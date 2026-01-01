Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, η HuffPost ρίχνει μια ματιά στο μέλλον και σε όσα αξίζει να σημειώσετε στο διεθνές καλεντάρι του νέου έτους.

Ιανουάριος

Η αποπεράτωση της Σαγράδα Φαμίλια

Η κατασκευή της διάσημης εκκλησίας της Βαρκελώνης αναμένεται να ολοκληρωθεί στις «αρχές του 2026», σύμφωνα με τις αρχές, αν και δεν έχει ακόμη δοθεί ακριβής ημερομηνία.

Σχεδιασμένη από τον αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, η Σαγράδα Φαμίλια έγινε η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο το 2025 και διαθέτει 18 πύργους, που αντιπροσωπεύουν τον Ιησού, τη Μαρία, τους Ευαγγελιστές και τους Αποστόλους.

Οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν το 1882 και 144 χρόνια αργότερα, ο κεντρικός πύργος του Ιησού Χριστού θα ολοκληρωθεί επιτέλους, σηματοδοτώντας το τέλος της μακράς διαδικασίας κατασκευής ενός από τα πιο εμβληματικά αρχιτεκτονικά έργα στον κόσμο.

Φεβρουάριος

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες θα διεξαχθούν από κοινού στην ιταλική πόλη του Μιλάνου και στο ορεινό θέρετρο της Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο.

Η τελετή έναρξης έχει προγραμματιστεί για τις 6 Φεβρουαρίου και οι αγώνες θα ολοκληρωθούν στις 22 Φεβρουαρίου.

Το σκι ορειβασίας θα πραγματοποιήσει το ολυμπιακό του ντεμπούτο, ενώ θα προστεθούν στο πρόγραμμα και αρκετές νέες διοργανώσεις σε ήδη υπάρχοντα αθλήματα.

Μάιος

Η Eurovision θα είναι λίγο διαφορετική τον Μάιο, αφού πολλές χώρες αποσύρθηκαν λόγω της συνεχιζόμενης συμμετοχής του Ισραήλ.

Η Ισπανία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και Oλλανδία αποσύρθηκαν από τον διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο.

Αναμένονται διαμαρτυρίες και μποϊκοτάζ, ενώ για όσους θα παρακολουθήσουν τον διαγωνισμό, το σύστημα ψηφοφορίας ενδέχεται να είναι διαφορετικό, μετά την εφαρμογή αλλαγών που έχουν ως στόχο να δυσκολέψουν την επιρροή των κυβερνήσεων στην ψηφοφορία του κοινού.

Ιούνιος

Mουντιάλ

Το Μουντιάλ 2026 ξεκινά στις 11 Ιουνίου, με τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά να μοιράζονται τη φιλοξενία του τουρνουά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πάντως ήδη επισκιάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, απειλώντας με τη μεταφορά των αγώνων από πόλεις των οποίων οι εκλεγμένοι κυβερνήτες και δήμαρχοι δεν συμμορφώνονται με τις πολιτικές του MAGA.

Οι οπαδοί του ποδοσφαίρου έχουν επίσης να αντιμετωπίσουν τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων, που κυμαίνονται μεταξύ 3.500 και 5.700 ευρώ, ανάλογα με τους αγώνες που παρακολουθούν και τα διάφορα πακέτα εισιτηρίων.

Η FIFA έχει από τότε κάνει στροφή 180 μοιρών σε ορισμένες από αυτές τις τιμές, ανακοινώνοντας ότι το 10% των εισιτηρίων που διατίθενται από τις συμμετέχουσες ομοσπονδίες (PMA) για κάθε αγώνα θα κοστίζουν 50 ευρώ – συμπεριλαμβανομένου του τελικού.

Αυτό θα είναι το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο στο οποίο θα συμμετέχουν 48 ομάδες.

