Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε τις πρώτες ώρες σήμερα ότι ενέκρινε την πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα που προβλεπει την απελευθέρωση των ομήρων, υπό σθεναρή πίεση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και στο πλαίσιο γενικότερης διαδικασίας με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακο έπειτα από δυο χρόνια.

«Η κυβέρνηση μόλις ενέκρινε το πλαίσιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων — των ζωντανών και των αποβιωσάντων», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ μέσω X. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία.

Εκτός από την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων, η πρώτη φάση της συμφωνίας προβλέπει επίσης την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ, την έναρξη απόσυρσης ισραηλινών στρατευμάτων από τμήματα της Γάζας και την είσοδο εκατοντάδων φορτηγών ανθρωπιστικής βοήθειας καθημερινά στη Λωρίδα.

Όλες οι εξελίξεις

14:56 Οι κάτοικοι της Γάζας καλούνται «να συνεργαστούν και να είναι πειθαρχημένοι» όταν αρχίσει η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας

Το Γραφείο Τύπου της Κυβέρνησης της Γάζας εξέδωσε «εθνική έκκληση», προτρέποντας τους κατοίκους του θύλακα «να διασφαλίσουν την επιτυχία της φάσης ανθρωπιστικής ανάκαμψης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός». «Καλούμε τον σπουδαίο παλαιστινιακό λαό μας να συνεργαστεί πλήρως με τις κυβερνητικές και ανθρωπιστικές υπηρεσίες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μετά από μήνες δολοφονιών, λιμού και καταστροφής, «αντιλαμβανόμαστε την έκταση του πόνου που βιώνουν στις λεπτομέρειες της καθημερινότητάς τους και ως εκ τούτου αντιμετωπίζουμε αυτό το στάδιο με πνεύμα εθνικής και ανθρωπιστικής ευθύνης. Επιβεβαιώνουμε ότι η συνεργασία, η πειθαρχία και η ανταπόκριση στις οδηγίες που εκδίδονται από τις κυβερνητικές και τις υπηρεσίες αρωγής είναι ο ασφαλής τρόπος για να επιταχυνθούν και να διευκολυνθούν οι προσπάθειες παροχής υπηρεσιών στον λαό μας και να διασφαλιστεί η σταδιακή και οργανωμένη αποκατάσταση της ζωής, με τρόπο που να επιτυγχάνει το συμφέρον όλων και να διατηρεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα της κοινωνίας», ανέφερε η δήλωση.

14:46 Η αστυνομία της Γάζας αναφέρει ότι οι δυνάμεις της θα αναπτυχθούν σε περιοχές που άφησε ο ισραηλινός στρατός

Μια δήλωση των παλαιστινιακών αστυνομικών δυνάμεων στη Γάζα αναφέρει ότι οι αξιωματικοί «θα εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους να υπηρετούν και να υποστηρίζουν τους πολίτες και να προστατεύουν τη δημόσια και ιδιωτική περιουσία».

«Καλούμε τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και σε εγρήγορση όταν επιστρέφουν στα σπίτια τους και στις κατοικημένες περιοχές για την παρουσία ύποπτων αντικειμένων, επικίνδυνων αποβλήτων και μη εκραγέντων βομβών», ανέφερε. «Δεν πρέπει να τα παραβιάζουν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και θα πρέπει να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές, ώστε να μπορούν να απομακρύνουν με ασφάλεια τον κίνδυνο».

14:35 Δεκαεπτά νεκροί στη Γάζα τις τελευταίες 24 ώρες

Συνολικά 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γάζα τις τελευταίες 24 ώρες, αναφέρει το τοπιοκό υπουργείο Υγείας.

Στην καθημερινή του ενημέρωση, προσθέτει ότι 71 έχουν τραυματιστεί. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών έχει αυξηθεί σε 67.211 από τις 7 Οκτωβρίου 2023, γράφει.

14:17 Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει ασκώντας πίεση μέχρι τον αφοπλισμό της Χαμάς

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στη Λωρίδα της Γάζας ασκώντας πίεση μέχρι τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν τις επόμενες ημέρες και ότι ελπίζει πως η χώρα του θα γιορτάσει ήδη από το βράδυ της Δευτέρας «μία ημέρα εθνικής χαράς».

