδουν με την αντίληψη ότι ένα τρόφιμο πρέπει να θεωρείται προβληματικό απλώς και μόνο επειδή περιέχει φυσικά σάκχαρα.

Advertisement

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι τα φρούτα δεν επηρεάζουν τη γλυκόζη του αίματος. Περιέχουν υδατάνθρακες, η ποσότητα έχει σημασία και η απόκριση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το φρούτο, το γεύμα και τον ίδιο τον άνθρωπο.

Η ουσιαστική διαφορά βρίσκεται αλλού. Η ζάχαρη ενός ολόκληρου φρούτου δεν καταναλώνεται απομονωμένη. Φθάνει στον οργανισμό μέσα σε ένα σύνθετο τρόφιμο, μαζί με φυτικές ίνες, νερό και άλλα θρεπτικά και βιοδραστικά συστατικά, ενσωματωμένη σε μια φυσική δομή που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η πέψη του και η απορρόφηση από τον οργανισμό.

Με πληροφορίες από ΠΟΥ, Science Direct, Pub Med

Advertisement