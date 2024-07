Hot dog: Η απίθανη προέλευση του πιο εμβληματικού φαγητού των ΗΠΑ

Σύμφωνα με τους Sharon Seitz και Stuart Miller στο βιβλίο τους The Other Islands of New York City, ο Feltman έπεισε ακόμη και τον Andrew Culver, πρόεδρο του Prospect Park and Coney Island Railroad, να παρατείνει το πρόγραμμα του νέου του σιδηροδρόμου, ώστε οι πελάτες να μπορούν να μείνουν στο Feltman’s για δείπνο.