Ο στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε τον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας ότι πολλές ζώνες του θύλακα παραμένουν «εξαιρετικά επικίνδυνες» μετά την έναρξη ισχύος της κατάπαυσης του πυρός στις 12.00 τοπική ώρα σήμερα και την αναδίπλωση των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων.

Στον βόρειο τομέα της Γάζας, «είναι εξαιρετικά επικίνδυνη η προσέγγιση των περιοχών των πόλεων Μπέιτ Χανούν, Μπέιτ Λάχια, Σουτζάγια (συνοικία της πόλης της Γάζας) και άλλων ζωνών όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ισραηλινών δυνάμεων», αναφέρεται σε ανακοίνωση του συνταγματάρχη Αβιχάι Αντραΐ, του αραβόφωνου εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού.

Στον νότιο τομέα του θύλακα, «είναι εξαιρετικά επικίνδυνη η προσέγγιση στη ζώνη του συνοριακού περάσματος της Ράφα (στα σύνορα με την Αίγυπτο), στον Διάδρομο της Φιλαδελφείας (κατά μήκος των αιγυπτιακών συνόρων) , καθώς και σε όλες τις ζώνες συγκέντρωσης (ισραηλινών) δυνάμεων στη Χαν Γιούνες», τη μεγάλη πόλη του νοτίου τομέα της Λωρίδας της Γάζας.

Δημοσιογράφοι στη Νουσεϊράτ, στον κεντρικό τομέα του θύλακα, μεταδίδουν ότι χιλιάδες Παλαιστίνιοι πορεύονται προς τον βορρά του παλαιστινιακού θύλακα μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός.

Μία σχεδόν συνεχής φάλαγγα χιλιάδων Παλαιστινίων κινείται κατά μήκος του παραλιακού οδικού άξονα Αλ-Ρασίντ με κατεύθυνση τον βόρειο τομέα του θύλακα και λίγα αυτοκίνητα κινούνται επίσης προς την ίδια κατεύθυνση ανάμεσα στο πλήθος.

14:05 Τι θα γίνει με την ανθρωπιστική βοήθεια

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ισραηλινού Στρατού Ραδιοφώνου, το Ισραήλ θα επιτρέπει την είσοδο 600 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια βοήθειας στη Γάζα κάθε μέρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ισραηλινού Στρατού Ραδιοφώνου.

Θα επιτρέψουν επίσης στους Παλαιστίνιους που έφυγαν από τη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια του πολέμου να επιστρέψουν στα σπίτια τους μέσω του περάσματος στη Ράφα στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Στα 600 φορτηγά βοήθειας θα επιτραπεί να κινούνται από το νότο προς το βορρά της Λωρίδας της Γάζας μέσω των οδών Σαλά αλ Ντιν και Αλ Ρασίντ αναφέρει το Al Jazeera.

Τα φορτηγά μπορούν να μεταφέρουν τρόφιμα, ιατρικό εξοπλισμό, προμήθειες στέγασης και καύσιμα – και θα διανεμηθούν από έναν συνδυασμό των Ηνωμένων Εθνών, διαπιστευμένων διεθνών οργανισμών και του ιδιωτικού τομέα.

Δεν είναι γνωστό εάν έχουν αρχίσει να εισέρχονται φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια.

13:50 Νετανιάχου: Θα εντοπίσομε όλους του εν ζωή απαχθέντες και τους νεκρούς

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος μίλησε αμέσως μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στη Γάζα είπε ότι τώρα θα «ενεργήσουν για να εντοπίσουν όλους τους απαχθέντες και τους πεσόντες το συντομότερο δυνατό».

Ο Νετανιάχου προσθέτει «αντιμετώπισα τεράστια πίεση από το εσωτερικό και το εξωτερικό – απέρριψα κατηγορηματικά αυτή την πίεση» κα«όποιος λέει ότι αυτή η συμφωνία ήταν πάντα στο τραπέζι δεν λέει την αλήθεια».

