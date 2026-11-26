Σε μία κίνηση με έντονο συμβολισμό προχώρησαν σήμερα βουλεύτριες και γυναίκες μέλη της ΠΓ, της ΚΕ και της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αφήνοντας ζευγάρια από κόκκινες γόβες στα σκαλοπάτια του περιστυλίου της Βουλής, με αφορμή τη χθεσινή Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.
Η Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, δεσμεύθηκε ότι ο αγώνας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχιστεί μέχρι να μπει ένα οριστικό τέλος στην έμφυλη βία.
Η συμβολική δράση για τη χθεσινή Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών πραγματοποιήθηκε σήμερα λόγω της συμμετοχής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις χθεσινές κινητοποιήσεις της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας.
Στη δράση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η βουλεύτρια Επικρατείας, Έλενα Ακρίτα, η βουλεύτρια Χαλκίδας, Θεοδώρα Ακριώτου, η βουλεύτρια Ηλείας, Ζωή Αναστασοπούλου, η διευθύντρια της ΚΟ και αναπληρώτρια γραμματέας της ΚΕ, Νατάσα Γκαρά και το μέλος της ΠΓ, Διονυσία Στεφάτου.
Αναλυτικά η δήλωση της Ρένας Δούρου:
«Στα σκαλιά της Βουλής, για κάθε γυναίκα που δεν θα ξανακάνει ένα βήμα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μάχεται ώστε η Πολιτεία επιτέλους να κάνει την υποχρέωση της απέναντι στα θύματα της έμφυλης βίας. Μαχόμαστε για τη θεσμική κατοχύρωση του όρου γυναικοκτονία, χθες.»