Επίσης, για πρώτη φορά, οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες – Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία και Αγγλία – θα παραμείνουν χωριστές μέχρι τους ημιτελικούς, σύμφωνα με ένα σύστημα κατάταξης τύπου τένις, εάν όλες κερδίσουν τους αντίστοιχους ομίλους τους.

Χωρίς φεστιβάλ Γκλάστονμπερι

Είναι μια χρονιά ανάπαυσης για το Worthy Farm, με το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ του Ηνωμένου Βασιλείου να κάνει ένα διάλειμμα τον Ιούνιο για να επιτρέψει στο χώρο να ανακάμψει.

Αυτό συμβαίνει κάθε τέσσερα χρόνια.

Χωρίς το Pyramid Stage το 2026, μην εκπλαγείτε αν τα μικρότερα φεστιβάλ φαίνεται να έχουν μερικούς περισσότερους κορυφαίους καλλιτέχνες στο πρόγραμμα τους.

Ιούλιος

Η Αμερική γιορτάζει τα 250 χρόνια της

Η 4η Ιουλίου σηματοδοτεί την 250ή επέτειο της υπογραφής της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και την επίσημη γέννηση της Αμερικής που γνωρίζουμε σήμερα.

Εκτός από τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA, ο Λευκός Οίκος υπόσχεται «ένα ολόκληρο έτος εορτασμών» για να τιμήσει την περίσταση.

Εκτός από μια σειρά εκδηλώσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης προτείνει την ιδέα ενός μόνιμου μνημείου, με τη μορφή μιας αψίδας στο στυλ της Αψίδας του Θριάμβου, που θα χτιστεί στην πρωτεύουσα της χώρας, την Ουάσιγκτον.

Πρεμιέρα για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν

A film by Christopher Nolan shot entirely with IMAX film cameras. Watch The Odyssey trailer and experience the film in theaters 7 17 26. pic.twitter.com/Lqap9dFI09 — The Odyssey Movie (@odysseymovie) December 22, 2025

Η ταινία του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, βασισμένη στο αρχαίο ελληνικό έπος του Ομήρου «Η Οδύσσεια», θα βγει στις οθόνες στις 17 Ιουλίου. Είναι η πρώτη του ταινία μετά την βραβευμένη με Όσκαρ βιογραφική ταινία «Oπενχάιμερ» και περιλαμβάνει ένα καστ από αστέρες πρώτης γραμμής, όπως οι: Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ, Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Ρόμπερτ Πάττινσον και Μία Γκοθ.

Η ταινία είναι η πιο ακριβή που έχει γυρίσει ο Νόλαν και θα γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες Imax 70 mm, καθιστώντας την την πρώτη εμπορική ταινία που γυρίζεται με αυτόν τον τρόπο. Η Imax ανέπτυξε αυτόν τον νέο τύπο κάμερας ειδικά για την ταινία, ονομάζοντάς την «κάμερα Keighley» προς τιμήν του Ντέιβιντ Κέιγκλι, του πρώτου Διευθυντή Ποιότητας της IMAX, ο οποίος απεβίωσε νωρίτερα φέτος σε ηλικία 77 ετών.

Η δημοτικότητα των ταινιών του Nόλαν και η επιμονή του να προβάλλονται σε κινηματογράφους Imax έχει οδηγήσει ορισμένους θαυμαστές να προκρατήσουν εισιτήρια, παρά το γεγονός ότι η ταινία δεν θα κυκλοφορήσει πριν από τα μέσα του έτους.

Άλλες σημαντικές ταινίες θα έχουν επίσης συνέχεια, με τις ταινίες Dune, Marvel’s Avengers, The Hunger Games, The Mario Movie, Toy Story και The Devil Wears Prada να έχουν προγραμματιστεί να κυκλοφορήσουν το 2026.

Αύγουστος

Ολική έκλειψη Ηλίου

Μια ολική ηλιακή έκλειψη θα είναι ορατή πάνω από την Αρκτική, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, τον Ατλαντικό Ωκεανό, τη βόρεια Ισπανία και τη βορειοανατολική Πορτογαλία.