Συνέχισε, λέγοντας ότι «πριν από δύο χρόνια, η Σιμχάτ Τορά [εβραϊκή εορτή που έπεσε στις 7 Οκτωβρίου 2023] μετατράπηκε σε ημέρα εθνικού πένθους».

Φέτος, ο εορτασμός πέφτει τη Δευτέρα, την ίδια ημέρα που λήγει η προθεσμία για την επιστροφή όλων των εναπομεινάντων Ισραηλινών ομήρων – καθιστώντας την «ημέρα εθνικής χαράς», προσθέτει ο Νετανιάχου.

13:37 Χιλιάδες κάτοικοι της Γάζας μετακινούνται μαζικά προς τα βόρεια του παλαιστινιακού θύλακα

13:20 Η συμφωνία: Τι γνωρίζουμε και τι δεν γνωρίζουμε

Γνωρίζουμε ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις λένε ότι η κατάπαυση του πυρός έχει τεθεί σε ισχύ και γνωρίζουμε επίσης ότι η βοήθεια πρόκειται να επιτραπεί να εισέλθει αμέσως στη Γάζα, χωρίς περιορισμούς.

Δεν γνωρίζουμε αν αυτό συμβαίνει ακόμα.

Γνωρίζουμε ότι τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν ολοκληρώσει το αρχικό στάδιο της αποχώρησης προς τις γραμμές ανάπτυξης που συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την εφαρμογή της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Και γνωρίζουμε επίσης ότι εντός 72 ωρών από την αποχώρηση, όλοι οι εναπομείναντες Ισραηλινοί όμηροι και περίπου 1.700 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα απελευθερωθούν. Η Χαμάς έχει προθεσμία μέχρι τις 12:00 τοπική ώρα (10:00 BST) τη Δευτέρα.

Δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς θα πραγματοποιηθεί η απελευθέρωση ή πού.

12:36 Ισραήλ: Σε ισχύη κατάπαυση πυρός από τις 12 το μεσημέρι

Ανακοίνωση του Ισραηλιινού Στρατού: «Η Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός τέθηκε σε ισχύ στις 12:00. Από τις 12:00, τα στρατεύματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων άρχισαν να τοποθετούνται κατά μήκος των ενημερωμένων γραμμών ανάπτυξης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και την επιστροφή των ομήρων. Στρατεύματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) στη Νότια Διοίκηση έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και θα συνεχίσουν να απομακρύνουν οποιαδήποτε άμεση απειλή».

The Ceasefire Agreement Came Into Effect at 12:00



Since 12:00, IDF troops began positioning themselves along the updated deployment lines in preparation for the ceasefire agreement and the return of hostages.



IDF troops in the Southern Command are deployed in the area and will… — Israel Defense Forces (@IDF) October 10, 2025

12:14 Ερυθρός Σταυρός έτοιμος να βοηθήσει στην ανταλλαγή ομήρων και φυλακισμένων

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) δηλώνει έτοιμη να υποστηρίξει τη συμφωνία βοηθώντας «στην επιστροφή ομήρων και φυλακσιμένων στις οικογένειές τους».

Σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι οι ομάδες της στη Γάζα, το Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη είναι «επίσης έτοιμες να βοηθήσουν στην επιστροφή ανθρώπινων λειψάνων, ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν να θρηνήσουν τους αγαπημένους τους με αξιοπρέπεια». Θα φέρουν βοήθεια στη Γάζα και θα τη διανείμουν, προσθέτει.

«Οι επόμενες ημέρες είναι κρίσιμες. Προτρέπω τα μέρη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους», γράφει η πρόεδρος Μιριάνα Σπόλιαριτς, λέγοντας ότι η συμφωνία «προσφέρει μια ζωτική ευκαιρία για να σωθούν ζωές και να μειωθεί ο πόνος». Η ΔΕΕΣ έχει βοηθήσει στη διευκόλυνση προηγούμενων ανταλλαγών ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

12:07 29εκατ ευρώ απο τη Γερμανία για τη Γάζα

Η Γερμανία δήλωσε ότι θα παράσχει 29 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση ομήρων.

