Οι γυναίκες που έμαθαν να σωπαίνουν: Η βία που δεν αφήνει πάντα σημάδια

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Παγκόσμια Ημέρα κατά της Βίας των Γυναικών: Έχω βιώσει τη βία, σήμερα επιλέγω να μιλήσω

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Σε μία κίνηση με έντονο συμβολισμό προχώρησαν σήμερα βουλεύτριες και γυναίκες μέλη της ΠΓ, της ΚΕ και της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αφήνοντας ζευγάρια από κόκκινες γόβες στα σκαλοπάτια του περιστυλίου της Βουλής, με αφορμή τη χθεσινή Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Η Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, δεσμεύθηκε ότι ο αγώνας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχιστεί μέχρι να μπει ένα οριστικό τέλος στην έμφυλη βία.

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Η συμβολική δράση για τη χθεσινή Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών πραγματοποιήθηκε σήμερα λόγω της συμμετοχής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις χθεσινές κινητοποιήσεις της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας.

Στη δράση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η βουλεύτρια Επικρατείας, Έλενα Ακρίτα, η βουλεύτρια Χαλκίδας, Θεοδώρα Ακριώτου, η βουλεύτρια Ηλείας, Ζωή Αναστασοπούλου, η διευθύντρια της ΚΟ και αναπληρώτρια γραμματέας της ΚΕ, Νατάσα Γκαρά και το μέλος της ΠΓ, Διονυσία Στεφάτου.

Αναλυτικά η δήλωση της Ρένας Δούρου:

«Στα σκαλιά της Βουλής, για κάθε γυναίκα που δεν θα ξανακάνει ένα βήμα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μάχεται ώστε η Πολιτεία επιτέλους να κάνει την υποχρέωση της απέναντι στα θύματα της έμφυλης βίας. Μαχόμαστε για τη θεσμική κατοχύρωση του όρου γυναικοκτονία, χθες.»

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