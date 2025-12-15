Η ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον είναι το απόλυτο φαβορί στα 46α ετήσια Βραβεία της Ένωσης Κριτικών του Λονδίνου (LFCC). Μετά τις υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2026, η ταινία έλαβε 9 υποψηφιότητες από τους κορυφαίους κινηματογραφικούς συντάκτες και ραδιοτηλεοπτικούς φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε απόσταση αναπνοής ακολουθεί η σαιξπηρική τραγωδία «Hamnet» της Κλόε Ζάο με οκτώ. Και οι δύο ταινίες είναι υποψήφιες στις κατηγορίες για την Ταινία της Χρονιάς και την Καλύτερη Σκηνοθεσία ενώ οι πρωταγωνιστές τους, Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζέσι Μπάκλεϊ, διεκδικούν τα αντίστοιχα βραβεία Α’ Ανδρικού και Α’ Γυναικείου Ρόλου αντίστοιχα.

Το φιλμ του Ράιαν Κούγκλερ «Sinners», που διαδραματίζεται στον αμερικανικό Νότο, εξασφάλισε επτά υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένης της Ταινίας της Χρονιάς, το «Marty Supreme» έξι και το φιλμ «Sorry, Baby» πέντε.

Οι παραγωγές «Sirāt» του Όλιβερ Λάσε, «Sentimental Value» του Γιοακίμ Τρίερ και «The Mastermind» της Κέλι Ρέιτσαρντ έλαβαν από τέσσερις υποψηφιότητες η καθεμία.

«Σε μια εποχή όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη και η ομοιογένεια φαίνεται να είναι η εύκολη απάντηση σε όλα, είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι οι ταινίες που ψήφισαν τα μέλη μας είναι γεμάτες ζωή, δημιουργικότητα και μοναδικές προοπτικές» δήλωσε η Τζέιν Κρόουθερ, πρόεδρος του τμήματος Κινηματογράφου της Ένωσης Κριτικών του Λονδίνου.

«Με τολμηρές, ζωντανές ιστορίες, πραγματικές εμπειρίες και καλλιτεχνική δεξιοτεχνία, αυτές οι ταινίες και οι δημιουργικές τους ομάδες αποδεικνύουν ότι δεν μπορούν όλα να γίνουν με έναν αλγόριθμο. Το LFCC είναι στην ευχάριστη θέση να προσκαλέσει μια τόσο διαφορετική ομάδα καλλιτεχνών στα βραβεία μας τον Φεβρουάριο για να γιορτάσουμε τα επιτεύγματά τους» συμπλήρωσε.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου 2026 στο «The May Fair» του Λονδίνου, με οικοδεσπότη τον διάσημο κριτικό Μαρκ Κέρμοντ, όπως αναφέρει το Variety.

H λίστα των υποψηφίων στα London Critics’ Circle Film Awards:

Ταινία της Χρονιάς

«Hamnet»

«Marty Supreme»

«The Mastermind»

«One Battle After Another»

«Sentimental Value»

«Sinners»

«Sirāt»

«Sorry, Baby»

«Train Dreams»

«Weapons»

Ξενόγλωσση Ταινία της Χρονιάς

«It Was Just an Accident»

«No Other Choice»

«The Secret Agent»

«Sentimental Value»

«Sirāt»

Ντοκιμαντέρ της Χρονιάς

«Cover-Up»

«One to One: John & Yoko”

“Orwell: 2+2=5”

“The Perfect Neighbor”

“Riefenstahl”

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

“Arco”

“Elio”

“KPop Demon Hunters”

“Little Amélie or the Character of Rain”

“Zootopia 2”

Σκηνοθεσία

Paul Thomas Anderson – “One Battle After Another”

Ryan Coogler – “Sinners”

Óliver Laxe – “Sirāt”

Josh Safdie – “Marty Supreme”

Chloé Zhao – “Hamnet”