«Παρέχουμε 29 εκατομμύρια ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια. Μαζί με την Αίγυπτο, θα προσκαλέσουμε σε μια διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Γάζας», έγραψε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στο X.

Germany will continue to provide support: we are making available 29M Euro for humanitarian assistance, together with Egypt we will co-host a reconstruction conference for Gaza and we're prepared to assume responsibility in the Council of Peace proposed by President Trump.

11:51 «Όλα έχουν χαθεί»: Οι κάτοικοι της Γάζας επιστρέφουν σε περιοχές ολοκληρωτικής καταστροφής

Οι κάτοικοι στη βόρεια και δυτική πόλη της Γάζας έμειναν άναυδοι καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρθηκαν από αρκετές γειτονιές, αποκαλύπτοντας πρωτοφανή καταστροφή μετά από εβδομάδες σφοδρών βομβαρδισμών και κατεδαφίσεων.

Για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες, άνθρωποι εισήλθαν στις περιοχές Sheikh Radwan, al-Karama και Beach Camp, μόνο και μόνο για να βρουν ολόκληρα οικιστικά οικοδομικά τετράγωνα ισοπεδωμένα, εκατοντάδες σπίτια και μεγάλο μέρος της υποδομής της περιοχής κατεστραμμένο.

🇵🇸🇮🇱- The streets of western Gaza – empty of Israeli occupation forces.

Δεκάδες βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κατοίκους να περπατούν μέσα στα ερείπια και να βιντεοσκοπούν ό,τι έχει απομείνει από τις γειτονιές τους. Σε ένα απόσπασμα, ακούγεται ένας άνδρας να λέει: «Αυτή είναι η τελευταία περιοχή που μπορούμε να φτάσουμε. Ο ισραηλινός στρατός είναι ακόμα κοντά. Δείτε την κλίμακα της καταστροφής, έχουν καταστρέψει τα πάντα».

Αλλοι έσπευσαν να βοηθήσουν τις ομάδες Πολιτικής Άμυνας της Χαμάς στη Γάζα να ανακτήσουν πτώματα κάτω από τα συντρίμμια. Ο εκπρόσωπος Mahmoud Basal λέει στο BBC ότι οκτώ πτώματα ανασύρθηκαν από τη βόρεια Γάζα το πρωί της Παρασκευής, καθώς οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες «με πολύ περιορισμένα μέσα» σε άλλες περιοχές.

11:34 Τι γνωρίζουμε για την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων

Τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν αρχίσει να αποσύρονται από ορισμένα μέρη της Λωρίδας της Γάζας. Οι κάτοικοι δήλωσαν στον ανταποκριτή του BBC στη Γάζα ότι τα στρατεύματα έχουν αποσυρθεί από τα βορειοδυτικά περίχωρα της πόλης της Γάζας και έχουν υποχωρήσει ανατολικά.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν αρχίσει να αποσύρονται σε μέρη της περιοχής.

Ένας εκπρόσωπος του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού δήλωσε ότι τα στρατεύματα θα αποσυρθούν σε σημείο όπου θα έχουν τον έλεγχο του 53% της Λωρίδας – ο Τραμπ δημοσίευσε επίσης ότι τα στρατεύματα θα αποσυρθούν “σε μια συμφωνημένη γραμμή”.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε έναν χάρτη με μια κίτρινη γραμμή που σηματοδοτεί τις αρχικές θέσεις αποχώρησης για τις ισραηλινές δυνάμεις. Είπαν τότε ότι αυτό θα ήταν το πρώτο από τα τρία στάδια της αποχώρησης.

11:20 Τα ισραηλινά στρατεύματα εκτιμάται ότι θα φτάσουν στην αρχική τους θέση αποχώρησης μέχρι το μεσημέρι – Ραδιόφωνο IDF

Την τελευταία ώρα, ένας ραδιοφωνικός ρεπόρτερ των IDF έγραψε στο X ότι ο στρατός εκτιμά ότι τα στρατεύματα θα βρίσκονται στις θέσεις που ορίζονται στη συμφωνία μέχρι το μεσημέρι τοπική ώρα. Μόλις τα στρατεύματα βρεθούν σε αυτές τις θέσεις, η Χαμάς θα έχει 72 ώρες για να επιστρέψει τους ομήρους, προσθέτει ο ρεπόρτερ Ντόρον Κάντος.