Μια ολική ηλιακή έκλειψη συμβαίνει σε μια στενή ζώνη πάνω από τη Γη, όταν η διάμετρος της Σελήνης καλύπτει πλήρως τη διάμετρο του Ήλιου, προκαλώντας απόλυτο σκοτάδι.

Θα είναι η πρώτη ολική ηλιακή έκλειψη που θα είναι ορατή στην Ισλανδία από τις 30 Ιουνίου 1954 και η μόνη που θα είναι ορατή από εκεί στον 21ο αιώνα, καθώς η επόμενη που θα είναι ορατή πάνω από την Ισλανδία θα είναι το 2196.

Η τελευταία ολική ηλιακή έκλειψη στην Ισπανία συνέβη στις 30 Αυγούστου 1905 και ακολούθησε μια παρόμοια διαδρομή σε όλη τη χώρα.

Μην ανησυχείτε αν χάσετε αυτή, καθώς η Ισπανία θα βιώσει μια δεύτερη μόλις ένα χρόνο αργότερα, τον Αύγουστο του 2027.

Νοέμβριος

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι πολίτες στις ΗΠΑ θα ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές στις 3 Νοεμβρίου, με την πιθανότητα ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να χάσει την πλειοψηφία που κατέχει σήμερα.

Όλες οι έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι υποψήφιες για εκλογή, μαζί με το ένα τρίτο των εδρών της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Ένα κακό αποτέλεσμα για τον Τραμπ θα μπορούσε να οδηγήσει στην απώλεια της πλειοψηφίας του ρεπουμπλικανικού κόμματος τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία, καθιστώντας πιο δύσκολη για τον ίδιο την ψήφιση νομοθεσίας κατά το υπόλοιπο της προεδρικής θητείας του.

Grand Theft Auto VI

According to recent reports from December 2025, Grand Theft Auto VI has not been officially delayed to 2027. Rumors circulating on social media about a 2027 postponement are considered unverified pic.twitter.com/EhTGv2i3do — Visgion Post (@VisgionPost) December 30, 2025

Το πολυαναμενόμενο βιντεοπαιχνίδι της Rockstar έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου, μετά από καθυστέρηση από την αρχική ημερομηνία κυκλοφορίας τον Μάιο.

Το τελευταίο παιχνίδι της σειράς θα έχει κυκλοφορήσει, μέχρι τότε, πριν από 13 χρόνια και, με προϋπολογισμό ανάπτυξης που σύμφωνα με πληροφορίες ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, αναμένεται να είναι ένα από τα πιο ακριβά παιχνίδια που έχουν δημιουργηθεί ποτέ.

Η Rockstar κυκλοφόρησε ένα τρέιλερ για το παιχνίδι πριν από δύο χρόνια, στο οποίο παρουσιάζεται η πρώτη γυναίκα πρωταγωνίστρια της σειράς και αποκαλύπτεται ότι το παιχνίδι διαδραματίζεται στην Αμερική.

Δεκέμβριος

Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2026

Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2026 ανακοινώνεται κάθε χρόνο στις 10 Δεκεμβρίου.

Αρκετά ονόματα έχουν αναφερθεί ως υποψήφια για το βραβείο, αλλά ίσως το πιο αξιοσημείωτο είναι αυτό του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εδώ και καιρό κάνει ανοιχτή εκστρατεία για το βραβείο.

Το έργο του για τις παγκόσμιες ειρηνευτικές συμφωνίες ήρθε πολύ αργά για να προταθεί για το βραβείο του 2025, το οποίο κέρδισε η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και ακτιβίστρια της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Ο Τραμπ παρέλαβε το πρώτο βραβείο ειρήνης της FIFA κατά την κλήρωση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Ουάσινγκτον, αλλά τα μάτια όλου του κόσμου θα είναι στραμμένα στο αν θα κερδίσει το Νόμπελ και τι μπορεί να σημαίνει η επιτυχία ή η αποτυχία του για την ειρήνη σε όλο τον κόσμο.