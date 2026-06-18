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Μπορεί να μεγαλώνουμε, να γεμίζουμε το πρόγραμμά μας με υποχρεώσεις και να αφήνουμε πίσω τις πιο ανέμελες συνήθειες της παιδικής ηλικίας, όμως οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι το παιχνίδι δεν είναι κάτι που προορίζεται μόνο για τα παιδιά.

Αντίθετα, αποτελεί ένα σημαντικό «εργαλείο» για την ψυχική υγεία, τη δημιουργικότητα και την ανθεκτικότητά μας απέναντι στο καθημερινό στρες. Μάλιστα, ολοένα και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι οι στιγμές χαλάρωσης, αυθορμητισμού και διασκέδασης δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασικό συστατικό της ευεξίας μας.

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Τι σημαίνει «παιχνίδι» για έναν ενήλικα;

Όταν ακούμε τη λέξη παιχνίδι, οι περισσότεροι φανταζόμαστε παιδικές δραστηριότητες. Ωστόσο, στην ενήλικη ζωή το παιχνίδι μπορεί να πάρει πολλές διαφορετικές μορφές.

Σύμφωνα με άρθρο του Real Simple μπορεί να είναι το να ζωγραφίσουμε χωρίς συγκεκριμένο πλάνο, να χορέψουμε μόνοι μας ή με φίλους στο σπίτι, να τραγουδήσουμε στο αυτοκίνητο, να ασχοληθούμε με την κηπουρική ή ακόμη και να αφήσουμε το μυαλό μας να περιπλανηθεί ονειροπολώντας όμορφες στιγμές. Το κοινό στοιχείο είναι ότι η διαδικασία έχει μεγαλύτερη σημασία από το αποτέλεσμα. Δεν κάνουμε κάτι για να πετύχουμε έναν στόχο ή να εντυπωσιάσουμε κάποιον, αλλά επειδή απλώς μας ευχαριστεί.

Πώς ωφελεί την ψυχική μας υγεία

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το παιχνίδι λειτουργεί σαν ένα «διάλειμμα» από τη συνεχή κατάσταση πίεσης στην οποία βρίσκονται πολλοί ενήλικες.

Μας βοηθά να μειώσουμε το στρες, να ενισχύσουμε τη δημιουργικότητά μας και να γίνουμε πιο ευέλικτοι στην επίλυση προβλημάτων. Παράλληλα, δημιουργεί χώρο για θετικά συναισθήματα και καλύτερη συναισθηματική ρύθμιση.

Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται και από επιστημονική ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Journal of Positive Psychology, σύμφωνα με την οποία το παιχνίδι και η παιχνιδιάρικη διάθεση συνδέονται με καλύτερη ψυχική υγεία, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις δυσκολίες και υψηλότερα επίπεδα ευεξίας.

Το παιχνίδι ενισχύει ακόμη και τις σχέσεις μας

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα είναι ότι το παιχνίδι δεν ωφελεί μόνο το άτομο αλλά και τις κοινωνικές του σχέσεις.

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Οι ψυχολόγοι εξηγούν ότι μέσα από τις παιχνιδιάρικες αλληλεπιδράσεις ενισχύεται η ενσυναίσθηση, η κατανόηση της οπτικής των άλλων και η συναισθηματική σύνδεση. Με απλά λόγια, το να γελάσουμε, να πειραχτούμε ή να μοιραστούμε μια ανάλαφρη δραστηριότητα μπορεί να λειτουργήσει ως «κόλλα» στις σχέσεις μας.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε από το Monash University διαπίστωσε ότι τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα παιχνιδιάρικης διάθεσης εμφάνιζαν και μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή, καλύτερη ψυχολογική ευεξία και πιο ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς.

Γιατί δυσκολευόμαστε τόσο πολύ να παίξουμε;

Παρότι τα οφέλη φαίνεται να είναι σημαντικά, πολλοί ενήλικες δυσκολεύονται να εντάξουν το παιχνίδι στη ζωή τους.

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Όπως αναφέρει το Real Simple οι ειδικοί θεωρούν ότι αυτό συμβαίνει επειδή έχουμε συνδέσει την ενηλικίωση με τη σοβαρότητα, την υπευθυνότητα και την παραγωγικότητα. Έτσι, οτιδήποτε δεν έχει έναν ξεκάθαρο στόχο ή αποτέλεσμα συχνά μας δημιουργεί ενοχές.

Με άλλα λόγια, το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν είναι ο χρόνος αλλά η πεποίθηση ότι πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουμε όλες τις υποχρεώσεις μας για να «δικαιούμαστε» να διασκεδάσουμε.

Μικροί τρόποι να βάλουμε περισσότερο παιχνίδι στη ζωή μας

Οι ειδικοί προτείνουν να ξεκινήσουμε με απλές δραστηριότητες χωρίς πίεση και χωρίς την ανάγκη να είμαστε καλοί σε αυτές.

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Να ζωγραφίσουμε, να λύσουμε ένα παζλ, να χορέψουμε στην κουζίνα, να παίξουμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, να περπατήσουμε χωρίς κινητό ή συγκεκριμένο προορισμό ή να αφιερώσουμε λίγα λεπτά σε μια δημιουργική ασχολία μόνο και μόνο επειδή μας ευχαριστεί.

Σύμφωνα με το ερευνητικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης CORDIS, ακόμη και σύντομες περίοδοι παιχνιδιού ή δημιουργικής ενασχόλησης μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεση, να μειώσουν το αίσθημα εξάντλησης και να ενισχύσουν την ψυχική ανθεκτικότητα.

Ίσως τελικά το παιχνίδι να μην είναι κάτι που πρέπει να «κερδίσουμε» αφού τελειώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Ίσως να είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίζουμε καλύτερα την πίεση της καθημερινότητας, να συνδεόμαστε ουσιαστικότερα με τους άλλους και να θυμόμαστε ότι η χαρά δεν είναι προνόμιο της παιδικής ηλικίας.

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Με πληροφορίες από Real Simple, The Journal of Positive Psychology, Monash University, CORDIS,

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