Ο ανταποκριτής του BBC στη Γάζα, Ρούσντι Αμπουαλούφ, δήλωσε νωρίτερα ότι τα στρατεύματα είχαν αρχίσει να αποσύρονται από τα βορειοδυτικά περίχωρα της πόλης της Γάζας.

Εν τω μεταξύ, το πρακτορείο ειδήσεων AFP, επικαλούμενο έναν ανώτερο αξιωματούχο της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας της Γάζας, ανέφερε ότι στρατιωτικά οχήματα έχουν επίσης αποσυρθεί από περιοχές του Χαν Γιουνίς.

11:08 Δεν υπάρχουν σχέδια για βρετανικά ή ευρωπαϊκά στρατεύματα στη Γάζα

Δεν υπάρχουν σχέδια για βρετανικά ή ευρωπαϊκά στρατεύματα στη Γάζα μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ. «Αυτό δεν είναι το σχέδιό μας, δεν υπάρχουν σχέδια να γίνει αυτό», δήλωσε το πρωί της Παρασκευής στο BBC Breakfast.

Πρόσθεσε: «Υπάρχει όμως μια άμεση πρόταση για τις ΗΠΑ να ηγηθούν αυτού που ουσιαστικά μοιάζει με μια διαδικασία παρακολούθησης για να διασφαλιστεί ότι αυτό θα συμβεί επί τόπου, να επιβλέψουν τη διαδικασία με την απελευθέρωση ομήρων και επίσης να διασφαλίσουν ότι αυτό το πρώτο στάδιο θα εφαρμοστεί, με την παροχή βοήθειας, αλλά έχουν επίσης καταστήσει σαφές ότι αναμένουν ότι τα στρατεύματα επί τόπου θα παρέχονται από γειτονικά κράτη και αυτό είναι κάτι που αναμένουμε να συμβεί».

Σημειώνεται πως οι ΗΠΑ θα αποστείλουν 200 στρατιώτες στην Μέση Ανατολή προς επιτήρηση των συμφωνηθέντων. Η αποστολή θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στρατιωτικούς αξιωματούχους από την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και ενδεχομένως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

10:52 Προειδοποιήσες από το Ισραήλ για τους κατοίκους της Γάζας

Η εφημερίδα Times of Israel αναφέρει ότι η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας εξέδωσε προειδοποίηση προς τους Παλαιστίνιους να μην πλησιάζουν τις περιοχές όπου βρίσκονται οι ισραηλινές δυνάμεις, ιδίως προς τα σύνορα, μέχρι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις να ανακοινώσουν επίσημα την αποχώρησή τους και οι αξιωματούχοι να το επιβεβαιώσουν.

«Η παραβίαση αυτής της προειδοποίησης θέτει σε κίνδυνο τη ζωή σας», αναφέρει η δήλωση, που διανεμήθηκε στο Telegram. «Προτρέπουμε όλους να συμμορφωθούν για την ασφάλειά τους και να διευκολύνουν το έργο των ομάδων έκτακτης ανάγκης και των αρχών πεδίου.

10:43 Τι θα μπορούσε να πάει στραβά

Καθώς αναμένονται περισσότερες λεπτομέριες για την εφαρμογή της πρώτης φάσης της εκεχειρίας, ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας λέει ότι «πολλά μπορούν να πάνε στραβά με αυτό το σχέδιο».

Ο Μπεν Σαούλ λέει στο BBC News ότι ενώ ο κόσμος ανακουφίζεται που «οι σκοτωμοί θα σταματήσουν» και οι όμηροι θα απελευθερωθούν, πρόκειται για ένα«πολύ περίπλοκο σχέδιο».