Σενάριο

Paul Thomas Anderson – “One Battle After Another”

Ryan Coogler – “Sinners”

Josh Safdie & Ronald Bronstein – “Marty Supreme”

Eva Victor – “Sorry, Baby”

Chloé Zhao & Maggie O’Farrell – “Hamnet”

Καλύτερη Βρετανική/Ιρλανδική Ταινία

“The Ballad of Wallis Island”

“Bugonia”

“Hamnet”

“I Swear”

“Pillion”

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Timothée Chalamet – “Marty Supreme”

Leonardo DiCaprio – “One Battle After Another”

Ethan Hawke – “Blue Moon”

Wagner Moura – “The Secret Agent

“Josh O’Connor – “The Mastermind”

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Jessie Buckley – “Hamnet”

Rose Byrne – “If I Had Legs I’d Kick You”

Jennifer Lawrence – “Die My Love”

Renate Reinsve – “Sentimental Value”

B’ Ανδρικός Ρόλος

Benicio del Toro – “One Battle After Another”

Jacob Elordi – “Frankenstein”

Delroy Lindo – “Sinners”

Sean Penn – “One Battle After Another”

Alexander Skarsgård – “Pillion”

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Odessa A’zion – “Marty Supreme”

Inga Ibsdotter Lilleaas – “Sentimental Value”

Amy Madigan – “Weapons”

Wunmi Mosaku – “Sinners”

Teyana Taylor – “One Battle After Another”

Πρωτοεμφανιζόμενος Ηθοποιός

Robert Aramayo – “I Swear/Palestine 36 “

Miles Caton – “Sinners”

Frank Dillane – “Urchin/Harvest”

Chase Infiniti – “One Battle After Another”

Eva Victor – “Sorry, Baby”

Πρωτοεμφανιζόμενος Βρετανός/Ιρλανδός Σκηνοθέτης

Tom Basden & Tim Key – “The Ballad of Wallis Island”

Laura Carreira – “On Falling”

Akinola Davies Jr. – “My Father’s Shadow”

Harris Dickinson – “Urchin”

Harry Lighton – “Pillion”

Καλύτερος Βρετανός/Ιρλανδός Ηθοποιός

Naomi Ackie – “Sorry, Baby”/”Mickey 17″/”The Thursday Murder Club”

Robert Aramayo – “I Swear”/”Palestine 36”

Jessie Buckley – “Hamnet”

David Jonsson – “Wasteman”/”The Long Walk”

Josh O’Connor – “The Mastermind/”The History of Sound”/”Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”

Νέος Βρετανός/Ιρλανδός Ηθοποιός

Scott Ellis Watson – “I Swear”

Ebada Hassan – “Brides”

Jacobi Jupe – “Hamnet”

Noah Jupe – “Hamnet”/”The Carpenter’s Son”

Alfie Williams – “28 Years Later”

Τεχνικό Επίτευγμα

“Die My Love” – Editing, Toni Froschhamer

“The Ice Tower” – Production Design, Julia Irribarria

“Marty Supreme” – Casting, Jennifer Venditti

“The Mastermind” – Music, Rob Mazurek

“One Battle After Another” – Editing, Andy Jurgensen

“Sinners” – Music, Ludwig Göransson

“Sirāt” – Sound design, Laia Casanovas

“Sound of Falling” – Costume Design, Sabrina Krämer

“Train Dreams” – Cinematography, Adolpho Veloso

“Weapons” – Makeup and Hairstyling, Leo Satkovich, Melizah Wheat και Jason Collins

Καλύτερη Βρετανική/Ιρλανδική Ταινία Μικρού Μήκους

“Two Black Boys In Paradise” – Baz Sells

“Leaving Ikordoru in 1999” – Rashida Seriki

“I Saw The Face Of God In The Jet Wash” – Mark Jenkin

“Neil Armstrong and the Langholmites” – Duncan Cowles

“Milk” – Naomi Waring