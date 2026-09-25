Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Σι Τζινπίνγκ, με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών της αμερικανικής τεχνολογικής και επιχειρηματικής ελίτ.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν σε δίμηνη παράταση της εμπορικής εκεχειρίας, επιδιώκοντας επιπλέον χρόνο για τη διαπραγμάτευση κρίσιμων ζητημάτων, όπως οι δασμοί και οι προμήθειες σπάνιων γαιών.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Κινέζος πρόεδρος έθεσε το ζήτημα της Ταϊβάν και υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας για την αποφυγή συγκρούσεων στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού.

Η συνάντηση ανέδειξε τον έντονο ανταγωνισμό των δύο χωρών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, παρά την κοινή διαπίστωση για την ανάγκη διαλόγου σχετικά με τους κινδύνους της.

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Το επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Σι Τζινπίνγκ εξελίχθηκε σε μια συνάντηση με ιδιαίτερο οικονομικό και τεχνολογικό βάρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τον Κινέζο πρόεδρο έχοντας γύρω από το ίδιο τραπέζι ορισμένα από τα ισχυρότερα πρόσωπα της αμερικανικής επιχειρηματικής σκηνής, την ώρα που η αντιπαράθεση Ουάσινγκτον και Πεκίνου για την τεχνητή νοημοσύνη, τα προηγμένα chips και την τεχνολογική υπεροχή αποκτά ολοένα μεγαλύτερη στρατηγική σημασία.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, η Λίζα Σου της AMD, ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Έλον Μασκ, ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ και ο Τζεφ Μπέζος. Η παρουσία τους έδωσε στο δείπνο έναν σαφή τεχνολογικό συμβολισμό, καθώς οι επικεφαλής εταιρειών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της νέας ψηφιακής εποχής βρέθηκαν δίπλα στους ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

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Παράταση στην εμπορική εκεχειρία

Στο οικονομικό μέτωπο, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, ΗΠΑ και Κίνα συμφώνησαν σε δίμηνη παράταση της εμπορικής τους εκεχειρίας. Η συμφωνία που είχε περιορίσει τον εμπορικό πόλεμο της προηγούμενης χρονιάς επρόκειτο να λήξει τον Νοέμβριο.

🚨 NOW: President Trump just personally WELCOMED President Xi Jinping at the White House for the State Dinner, Melania at his side



They immediately posted for a group photo



This comes after the two had a POSITIVE meeting in the Oval Office after this morning's greeting and… pic.twitter.com/VIeVdWFtSw September 25, 2026

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η παράταση θα προσφέρει στις δύο πλευρές περισσότερο χρόνο ώστε να εξετάσουν τα επόμενα βήματα στο οικονομικό πεδίο. Ωστόσο, τα βασικά ζητήματα παραμένουν ανοικτά, από τους δασμούς και τις κινεζικές αγορές μέχρι τις προμήθειες σπάνιων γαιών και τους περιορισμούς στην τεχνολογία.

Για τις επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει ότι, παρά τη διατήρηση χαμηλότερων δασμολογικών συντελεστών, το περιβάλλον παραμένει μεταβαλλόμενο και οι αποφάσεις λαμβάνονται υπό συνθήκες αβεβαιότητας.

Ταϊβάν και «Παγίδα του Θουκυδίδη»

Ο Σι Τζινπίνγκ έθεσε στον Τραμπ και το ζήτημα της Ταϊβάν. Σύμφωνα με το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων, ζήτησε από τις ΗΠΑ να το χειριστούν με σύνεση, ενώ η αγγλόφωνη υπηρεσία του πρακτορείου ανέφερε ότι το Πεκίνο επιθυμεί η Ουάσινγκτον να αντιταχθεί στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν.

Η συγκεκριμένη διατύπωση είναι πιο αυστηρή από τη διαχρονική θέση των ΗΠΑ ότι δεν «υποστηρίζουν» την ανεξαρτησία του νησιού, χωρίς πάντως να υπάρχουν ενδείξεις ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει αλλαγή στη σχετική διατύπωση.

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Xi Jinping to Trump:



The Thucydides Trap can be overcome. pic.twitter.com/p7wC0vR6P2 — Clash Report (@clashreport) September 24, 2026

Ο Κινέζος πρόεδρος αναφέρθηκε ακόμη στην «Παγίδα του Θουκυδίδη», τη θεωρία σύμφωνα με την οποία ο ανταγωνισμός μιας ανερχόμενης δύναμης με μια ήδη εδραιωμένη μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο κίνδυνος μπορεί να αποφευχθεί, τονίζοντας πως οι δύο χώρες έχουν περισσότερα να κερδίσουν από τη συνεργασία και περισσότερα να χάσουν από την αντιπαράθεση. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ τακτικού στρατιωτικού διαλόγου και ισχυρότερων μηχανισμών πρόληψης κρίσεων.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε από την πλευρά του στην κοινή ιστορία των δύο χωρών και στη συνεργασία τους κατά τον πόλεμο εναντίον της Ιαπωνίας, υποστηρίζοντας ότι η επιδίωξη κοινών συμφερόντων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα.