Η καλή θέληση της Χαμάς και του Ισραήλ, καθώς και η αξιοπιστία των ΗΠΑ, είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία του, λέει ο Σαούλ, αλλά επισημαίνει ότι υπάρχουν «τόσα πολλά» στο σχέδιο των 20 σημείων που παραμένουν «ασαφή».

Μακροπρόθεσμα, προειδοποιεί, θα μπορούσαμε να δούμε μια επανέναρξη της σύγκρουσης.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν έχει εγκρίνει το σχέδιο, προσθέτει ο Σαούλ, καθώς σημειώνει ότι η έλλειψη χρονοδιαγράμματος για τη μεταβίβαση εξουσίας και η έλλειψη σχεδίων για την λογοδοσία για τα διεθνή εγκλήματα παραμένουν βασικά ζητήματα.

10:30 Τη Δευτέρα τελικά ο Τραμπ στο Ισραήλ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ισραηλινού Channel 12 ο Τραμπ θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριό λίγο μετά τις 9 το πρωί της Δευτέρας, όπου θα τον υποδεχθούν με επίσημη τελετή.



Από εκεί, ο Αμερικανός πρόεδρος θα μεταβεί απευθείας στην Κνεσέτ στην Ιερουσαλήμ, για να εκφωνήσει ομιλία πριν από την έναρξη της εορτής Σιμχάτ Τορά, που αρχίζει το βράδυ της Δευτέρας.



Η επίσκεψη, η οποία οργανώθηκε μετά την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, θα είναι σύντομη, σύμφωνα με το Κανάλι 12. Μετά την ομιλία του στο ισραηλινό κοινοβούλιο, ο Τραμπ θα επιστρέψει στο αεροδρόμιο για την αναχώρησή του.

10:05 Οι mega business του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή που παίρνουν το «πράσινο φως» μετά τη συμφωνία Χαμάς-Ισραήλ…Η υλοποίηση του απαιτούσε καταρχίν ειρήνη στην περιοχή, με αντάλλαγμα την ισχυρή παρουσία του Ισραήλ, εξαφάνιση της Χαμάς και αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με χώρες κλειδιά, όπως η Σαουδική Αραβία.

09:51 Reuters: Εικόνα απο την κεντρική Γάζα

View of central Gaza after ceasefire and hostage deal ratified

09:32 Ισραηλινοί βομβαρδισμοι στη Γάζα

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο στο BBC για ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Χαν Γιουνίς στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Άνθρωποι κοντά στον διάδρομο Νετζαρίμ περιέγραψαν επίσης ότι άκουσαν οβίδες πυροβολικού και πυροβολισμούς.

09:20 Τα αγκάθια της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ

-Η Χαμάς θέλει ένα παλαιστινιακό κράτος και έχει δηλώσει προηγουμένως ότι θα αποστρατιωτικοποιηθεί μόνο όταν αυτό ιδρυθεί.

– Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι θέλει να έχει κάποιο ρόλο στη Γάζα ως μέρος «ενός ενιαίου παλαιστινιακού κινήματος», αλλά το σχέδιο του Τραμπ, έχει, απαγορεύει ρητά την εμπλοκή της Χαμάς.

-Ο Νετανιάχου δεν θέλει την εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ) και φάνηκε να αντιτίθεται στην εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής στη μεταπολεμική Γάζα, καθώς στεκόταν δίπλα στον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα.

-Η πλήρης αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα είναι ακόμη ασαφής. Αφού το Ισραήλ αποσυρθεί και ελέγξει το 53% της Γάζας, το σχέδιο του Λευκού Οίκου προβλέπει δύο ακόμη αποχωρήσεις σε περίπου 40% και στη συνέχεια 15%. Το τι θα συμβεί πέρα ​​από αυτό πιθανότατα θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

09:05 Η εκεχειρία στη Γάζα και το νέο γεωπολιτικό στοίχημα για την Ελλάδα…Γράφει ο Κων.Κουσάντας

08:50 Τι προβλέπει η πρώτη φάση της συμφωνίας

–Κατάπαυση του πυρός στη Γάζα: Αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το πρωί του Σαββάτου, 24 ώρες μετά την έγκριση της συμφωνίας από την ισραηλινή κυβέρνηση.

-Αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων: Τα στρατεύματα του Ισραήλ θα αποσυρθούν σε γραμμή που τους δίνει τον έλεγχο του 53% της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με εκπρόσωπο του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Πρόκειται για το πρώτο από τα τρία στάδια απόσυρσης που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ.

–Απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων: Θα ξεκινήσει η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων – ζωντανών και νεκρών – που κρατούνται από τη Χαμάς, ακολουθούμενη από την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης στις ισραηλινές φυλακές, καθώς και κρατουμένων από τη Γάζα.

–Αμερικανική στρατιωτική συνδρομή: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν έως και 200 στρατιώτες που ήδη βρίσκονται στη Μέση Ανατολή στο Ισραήλ, ώστε να συντονίσουν μια πολυεθνική δύναμη που θα επιβλέπει την τήρηση της εκεχειρίας.

08:25 Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Αμπάς δηλώνει σε ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό πως θέλει «ειρήνη» και «σταθερότητα» με το Ισραήλ

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε σε – εξαιρετικά σπάνια – συνέντευξή του σε ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό ότι επιθυμεί «ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα» ανάμεσα στους Παλαιστίνιους και το Ισραήλ.

«Αυτό που έγινε σήμερα είναι ιστορική στιγμή», είπε ο κ. Αμπάς στη συνέντευξη που παραχώρησε χθες Πέμπτη στο Κανάλι 12 στη Ραμάλα, έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής, αναφερόμενος στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Ελπίζαμε και συνεχίζουμε να ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να βάλουμε τέλος στην αιματοχυσία που μαίνεται στη χώρα μας, είτε πρόκειται για τη Γάζα, είτε τη Δυτική Όχθη ή την ανατολική Ιερουσαλήμ», συνέχισε. «Είμαστε πολύ ευτυχείς που αυτή η αιματοχυσία έλαβε τέλος. Ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα μείνουν έτσι, κι ότι η ειρήνη, η ασφάλεια και η σταθερότητα θα υπερισχύσουν (στη σχέση) ανάμεσα σε εμάς και το Ισραήλ».

08:12 Από το Σάββατο σε ισχύ η κατάπαυση πυρός

Η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, όπως αναφέρει το BBC, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το πρωί του Σαββάτου, 24 ώρες μετά την έγκριση της συμφωνίας από την ισραηλινή κυβέρνηση.



Μετά την έναρξή της, οι όμηροι θα πρέπει να απελευθερωθούν μέσα σε 72 ώρες. Υπολογίζεται ότι είκοσι από αυτούς παραμένουν ζωντανοί. Σε αντάλλαγμα, εκατοντάδες Παλαιστίνιοι θα αφεθούν ελεύθεροι από τις ισραηλινές φυλακές.



Πριν από την ψηφοφορία, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου – ο οποίος έχει κατηγορηθεί ότι παρατείνει τη σύγκρουση για πολιτικούς λόγους – ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη συμβολή του στη διαπραγμάτευση της συμφωνίας.

Ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χάγια, δήλωσε ότι έλαβε εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους μεσολαβητές ότι ο πόλεμος είχε τελειώσει.

07:56 Πανηγυρισμοί σε Γάζα και Ισραήλ

Στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, η οποία έχει υποστεί πελώρια καταστροφή και ο πληθυσμός της οποίας πεινάει, ξέσπασαν πανηγυρισμοί όταν έγινε γνωστή η είδηση πως κλείστηκε συμφωνία, εξέλιξη που χαιρέτισαν διάφορες χώρες, ανάμεσά τους το Ιράν, υποστηρικτής της Χαμάς κι ορκισμένος εχθρός του Ισραήλ.

«Δόξα τω Θεώ! Παρ’ όλους τους θανάτους και την απώλεια αγαπημένων μας, είμαστε ευτυχείς σήμερα», είπε ο Αϊμάν αλ Ναζάρ, που βρίσκεται στην πόλη.