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Η μάχη για την τεχνητή νοημοσύνη

Πίσω από τη διπλωματική εικόνα του δείπνου παραμένει ο ανταγωνισμός για την τεχνολογική πρωτοκαθεδρία. Ο Τραμπ έχει ταχθεί υπέρ της ταχείας ανάπτυξης της AI με περιορισμένη κρατική παρέμβαση, ενώ η Κίνα επενδύει σημαντικά σε υποδομές, έρευνα και εγχώριες εταιρείες, επιδιώκοντας να μειώσει την απόσταση από τις ΗΠΑ.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν την ανάγκη διαλόγου για την τεχνητή νοημοσύνη και τους κινδύνους της. Ο Σι ανέφερε ότι Ουάσινγκτον και Πεκίνο μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις για τα οφέλη και τις απειλές της AI, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ανάπτυξή της πρέπει να παραμένει υπό ανθρώπινο έλεγχο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η σύνθεση των καλεσμένων. Εκτός από τους Χουάνγκ, Σου και Κουκ, παρόντες ήταν ο Άλτμαν της OpenAI, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης των «frontier AI models», ο Μασκ της SpaceX και της Tesla, ο Ζούκερμπεργκ της Meta, ο Μπέζος της Amazon και ο Σούνταρ Πιτσάι της Google.

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Στο δείπνο συμμετείχαν ακόμη ο Τζέιμι Ντάιμον της JPMorgan Chase, η Τζέιν Φρέιζερ της Citigroup, ο Στίβεν Σουόρτσμαν της Blackstone, ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sachs και ο Μάικλ Μίμπαχ της Mastercard. Αντίθετα, δεν υπήρχαν αντίστοιχα κορυφαία στελέχη κινεζικών επιχειρήσεων, γεγονός που ανέδειξε τη διαφορετική σύνθεση των δύο πλευρών: η Ουάσινγκτον παρουσίασε ένα μεγάλο μέρος της τεχνολογικής και οικονομικής της ελίτ, ενώ η κινεζική αντιπροσωπεία διατηρήθηκε περισσότερο σε πολιτικό επίπεδο.

Η παρουσία της Αραμπέλα Κούσνερ

Ξεχωριστή θέση μεταξύ των προσκεκλημένων είχε η 15χρονη Αραμπέλα Κούσνερ, κόρη της Ιβάνκα Τραμπ και του Τζάρεντ Κούσνερ. Η Daily Mail σημείωσε ότι η επιλογή της να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις πιθανότατα συνδεόταν με το γεγονός ότι μιλά άπταιστα μανδαρινικά.

Η σχέση της με την κινεζική γλώσσα ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 18 μηνών. Η ίδια και οι δύο μικρότεροι αδελφοί της, Τζόζεφ και Θίοντορ, έκαναν μαθήματα με την Κινέζα νταντά της οικογένειας.

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Η Αραμπέλα είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο κατά την επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο το 2017. Τότε ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δείξει στον Σι βίντεο με την εγγονή του να φορά παραδοσιακό κινεζικό μεταξωτό φόρεμα, να τραγουδά και να απαγγέλλει αρχαία κινεζική ποίηση στα μανδαρινικά. Ο Σι είχε τότε σχολιάσει ότι της «άξιζε άριστα με τόνο».

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Κατά την άφιξη της κινεζικής αντιπροσωπείας στον Λευκό Οίκο, η Αραμπέλα βρισκόταν δίπλα στη μητέρα της, Ιβάνκα, τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τη σύζυγό του, Ούσα. Αργότερα, στο δείπνο, κάθισε στην πρώτη σειρά, δίπλα σε κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Έτσι, πίσω από την επίσημη τελετουργία της βραδιάς, το δείπνο ανέδειξε τις πολλαπλές διαστάσεις της σχέσης ΗΠΑ–Κίνας: εμπορικές διαπραγματεύσεις, γεωπολιτικές διαφωνίες και, κυρίως, έναν ολοένα εντονότερο ανταγωνισμό για το ποιος θα διαμορφώσει το επόμενο τεχνολογικό τοπίο.

Με πληροφορίες από The Guardian, Reuters, BBC

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