Στην «πλατεία των ομήρων», στο Τελ Αβίβ, συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι, πολλοί με αυτοκόλλητα που έγραφαν «επιστρέφουν», πολλοί από τους οποίους αγκαλιάζονταν κι αντάλλασσαν ευχές.

«Περιμέναμε αυτή τη μέρα 734 μέρες», είπε ο Λόρενς Ιτζχάκ, 54 ετών.

07:45 Επόμενο στάδιο

Οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ αναμενόταν να αρχίσουν «αμέσως» μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ανέφερε στέλεχος της Χαμάς.

Αυτή προβλέπει μεταξύ άλλων αφοπλισμό της Χαμάς και την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε χθες πως θα προχωρήσουν τόσο «ο αφοπλισμός» όσο και «η απόσυρση», χωρίς ωστόσο να δώσει χρονοδιάγραμμα κι επιμένοντας στο ότι η προτεραιότητα είναι η επιστροφή των ομήρων.

Η πρόταση προέβλεπε επίσης τη δημιουργία «επιτροπής ειρήνης» υπό τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, που θα επιβλέπει το μεταβατικό κυβερνητικό σχήμα στη Λωρίδα της Γάζας.

Όμως, ερωτηθείς από τηλεοπτικό δίκτυο για την «επιτροπή» αυτή, ο Οσάμα Χαμντάν, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, τόνισε πως «κανένας Παλαιστίνιος δεν θα μπορούσε να αποδεχτεί» τέτοια κηδεμονία. «Όλες οι παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της Παλαιστινιακής Αρχής, το απορρίπτουν», πρόσθεσε.

07:35 Ομάδα 200 Αμερικανών στρατιωτών θα «εποπτεύει» την εκεχειρία στη Γάζα

Σύμφωνα με ανώτατους Αμερικανούς αξιωματούχους, ομάδα 200 Αμερικανών στρατιωτικών αναμένεται να αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή για την επίβλεψη της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Επικεφαλής της αποστολής θα είναι ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, Διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM). Όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος, «ο ναύαρχος Κούπερ θα έχει αρχικά 200 άτομα επί του πεδίου. Ο ρόλος του είναι να εποπτεύει, να παρακολουθεί και να διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν παραβιάσεις».

Η αποστολή θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στρατιωτικούς αξιωματούχους από την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και ενδεχομένως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δεύτερος αξιωματούχος διευκρίνισε ότι «δεν προβλέπεται καμία αποστολή Αμερικανών στρατιωτών εντός της Γάζας».

Πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε στην Times of Israel ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πιθανότατα θα σταθμεύσουν στην Αίγυπτο, όπου θα συγκροτηθεί κοινό κέντρο ελέγχου. Από εκεί θα συντονίζονται με άλλες δυνάμεις ασφαλείας που θα επιχειρούν εντός της Γάζας, σε συνεργασία με τις ισραηλινές δυνάμεις, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν συγκρούσεις.

07:30 Τι λένε Ισραήλ και Χαμάς

Η απελευθέρωση των ομήρων θα «βάλει τέλος στον πόλεμο», είπε ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Γεδεών Σάαρ, ενώ ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ Χάγια, ανέφερε πως «έλαβε διαβεβαιώσεις από τους αδελφούς μεσολαβητές και την αμερικανική κυβέρνηση που επιβεβαιώνουν ότι ο πόλεμος τερματίζεται πλήρως».

🔴#AHORA



🇮🇱🇵🇸| Khalil al‑Hayya, jefe de Hamás en Gaza, declara el fin del conflicto con Israel y el inicio de un alto el fuego permanente, tras aceptar las garantías de los mediadores. Además, anunció que el cruce de Rafah se abrirá en ambos sentidos, abriendo paso a la ayuda… pic.twitter.com/gdR3F14nso — News On Demand (@OnDemand_News) October 9, 2025

«Αυτό που έγινε (…) είναι ιστορική στιγμή», σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς σε σπάνια συνέντευξή του σε ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό, τονίζοντας πως θέλει «ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα» ανάμεσα στους Παλαιστίνιους και το Ισραήλ.